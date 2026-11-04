Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, deprem sonrası turizm önerilerini paylaştı

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Gaziantep'te düzenlenen Turizm Temelli Bölgesel Kalkınma Çalıştayı hazırlık toplantısında, 6 Şubat depremlerinin ardından kentin turizm potansiyelinin güçlendirilmesi ve tarihi mirasının turizme kazandırılmasına yönelik önerilerini paylaştı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Turizm Temelli Bölgesel Kalkınma Çalıştayı Üst Düzey Hazırlık Toplantısı, bölge illerinin turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve ortak kalkınma stratejilerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Osmaniye ve Hatay illerinin turizm alanındaki öncelikleri ve bölgesel iş birliği olanakları ele alındı. Toplantıya Tutdere'nin yanı sıra Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mehmet Yelken de katıldı.

Toplantıda, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adıyaman'ın turizm alanında yeniden güçlendirilmesi, kentin tarihi ve kültürel mirasının korunarak turizme kazandırılması ve bölgesel turizm hareketliliğinin artırılmasına yönelik konular değerlendirildi.

Başkan Tutdere, kentin turizm alanındaki ihtiyaçlarını ve önerilerini katılımcılarla paylaşarak turizmin deprem sonrası ekonomik ve sosyal kalkınma sürecindeki önemine dikkat çekti.

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tutdere, Adıyaman'ın sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliklerin bölge turizmi açısından önemli bir değer olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"ADIYAMAN'IMIZIN TURİZMDE HAK ETTİĞİ YERE ULAŞMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

"6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Adıyaman'ımızın yeniden ayağa kalkması için turizmi de önemli bir kalkınma alanı olarak görüyoruz. Nemrut Dağı başta olmak üzere sahip olduğumuz eşsiz tarihi ve kültürel değerlerin korunması, tanıtılması ve turizm potansiyelimizin güçlendirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de toplantıda kentimizin turizm alanındaki ihtiyaçlarını, önerilerimizi ve bölgesel iş birliğine ilişkin görüşlerimizi paylaştık. Adıyaman'ımızın turizmde hak ettiği yere ulaşması için ilgili bütün kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz."

Turizm alanında ortak hareket etmenin bölge illerinin ekonomik ve sosyal gelişimine önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Tutdere, toplantının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerini, şöyle tamamladı:

"BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİ KENTLERİMİZİN KALKINMASINA GÜÇ KATACAK"

"Başta toplantıya ev sahipliği yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Nadir Alpaslan'a ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor; toplantının bölge turizminin gelişmesine ve kentlerimiz arasındaki iş birliğinin güçlenmesine katkı sunmasını diliyorum."