Adıyaman'da Tohum Sertifikasyonu Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Adıyaman'da Tohum Sertifikasyonu Artıyor

Adıyaman\'da Tohum Sertifikasyonu Artıyor
18.08.2025 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü, 9 ilde tohumları analiz edip sertifikalandırıyor.

Adıyaman'da geçen yıl faaliyete geçen Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 9 ilde tohum üreticilerinin güvenilir adresi haline geldi.

Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Hakkari, Malatya, Mardin, Siirt, Şırnak ve Van'dan gelen tohum numuneleri, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı müdürlükte titizlikle incelenip sertifikalandırılıyor.

Toplam 16 uzman personelin görev yaptığı tesis, 2024 üretim sezonunda 2 bin 603 numuneyi analiz etti.

Adıyaman Tohum Sertifikasyon Test Müdürü Ramazan Şahin, AA muhabirine, üretim sezonu boyunca firmalardan gelen tohum numunelerinin laboratuvarlarda analiz edilerek sertifikalandırıldığını söyledi.

Tesisteki çalışmalar hakkında bilgi veren Şahin, şöyle konuştu:

"Merkezimizde üç temel laboratuvar bulunuyor. Bunlar, numune kayıt-kabul, safiyet ve çimlendirme laboratuvarları. Üretici firmalardan gelen numuneler önce kayıt altına alınıp türlerine göre ayrılıyor. Ardından safiyet laboratuvarında, yabancı ot, diğer mahsul tohumları ve farklı türler ayıklanarak numune analiz için tamamen homojen hale getiriliyor. Sonrasında çimlendirme laboratuvarında biyolojik analiz yapılarak tohumların çimlenme oranı belirleniyor. Bu işlem, tohum türüne göre kum veya kağıt ortamında gerçekleştiriliyor ve iklimlendirme odalarında kontrollü koşullarda sürdürülüyor."

Standartları karşılayan numunelere sertifika veriliyor

Analizlerin ardından standartları karşılayan numunelere sertifika verdiklerini, uygun bulunmayanlar için ise 'tohumluk olamaz' raporu düzenleyip firmalara gönderdiklerini dile getiren Şahin, merkezin Türkiye'de açılan yedinci tohum sertifikasyon merkezi olduğunu ifade etti.

Merkezin 9 şehre hitap ettiğini belirten Şahin, "Tesisimiz, Adıyaman'ın yanı sıra Batman, Diyarbakır, Hakkari, Malatya, Mardin, Siirt, Şırnak ve Van illerine hizmet vermektedir. 1 Temmuz 2024'te numune kabulüne başladık. Bu süre zarfında 2 bin 603 numuneyi kabul edip analizden geçirdik. Hedefimiz, bu sayıyı her yıl artırarak üreticilerimize daha sağlıklı, kaliteli ve verimli tohum üretiminde katkı sağlamak." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güneydoğu Anadolu, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da Tohum Sertifikasyonu Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Muhasebeci “Bankaya yatıracağım“ diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı Muhasebeci "Bankaya yatıracağım" diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı
24 yaşında çete lideri “Haftalık 90 bin TL kazanç“ vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü 24 yaşında çete lideri! "Haftalık 90 bin TL kazanç" vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18’er yıl hapis verildi Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18'er yıl hapis verildi
Gelibolu’da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu Gelibolu'da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu
17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu 17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu
Kapısı açık seyreden minibüsten düşen ebe hayatını kaybetti Kapısı açık seyreden minibüsten düşen ebe hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi
Irak’ta DEAŞ’ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı Irak'ta DEAŞ'ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı

07:40
Memurlar bugün iş bırakıyor İlk iptal haberi İZBAN’dan geldi
Memurlar bugün iş bırakıyor! İlk iptal haberi İZBAN'dan geldi
09:09
Suriye’de tansiyon yüksek SDG’yi 50 bin askerle vuracaklar
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'yi 50 bin askerle vuracaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 11:24:15. #7.13#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Tohum Sertifikasyonu Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.