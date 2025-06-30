Adıyaman'da Kültür Sanat ve Turizm Buluşması - Son Dakika
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Adıyaman'da Kültür Sanat ve Turizm Buluşması

30.06.2025 15:46
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Adıyaman, medya temsilcilerine kültürel mirasını tanıttı; deprem sonrası toparlanma süreci değerlendirildi.

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği'nce düzenlenen "6. Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları"nın ilk ayağı Adıyaman oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Adıyaman'ın kültürel ve tarihi mirası, Ankara'dan gelen gazetecilere tanıtıldı.

Programın ilk gününde, Kızılin Kanyonları ziyaret edildi, Kızılin Köprüsü'nün tarihi süreci hakkında yapılan bilgilendirmenin ardından gazeteciler kanyonda tekne turuna çıkarak bölgedeki mağaraları ve doğal yapıları inceledi.

Ardından Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, akşam yemeğinde gazetecilerle bir araya geldi.

Burada konuşan Tutdere, Adıyaman'ın kültürel ve tarihi değerlerine vurgu yaptı ve 6 Şubat depremlerinin yol açtığı yaraları sarmak adına büyük mücadele verdiklerini söyledi.

Tutdere, "Tabiri yerindeyse küllerinden yeniden doğmaya çalışan ama bunu gerçekten başaran ve başaracak bir kent. Göreceksiniz, kısa süre içinde Adıyaman, Türkiye'de hak ettiği yere ulaşacak ve burada bütün insanların, farklılıkların, bütün kültürlerin bir arada yaşayacağı kardeşliğin şehri olmaya devam edecek." değerlendirmesini yaptı.

"Adıyaman, keşfedilmesi gereken çok önemli bir hazine"

Programın ikinci gününde gazetecilere açıklama yapan Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir, etkinliğin amacının Adıyaman'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini yerinde göstermek olduğunu belirtti.

Depremin ardından şehirde toparlanmanın hızlı ilerlediğine dikkati çeken Gökdemir, "Kimse 'Adıyaman'da deprem oldu, Adıyaman'ın artık eski tarihi ve kültürü, turizmi yok, oraya gidemeyiz' demesin. Aksine Adıyaman daha da güzelleşmiş. Yeni yapılan yatırımlarla tarihi mekanlara yapılan özel itinalarla daha da farklılaştırılmış. Türkiye'de herkesi Adıyaman'daki tarihi ve kültürel değerleri yerinde görmeye bekliyoruz." dedi.

Telif Hakları Genel Müdürlüğü Koordinasyon ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı Sanem Arıkan da Adıyaman'ın iç ve dış turizmdeki potansiyeline değinerek, "Adıyaman, UNESCO Kültürel Mirası Listesi'nde kayıtlı ve tüm dünyanın gözünün burada olduğu bir şehir. Adıyaman, turizm gelirlerinin arttırılması için büyük fırsatlar sunuyor." diye konuştu.

Arıkan, "Adıyaman, keşfedilmesi gereken çok önemli bir hazine. Bunu önce biz keşfedeceğiz. Yazacağız. Bunu tanımlayacağız, görsel olarak ölümsüzleştireceğiz ve tanıtacağız. Burada oluş sebebimiz bu." dedi.

Bölgedeki ziyaretçi artışına işaret eden İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mehmet Yelken ise bu yıl için 350 bin ziyaretçi hedeflediklerini ancak bunun yeterli olmadığını belirterek, "Bir gece konaklama sağlayacak şekilde 200-220 bin ziyaretçi geldiğinde şehre 50 milyon dolar dolaylı olarak girdi sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Kentte konaklama süresini artırmaya yönelik çalışmalar yürütüldüğünü de dile getiren Yelken, yerel müzik kültürünü yansıtan "harfane geceleri" ve kültürel etkinliklerle, kente gelen misafirlere daha zengin bir deneyim sunmayı hedeflediklerini aktardı.

Tarihi alanlar medya buluşmasına ev sahipliği yaptı

Toplantının ardından gazeteciler, kentin tarihi ve kültürel değerlerini yerinde görmek amacıyla Perre Antik Kenti, Karakuş Tümülüsü, Cendere Köprüsü, Yeni Kahta Kalesi ve Arsemia Ören Yeri'ni ziyaret etti.

Alanlarda gerçekleştirilen teknik geziler sırasında katılımcılara, ilgili uzmanlar eşliğinde bölgenin tarihsel önemi ve yürütülen koruma çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Program, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'nda gün batımının izlenmesiyle sona erdi.

Medya temsilcilerinin bölgeye dair gözlemlerini kamuoyuyla paylaşmaları sayesinde, Adıyaman'ın sahip olduğu kültürel mirasın ulusal ve yerel medya aracılığıyla daha görünür hale getirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

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