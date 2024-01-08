Adıyaman\'da boşaltılan binalardan kombi çalan 6 şüpheli tutuklandı

ADIYAMAN'da ağır hasarlı olduğu için boşaltılan binalardan kombi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da, ağır hasarlı olduğu için boşaltılan binalardan kombilerin çalındığı bilgisi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Bu kapsamda şüphelilerin Mehmet B., Ercan K., Ahmet Ç., Murat İ., Abdullah Ç., Edip C., Mehmet Y. ile İbrahim Halil G. olduğu belirlendi. Harekete geçen ekipler, operasyonla şüphelileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, Mehmet Y. ile İbrahim Halil G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.