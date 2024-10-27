Adıyaman Dernekler Federasyonundan Gazze'ye destek

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Adıyaman Dernekler Federasyonuna üye bir grup, sabah namazında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bir araya gelerek, İsrail'in kuşatması altındaki Gazze'ye destek verdi.

Namazın ardından caminin önünde toplanan ve boyunlarına Filistin ve Türk bayrağının bulunduğu atkılar takan gruptakiler, iki ülkenin bayrağını açtı.

Burada grup adına konuşan Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Sevinçtekin, İsrail'in özellikle son 1 yılda uluslararası sistemin de desteğiyle vahşette sınır tanımaz hale geldiğini, 75 yıldır işgal ettiği Filistin topraklarındaki işgalini genişlettiğini dile getirdi.

Meselenin Gazze, Hamas ve Lübnan değil ümmet olduğunu belirten Sevinçtekin, "Yüz yıldır teslim alınamayan direniş, 7 Ekim'den bu yana 50 bin evladını şehit vermiştir. İsrail rejimi Gazze'de bir kez daha masum kanı dökerek tüm insanlık değerlerini ayaklar altına almıştır. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar hiçbir ayrım gözetilmeden hedef alınmış, sistematik bir soykırım suçu işlenmiştir. Gazze yıllardır süren kuşatma altında açlığa ve susuzluğa mahkum edilmiştir. Son günlerde gerçekleştirilen bombalı saldırılar bu zulmü daha da katlanılmaz hale getirmiştir. Temel insan hakları açıkça ihlal edilmiştir." ifadelerini kullandı.

İsrail rejimine karşı topyekun boykot çağrısı

Sevinçtekin, İsrail'e destek veren her devlet ve kuruluşun bu suça ortak olduğunu ifade ederek, İslam dünyasının İsrail rejimine karşı topyekun boykot başlatması gerektiğini kaydetti.

İsrail menşeili ürünlerin piyasadan çekilmesi gerektiğini dile getiren Sevinçtekin, şöyle konuştu:

"Tüm İslam ülkeleri İsrail ile diplomatik ilişkilerini askıya almalı, elçiliklerini kapatmalıdır. Uluslararası arenada İsrail'e karşı yaptırımlar uygulanması için Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası platformlarda güçlü bir diplomatik seferberlik başlatılmalıdır. Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılması için somut adımlar atılmalıdır. İsrail'e silah satan ülkeler kınanmalı ve bu ülkelerle ilişkiler gözden geçirilmelidir. Gazze'deki katliamlara karşı dünya çapında hukuki adımlar atılmalı, sorumlular cezalandırılmalıdır."

Hüseyin Sevinçtekin, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısını kınayarak, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.