Adıyaman Belediyesi, Mehmet Sadık Gürsoy Kütüphanesi'ni Hizmete Açtı

(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediyesi, kente kazandırılan Mehmet Sadık Gürsoy Kütüphanesi ve Bilim Merkezi'ni, düzenlenen törenle hizmete açtı. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Mehmet Sadık Gürsoy, yaşamı boyunca eğitimi ve bilimi öncelemiş, uzun yıllar öğretmenlik yaparak bu toprakların çocuklarının yetişmesine katkı sunmuş kıymetli bir isimdi. Onun adını taşıyan bir kütüphane ve bilim merkezini Adıyaman'a kazandırmak bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır" dedi.

Adıyaman Belediyesi tarafından hayırsever iş insanı Alper Gürsoy'un merhum babası Mehmet Sadık Gürsoy adına yaptırılan Mehmet Sadık Gürsoy Kütüphanesi ve Bilim Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yeni Sanayi Mahallesi'nde, Kahtalı Mıçe Parkı içerisinde yer alan merkez; modern yapısı, etüt alanları ve bilim laboratuvarıyla dikkat çekiyor. Açılış programına sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, 23. Dönem CHP Adıyaman Milletvekili Şevket Köse, CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, Adıyaman İl ve İlçeleri Eğitim Vakfı Başkanı Şevket Gürsoy, Rotary 2430 Bölge Federasyonu Geçmiş Dönem Başkanı Kerem Muradi, Gürsoy ailesi, muhtarlar, vatandaşlar ve çok sayıda genç katıldı.

"Şehrimizi geleceğe umutla hazırlıyoruz"

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 6 Şubat depremlerinin ardından kentin yeniden ayağa kalkması için dayanışma içinde çalıştıklarını belirtti. Tutdere, "Bugün gençlerimiz ve çocuklarımız için çok kıymetli bir eseri kentimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mehmet Sadık Gürsoy, yaşamı boyunca eğitimi ve bilimi öncelemiş, uzun yıllar öğretmenlik yaparak bu toprakların çocuklarının yetişmesine katkı sunmuş kıymetli bir isimdi. Onun adını taşıyan bir kütüphane ve bilim merkezini Adıyaman'a kazandırmak bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır" dedi.

Depremin ardından kentin yaralarını sarmak için yoğun bir çaba ortaya koyduklarını ifade eden Tutdere, "6 Şubat'ta büyük bir yıkım yaşayan Adıyaman'ımızda, çocuklarımızın ve gençlerimizin umutlarını geleceğe taşımak için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Bu süreçte en büyük gücümüz hemşehrilerimizin dayanışması oldu. Sizlerden aldığımız destekle şehrimizi her gün biraz daha güzelleştiriyor, geleceğe umutla hazırlıyoruz" diye konuştu.

"Burası yalnızca bir kütüphane değil, aynı zamanda bir bilim merkezi"

Konuşmasında Adıyaman'a vefa vurgusu yapan Başkan Tutdere, kentin yalnızca alt ve üstyapı yatırımlarıyla değil, kültür, eğitim ve bilim alanındaki eserlerle de güçlenmesi gerektiğini söyledi. Tutdere, "Adıyaman hepimizin ortak vatanı. Nerede yaşarsak yaşayalım bu topraklara karşı bir vefa borcumuz var. Kimimiz eserler yaparak, kimimiz çalışarak, kimimiz de bu toprakları terk etmeyip sahip çıkarak bu borcu ödüyor. Biz de Adıyaman'ımızı hem içeride hem dışarıda hak ettiği yere taşımak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Yol, kaldırım, altyapı ve üstyapı çalışmalarımızı sürdürürken; bir yandan da çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğine katkı sunacak yatırımları hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Göreve geldiği günden bu yana en çok önem verdiği konunun çocuklar ve gençler olduğunu belirten Tutdere, "Çocuklarının güvende olduğu, iyi eğitim aldığı şehirler hızla yükselir. Bu nedenle eğitim, kültür ve bilim yatırımlarını hiçbir zaman geri planda bırakmadık. Bugün kentimize dördüncü kütüphaneyi kazandırıyoruz. Burası yalnızca bir kütüphane değil, aynı zamanda bir bilim merkezi. Gençlerimiz burada çalışacak, araştıracak, kendilerini geliştirecek ve hayallerine bir adım daha yaklaşacak" dedi.

Açılışı yapılan merkezin gençler için önemli bir buluşma ve gelişim alanı olacağını vurgulayan Tutdere, hayırseverlere de çağrıda bulundu. Tutdere, "Bu eser gençlerimize emanettir. Artık burada çalışmak, kendinizi geliştirmek ve hayallerinizin peşinden gitmek sizlerin görevi. Adıyaman Belediyesi olarak gençlerimizi bugüne kadar yalnız bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Gençlerle ve halkımızla birlikte kentimizi geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz. Türkiye'nin neresinde olursa olsun tüm hayırseverlerimizi Adıyaman'la dayanışmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

"Kütüphaneyi memleketimize kazandırmanın tarifsiz mutluluğunu yaşıyorum"

Hayırsever iş insanı Alper Gürsoy da yıllardır hayalini kurduğu bu projeyi memleketinde hayata geçirmenin gururunu yaşadığını söyledi. Gürsoy, babasının eğitime verdiği öneme dikkat çekerek, "Rahmetli babam Mehmet Sadık Gürsoy, hayatı boyunca eğitimi her şeyin önünde tuttu. Bizleri de bu bilinçle yetiştirdi. Bugün onun adını taşıyan bir kütüphaneyi memleketimize kazandırmanın tarifsiz mutluluğunu yaşıyorum. Bu çatı altında yüzlerce, binlerce gencimiz ders çalışacak, kendini geliştirecek ve geleceğe daha güçlü hazırlanacak" ifadelerini kullandı.

Rotary 2430 Bölge Federasyonu Geçmiş Dönem Başkanı Kerem Muradi ise kütüphane bünyesinde yer alan bilim ve teknoloji laboratuvarının gençlerin gelişimine önemli katkılar sunacağını belirtti. Muradi, "Alper Gürsoy yalnızca Adıyaman için değil, bulunduğu her yerde eğitime destek veren çok kıymetli bir isimdir. Bu kütüphanede yer alan bilim ve teknoloji laboratuvarıyla gençlerimizin gelişimine katkı sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

280 öğrenci kapasitesine sahip

Yeni Sanayi Mahallesi'nde, Kahtalı Mıçe Parkı içerisinde yer alan Mehmet Sadık Gürsoy Kütüphanesi, yaklaşık 800 metrekarelik alan üzerine inşa edildi. Okuma alanları, bireysel çalışma alanları, grup çalışma bölümleri ve bilim atölyesiyle tasarlanan merkez, öğrencilerin farklı ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlandı. Kütüphanenin tüm iç donanımı ile özellikle bilim laboratuvarının teşrifatı ve bilimsel materyalleri Rotary 2430 Bölge Federasyonu tarafından karşılandı. Toplam 280 öğrenci kapasitesine sahip kütüphane, öğrencilerin akademik gelişimlerine katkı sunmayı, araştırma yapma alışkanlığı kazandırmayı ve sosyal öğrenme ortamı oluşturmayı amaçlıyor. Özellikle 8-17 yaş grubuna yönelik hazırlanan Rotary Bilim ve Teknoloji Laboratuvarı'nda modern bilgisayarlar, tabletler, teleskoplar, robotik kodlama setleri ve yazılım ekipmanları bulunuyor.