İzmir'den Adıyaman'a Dayanışma Köprüsü… Gezici Bilim Otobüsü, Adıyamanlı Öğrencilerle Buluşacak

20.04.2026 15:58  Güncelleme: 16:27
Adıyaman Belediyesi'nin, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kadınlar Birliği iş birliğiyle hayata geçirdiği Gezici Bilim Otobüsü, öğrencileri bilimsel deneylerle tanıştırmak üzere Adıyaman'a geldi. Proje, deprem sonrası çocukların eğitim imkanlarına erişimini desteklemeyi amaçlıyor.

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kadınlar Birliği iş birliğiyle hayata geçirdiği Gezici Bilim Otobüsü, öğrencileri bilimsel deneylerle buluşturmak üzere Adıyaman'a geldi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin girişimleriyle İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kadınlar Birliği İzmir Şubesi tarafından Adıyaman Belediyesi'ne hibe edilen Gezici Bilim Otobüsü, kapsamlı bir mobil laboratuvar olarak tasarlandı. İçerisinde öğrencilerin fizik ve kimya deneyleri yapabileceği materyaller ve bilim alanında bir kitaplığın yer aldığı Bilim Otobüsü, öğrencilerle buluşmak üzere Adıyaman'a geldi.

Kurumsal dayanışmanın güçlü örneği

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları ve Türk Kadınlar Birliği İzmir Şubesi'nin proje yürütücülüğüyle hayata geçirilen çalışma, deprem sonrası Adıyaman'da çocukların eğitim imkanlarına eşit erişimini desteklemeyi amaçlıyor. STEM odaklı eğitim içerikleriyle öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmesi hedeflenen Bilim Otobüsü, aynı zamanda şehirlerarası dayanışmanın somut örneklerinden biri olarak dikkati çekiyor.

Özellikle kırsal mahallelerde yaşayan ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin bilimsel deneylerle tanışmasını sağlayacak Gezici Bilim Otobüsü, eğitimde fırsat eşitsizliğini azaltacak, öğrencilerin teorik bilgiyi pratiğe dönüştürmesini sağlayacak ve öğrenme motivasyonlarını güçlendirilecek. Proje, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türk Kadınlar Birliği ve Adıyaman Belediyesi ortaklığında yürütülecek.

Gezici Bilim Otobüsü'nü inceleyen Tutdere, projenin çocukların eğitim hayatı açısından önemli bir kazanım olduğunu belirtti. Tutdere, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın bilime dokunmasını, deneyerek öğrenmesini ve yeni ufuklarla buluşmasını çok önemsiyoruz"

"Depremin ardından en büyük önceliklerimizden biri, çocuklarımızın eğitimden kopmaması ve geleceğe umutla bakabilmesiydi. Bu anlayışla İzmir Büyükşehir Belediyemiz ve Türk Kadınlar Birliği ile kurduğumuz güçlü dayanışma sayesinde Bilim Otobüsü'nü kentimize kazandırdık. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'ın ve Türk Kadınlar Birliği'nin katkılarıyla tefrişatı tamamlanan, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından belediyemize hibe edilen Bilim Otobüsümüz, 23 Nisan öncesi Adıyaman'a ulaştı. Bu otobüste çocuklarımız laboratuvar ortamıyla, deney ekipmanlarıyla bilimle tanışacak; deney yaparak öğrenmenin heyecanını yaşayacak. Özellikle kırsalda yaşayan çocuklarımızın bilime dokunmasını, deneyerek öğrenmesini ve yeni ufuklarla buluşmasını çok önemsiyoruz. Bu otobüsümüzün Adıyaman'daki çocuklarımıza ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

"Dayanışmayla 6 Şubat'ın izlerini sileceğiz"

Deprem sonrası Adıyaman'a destek veren İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, Türk Kadınlar Birliği'ne ve projeye katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür eden Tutdere, "Depremden sonra bizimle büyük bir dayanışma içerisinde olan İzmir Büyükşehir Belediyemize, tüm İzmir halkına, Türk Kadınlar Birliği'ne, değerli başkanına, yönetim kuruluna, katkı sağlayan tüm sivil toplum kuruluşlarına ve emeği geçen herkese Adıyaman halkı adına teşekkür ediyorum. Dayanışmayla yaralarımızı saracağız. Dayanışmayla 6 Şubat'ın izlerini sileceğiz" diye konuştu.

Projenin yürütücüsü Türk Kadınlar Birliği İzmir Şube Başkanı Sevtap Şirin ise "Bu süreçte oluşan dayanışma iklimini çok değerli buluyorum. Bizim yaptığımız çorbada tuz olmak. Özellikle eğitimden yoksun kalma riski taşıyan çocuklarımızın fırsat eşitliğine erişmesine katkı sunmak, kız çocuklarımızın erken yaşta evlilik riskine karşı eğitimle güçlenebileceği bir zemin oluşturmak istedik. Bu projeye destek veren İzmir Büyükşehir Belediyemize, Adıyaman Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Tutdere'ye, bize inanan, güvenen bütün gönüllülerimize, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Adıyaman Belediyesi, Yerel Yönetim, Adıyaman, Güncel, Deprem, Bilim, İzmir, Son Dakika

