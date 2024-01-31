ADD Başkanı Hüsnü Bozkurt, Muammer Aksoy\'u Anma Töreninde Konuştu

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, "Dün akşamdan itibaren TBMM'nin belli bir çoğunluğunun eliyle Anayasa'nın yok sayıldığı bir devletin ne hukuk devleti olduğundan söz etmek mümkündür ne de o devlette hiçbir yurttaşın can ve mal güvenliğini koruduğunu söylemek mümkündür. Görev bizimdir. Hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız. Ölümden öte yol yok. Bu derneğin kurucusu sekiz ay sonra iki kahpe kurşunla katledilen Muammer Aksoy'dur. Bugün onu anıyoruz. O zaman iki kurşun da siz atmazsanız bize namertsiniz. Ama bu yoldan asla dönmeyeceğiz. Laik cumhuriyeti, Ata'mızdan aldığımız gibi mutlaka çocuklarımıza teslim edeceğiz" dedi.
Hukukçu ve ADD Kurucu Başkanı Prof. Dr. Muammer Aksoy, 34 yıl önce bugün evinin önünde kurşunlanarak öldürüldü. Aksoy'un katili hala bulunamadı.
ADD Cem Eren Kültür Merkezi'nin Açılış Töreni ve Prof. Dr. Muammer Aksoy'u Anma Töreni bu akşam Ankara'da düzenlendi. Törene; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, ADD Başkanı Hüsnü Bozkurt, eski AYM Başkanı Yekta Güngör Özden, İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker katıldı.
ADD Başkanı Hüsnü Bozkurt, şunları söyledi:
"BİZİM VARLIK NEDENİMİZ, KEMALİZM'İ BU ÜLKEDE TEKRAR DEVLETİN TEMELİNE YERLEŞTİRMEK"
"Atatürkçü düşünce, Atatürkçülük… Kalıplaşmış bir söz değil. Belki bize unutturuldu, farkında olalım. Onun adı Kemalizm'dir. Mustafa Kemal Atatürk 9 Mayıs 1935'te, CHP'nin 4. kurultayında, kendi ideolojisini yaşarken tanımlamıştır. Diyor ki '19 Mayıs 1919'dan bugüne kadar yaptıklarımız. Yani 16 yıl. Şu anda yapmakta olduklarımız, geleceğe dair tasavvurlarımız ve devrimlerimizin özü Kemalizm prensipleridir.' Bizim varlık nedenimiz, Kemalizm'i bu ülkede tekrar devletin temeline yerleştirmek. Bunun için varız. Hepimiz bunun için çalışıyoruz. 3 yıldır Türkiye'nin her yerini geziyor, dolaşıyoruz. On binlerce yurttaşımızla bir araya geldik. Gördüğüm şey şu. Hiç umutsuz olmaya hakkımız da yok imkan da yok. Zaten Atatürkçüler umutsuz olmaz ama bunun bir de objektif dayanağı var. Gittiğimiz her yerde gördüğümüz şey şudur. Bu toplumun en az yüzde 60-70'i Atatürk'e gönülden bağlıdır. Yeter ki Atatürk'ün düşüncelerini, fikirlerini ona sunacak doğru adımlar atılıyor olsun.
"HEPİMİZ ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMALIYIZ. ÖLÜMDEN ÖTE YOL YOK"
Kemalizm dediğimiz şey de kuru kuru bir ideoloji değildir. 21. yüzyılda hala yaşayan, 20. yüzyıldan kalan tek ideoloji Kemalizm'dir. Bugüne kadar eseriyle de yaşamayı sürdüren tek ideolojidir. Nedir Kemalist olmak? Anti-emperyalist, tam bağımsızlıkçı, cumhuriyetçi, laik, milliyetçi, halkçı, devrimci, devletçi olmaktır. Bunların herhangi birini yok sayamayız. Ama hepsinin tutkalı laikliktir. Laik olmayan bir toplumda ne insanın ne toplumun ne kadının ne çocuğun hakları asla güvencede değildir. Bizim ülkemiz gibi, dün akşamdan itibaren bizzat TBMM'nin belli bir çoğunluğunun eliyle Anayasa'nın yok sayıldığı bir devletin ne hukuk devleti olduğundan söz etmekten mümkündür ne de o devlette hiçbir yurttaşın can ve mal güvenliğini koruduğunu söylemek mümkündür. Görev bizimdir. Hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız. Ölümden öte yol yok. Bu derneğin kurucusu sekiz ay sonra iki kahpe kurşunla katledilen Muammer Aksoy'dur. Bugün onu anıyoruz. O zaman iki kurşun da siz atmazsanız bize namertsiniz. Ama bu yoldan asla dönmeyeceğiz. Laik cumhuriyeti, Ata'mızdan aldığımız gibi mutlaka çocuklarımıza teslim edeceğiz.
"BU ÜLKEYİ, BU ADAMLARA TESLİM ETTİĞİMİZ İÇİN BİZİ BAĞIŞLA MUAMMER AKSOY"
Özgür Özel'den rica ediyorum. Sayın Genel Başkan, Atatürkçü düşünceyi, CHP'nin zaten temelinde, köklerinde var, bugününe de nakşedin. Toplumun yönetimi olan devletin temeline yerleştirin. Bu yolda biz sizin her zaman hizmetinizde, yanınızda, arkanızda, nerede olmamızı istiyorsanız oradayız. Bütün gücümüzle yanınızda olacağız. Muammer Aksoy'u bu duygularla anmak istiyorum. Sizin huzurunuzda ondan af diliyorum. Bu ülkeyi, bu adamlara teslim ettiğimiz için bizi bağışla Muammer Aksoy. Bizi affet sevgili Atatürk. Ama ant olsun. Canımızı verme pahasına bunları geri alacağız. Bu konuda hepimiz adına söz veriyorum."
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