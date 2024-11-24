Adıyaman\'da Kadınlara Yönelik Belgesel Film Atölyesi Kuruldu

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(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediyesi tarafından kurulan 04.17 Belgesel Film Atölyesi'nde kamera eğitimleri başladı. Kursiyerlere kamera kullanımı ve röportaj teknikleriyle ilgili eğitimler verildi.

Adıyaman Belediyesi'nin kurduğu ve amatör kadınların gözünden 6 Şubat depremlerinin, kadınların yaşamına etkisinin belgeleneceği 04.17 Belgesel Film Atölyesi'nde kamera eğitimleri başladı. Adıyaman Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezi'nde (AKEM) verilen eğitimlerde kursiyerlere, kamera kullanımında dikkat edilmesi gereken detaylar, teknik uygulamalar ve belgesel filmde röportaj teknikleri teorik ve uygulamalı olarak aktarıldı.

"Kadınların yaşadıkları sorunları belgesel yoluyla ifade etmeleri çok anlamlı"

Belgesel filmleriyle 20'den fazla ödül kazanan Bitlis Eren Üniversitesi Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Öğretim Görevlisi Veysel Akşahin, atölyede verilen eğitimlerle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Akşahin, "Atölyede kursiyerlerimize belgesel yapımı sürecinde ihtiyaç duyacakları teknik bilgiler ve kamera kullanım becerilerini kazandırmayı hedefliyoruz. Belgesel nasıl yapılır, yapım aşamaları nelerdir ve kamera kullanımı gibi temel konularda eğitimler veriyoruz. Adıyaman Belediyesi'nin bu projeyi hayata geçirmesi gerçekten takdire şayan. Deprem bölgelerinde kadınların yaşadığı zorluklar zaman zaman haberlerde ya da görsel çalışmalarda karşımıza çıkıyor. Ancak bu projede kadınların yaşadıkları sorunları belgesel yoluyla ifade etmeleri çok anlamlı" dedi

Kursiyerlerin projeye çok ilgili olduklarını belirten Akşahin, "Kursiyerlerimizin oldukça istekli ve heyecanlı olduklarını görüyorum. Teknik düzeyde bazı yeterliliklere ihtiyaçları var, ancak bu süreci başarıyla tamamlayacaklarına inanıyorum" diye konuştu.

Kursiyer kadınlar, eğitime ilişkin şunları söyledi:

-Tülay Açık: "04.17 Belgesel Film Atölyesi'nde kamera eğitimi aldık, belgeselin yapım aşamalarını öğrendik. Eğitimlerimiz devam ediyor. Hep birlikte güçlü bir planlama yaparak güzel bir iş ortaya koymayı hedefliyoruz. Yıkıldığımız yerde her şey bizim için yeniden başladı. Bir kadın, anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğabilir."

-Kübra Ayhan: "Burada bir öngörü var, bir şehrin yıkıldığı biliniyor ama sonrasında ne yaşandığı bilinmiyor. Biz de depremin bir şehri nasıl etkilediğini ve bu süreçte kadınların karşılaştığı sıkıntılara vurgu yapmayı amaçlıyoruz."

- Pınar Arslan: "Ses getirmek istiyoruz. Kadınların gücünün farklı olduğunu hep birlikte göstereceğiz."