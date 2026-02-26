Adnan Kahveci Mahallesi İstanbul'un En Kalabalık Yerleşim Yeri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adnan Kahveci Mahallesi İstanbul'un En Kalabalık Yerleşim Yeri

26.02.2026 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

111 bin 164 nüfusuyla Adnan Kahveci Mahallesi, İstanbul'un ve Türkiye'nin en kalabalık ikinci mahallesi.

Beylikdüzü'ne bağlı Adnan Kahveci Mahallesi, 111 bin 164 kişiye ulaşan nüfusuyla İstanbul'un en kalabalık, Türkiye'nin de ikinci kalabalık mahallesi unvanını korudu.

Adrese Dayalı Kayıt Veri Sistemine göre, Türkiye'nin en kalabalık mahallesi 160 bin 136 kişilik nüfusuyla Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar, ikinci kalabalık mahallesi 111 bin 164 kişinin yaşadığı İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki Adnan Kahveci.

Toplam 10 mahallesiyle 422 bin 988 kişilik nüfusa sahip Beylikdüzü'nde, yaklaşık 4 kişiden biri Adnan Kahveci Mahallesi'nde yaşıyor.

Yüksek binaların ve sitelerin yoğunlukla bulunduğu mahalle, Büyükçekmece ilçe sınırında bulunuyor.

Otopark sorununun diğer mahallelere oranla düşük olması ve ulaşımın kolaylığı, mahallenin tercih edilmesinde öne çıkan özellikler arasında yer alıyor.

Adnan Kahveci Mahallesi, nüfusuyla 82 bin 836 kişinin yaşadığı Bayburt'u, 85 bin 83 nüfuslu Tunceli'yi ve 90 bin 392 kişiye ev sahipliği yapan Ardahan'ı geride bıraktı.

Mahallenin nüfusu, Anadolu'daki birçok ilçenin yanı sıra İstanbul'un Şile, Adalar ve Çatalca ilçelerini de aştı.

Yüksek katlı site düzeni

Adnan Kahveci Mahallesi Muhtarı Arzum Albayrak, AA muhabirine, Adnan Kahveci'nin 111 bin 164 olarak açıklanan nüfusuyla İstanbul'un en kalabalık, Türkiye'nin ikinci kalabalık mahallesi olma özelliğini bu yıl da koruduğunu söyledi.

Mahallenin sitelerden oluşmasından dolayı kalabalığın sokaklara yansımadığını belirten Albayrak, "Çünkü herkesin otoparkı var. Parklarımız, yeşil alanlarımız var. Dolayısıyla bu kalabalığı orantılı bir şekilde mahallede gözlemleyebiliriz. Mahallemizde 50 cadde ve 109 sokak var. Aslında çok büyük bir yüzölçümü yok. Sitelerden, yüksek katlı binalardan oluştuğu için mahallemizin nüfus sayısı çok kalabalık." dedi.

Albayrak, "Büyüklüğümüzü sayılarla değil, mahalledeki dayanışmayla ölçmek istiyoruz. Çünkü mahallemizdeki komşularımız birbirine çok bağlı." ifadelerini kullandı.

Bir kadın olarak görevini yaparken bazı zorluklarla karşılaşabildiğini dile getiren Albayrak, "Biz bu zorlukları avantaja çeviriyoruz. Çünkü bir kadının iletişim gücü, detaycılığı, komşularımızda tabii ki daha başka etkiler oluşturuyor. Çok emek veriyoruz, karşılığını da alıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Adnan Kahveci, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adnan Kahveci Mahallesi İstanbul'un En Kalabalık Yerleşim Yeri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu 6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu
Şehit pilotun vatan sevgisi çocukluktan geliyormuş Şehit pilotun vatan sevgisi çocukluktan geliyormuş
Böylesi görülmedi Kuyumcuların uykularını kaçıran rekor Böylesi görülmedi! Kuyumcuların uykularını kaçıran rekor
Petrol zengini ülkeye soğuk duş Çıkan fatura öyle böyle değil Petrol zengini ülkeye soğuk duş! Çıkan fatura öyle böyle değil
Nereden nereye Bir dönem efsaneydi şimdi ayakta durmakta zorlanıyor Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi ayakta durmakta zorlanıyor
İstanbul’un yanı başında kar yağışı etkili oluyor İstanbul'un yanı başında kar yağışı etkili oluyor

11:14
Kenan Yıldız’dan olay olan sevinç
Kenan Yıldız'dan olay olan sevinç
10:51
Okan Buruk’tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
10:45
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum
10:40
Korkulan oldu Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi
Korkulan oldu! Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi
10:40
Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar ’’Ramazan’da olacak iş mi’’ deyip karakola koştu
Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar ''Ramazan'da olacak iş mi?'' deyip karakola koştu
10:18
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 11:49:38. #7.11#
SON DAKİKA: Adnan Kahveci Mahallesi İstanbul'un En Kalabalık Yerleşim Yeri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.