Adıyaman Belediye Başkanı, depremzede çocuğa koltuğunu devretti - Son Dakika
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Adıyaman Belediye Başkanı, depremzede çocuğa koltuğunu devretti

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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında depremzede bir çocuğa koltuğunu devretti. Çocuk, Adıyaman'ın yeniden yapılanması ve çocuklar için daha iyi bir yaşam istediğini dile getirdi. Başkan Tutdere ise depremin izlerini kısa sürede silmek için çalışacaklarını söyledi.

23.04.2024 16:02  Güncelleme: 16:14
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(ANKARA) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında koltuğunu temsili olarak depremzede Öykü Mina Işık'a devretti. Işık, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bize armağan eden ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e çok teşekkür ediyorum. Çiçek gibi bir Adıyaman istiyorum." dedi. Abdurrahman Tutdere ise "Şehrimizi kısa sürede depremin izlerinden; tozdan, molozdan kurtaracağız" diye konuştu.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin makam koltuğuna, temsilen Borsa İstanbul 4'üncü sınıf öğrencisi Öykü Mina Işık oturdu.

"ÇİÇEK GİBİ BİR ADIYAMAN İSTİYORUM"

Deprem nedeniyle Adıyaman'ın çok fazla yıkıma uğradığını ve insanların tamir olunamaz üzüntüler yaşadığını dile getiren Öykü Mina Işık, şunları söyledi:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bize armağan eden ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e ve başkanımız Abdurrahman Tutdere'ye çok teşekkür ediyorum. Bu depremde çok fazla yaralarımız oldu, çok fazla üzüldük. Yaralarımızın sarılacağına yürekten inanıyorum. Çocuklar için tiyatro ve spor salonu inşa etmek isterim. Yolların temizlenmesini isterim ve binaların sulanıp yıkılmasını istiyorum. Çünkü tozdan dolayı hepimiz hasta oluyoruz. Konteyner kentlerde yaşayan çocuklar için çok üzülüyorum, yağmurlarda çok fazla sıkıntı yaşıyorlar, tekrar onlar için ev yapılmasını istiyorum. Benim okulumun bahçesi çok büyük, zemin çok sert, düşünce yaralanıyoruz. Parklarda yapılan yumuşak zeminlerin yapılmasını istiyorum. Kaldırımın tertemiz olmasını ve çiçek gibi bir Adıyaman istiyorum. O depremden kalan üzüntüler yaşanmayacak buna yürekten inanıyorum, tekrar güzel bir Adıyaman için çalışacağınıza eminim."

"ADIYAMAN'I DEPREMİN İZLERİNDEN KURTARACAĞIZ"

Abdurrahman Tutdere ise Öykü Mina Işık'a ilgili birimlerle görüştürerek talimat vermesini sağladı. Tutdere, Adıyaman'da en kısa sürede depremin izlerinin silineceği sözünü verdi.

Tutdere, şöyle konuştu:

"Zorluklar dayanışma ile ortadan kalkar. Biz bu zorlukları bilerek ve halkımızın desteği ile geldik, hepinizin katkısı ile bu zorlukları aşacağız. Dediğiniz sorunlar bizim masamızda, gece gündüz bunun için çalışıyoruz. Tabii ki kentimiz altyapısıyla, üstyapısıyla büyük bir tahribat içinde. Özellikle bu toz meselesi çok sıkıntılı. Bir taraftan da altyapıyı yapıyoruz. Şu anda şehrin içme suyunun yüzde 50'si yok oluyor. O nedenle su şebekesini yeniliyoruz. Bununla birlikte yağmur suyu ve kanalizasyon şebekelerini yapacağız, bir taraftan da üstyapıyı kısıtlı imkanlarla en azından eski haline getirmeye çalışıyoruz. Belediyemizin imkanları da kısıtlı ama diğer büyükşehir belediyelerimizin desteği ile kısa sürede bu sorunları çözeceğiz. Başkanımızın da dediği gibi şehrimizi kısa sürede depremin izlerinden; tozdan, molozdan kurtaracağız. Ondan sonra diğer adımları atacağız ama toz bizim önceliğimiz. Bunun kuralına uygun olarak yapılması noktasında gerekli tedbirleri aldık."

Adıyaman Belediye Başkanı, depremzede çocuğa koltuğunu devretti
Kaynak: ANKA

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