AFAD, 50 Ülkeyle İşbirliği Yapıyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, kurum olarak sahip oldukları donanım ve tecrübeyi dünyayla paylaştıklarını belirterek, AFAD'ın 50 ülkeyle 55 mutabakat zaptı imzaladığını, bu çerçevede müşterek faaliyetler yapabildiklerini kaydetti.

Pehlivan, Birleşmiş Milletler Afet Riski Azaltma Ofisi (UNDRR) tarafından düzenlenen Afet Riskini Azaltmaya Yönelik Küresel Platform programına katılmak üzere geldiği Cenevre'de, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

AFAD'ın 2009'da kurulduğunu hatırlatan Pehlivan, kurumun 16 yıllık bu süre zarfında bir yandan kurumsallaşmaya ilişkin süreçlerini tamamladığını, diğer yandan ise her geçen gün tecrübe kazanarak personel yapısı ve teknolojik donanımını daha ileri noktalara getirdiğini anlattı.

Pehlivan, AFAD'ın afetlere müdahalenin yanı sıra insani yardım organizasyonlarında Türkiye ve diğer ülkelerde görevini yerine getirdiğini söyledi.

Temel görevleri arasında afetler konusunda hazırlıklar yapmak olduğunun altını çizen Pehlivan, şunları aktardı:

"Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ortaya konulmuş olan Türkiye Yüzyılı vizyonu içerisinde en temel başlıklardan birisi, afetlere dayanıklı şehirler, toplum ve afetlere dirençli Türkiye anlayışıyla dirençli yapılar oluşturmak, şehirlerimizin afetlere karşı direncini artırmaktır. Bu konuda 12. Kalkınma Planı ve Cumhurbaşkanlığı programına da girmiş olan 'Türkiye Afet Yönetim Strateji Planı'nın 3 sacayağı bulunuyor. Bunlar içerisinde Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP), risk azaltmak suretiyle afetlere hazırlık konusunda ana çerçeveyi oluşturmak üzere hazırlanmış ve yürürlüğe konmuştur."

Pehlivan, afetlere hazırlıklı olunduğu takdirde toplumun daha az tedirgin olduğunu vurguladı.

Türkiye Afet Yönetim Strateji Planı'nın ikinci önemli başlığının ise Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) olduğuna işaret eden Pehlivan, 2014'te yürürlüğe giren TAMP kapsamında ulusal düzeyde 25, il düzeyinde de 23 kuruluşun ana çözüm ortağı ve çalışma grubu olarak görev yaptığını ifade etti.

Pehlivan, "Buradaki temel maksat, afetler olduğunda en etkin müdahaleyi gerçekleştirmektir. Bu konuda ülkemiz, yaşadığı tecrübelerden de hareketle her geçen gün çok önemli mesafeler almaktadır. Arama-kurtarma personel sayımız, en son aldığımız 1000'e yakın arama-kurtarma personeliyle birlikte toplam yaklaşık 4 bin olmuştur." dedi.

AFAD'ın diğer kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarında görev yapan arama kurtarma personellerini de yetiştirdiğini dile getiren Pehlivan, eğitim verip akredite ettikleri personel sayısının 121 bine ulaştığını bildirdi.

?"AFAD gönüllülerinin sayısı da 60 binin üzerine çıktı"

Pehlivan, bir afet anında AFAD'ın kendi personeli ile koordine ettiği kurum kuruşların personellerinin çok etkin müdahale edebileceğini ifade ederek, "Destek AFAD gönüllülerinin sayısı da 60 binin üzerine çıktı. AFAD gönüllüsü olarak internet üzerinden kayıt yaptıranların sayısı da 1,5 milyon civarında. Bütün bu ilginin olması, afetlere olan duyarlılığın arttığı anlamına geliyor." diye konuştu.

Afetlere müdahale konusunda hazırlıklı olmak ve bunun için personel, imkan ve kabiliyetleri test etmek maksadıyla bu yıl 74 tatbikat planladıkları bilgisini paylaşan Pehlivan, bunların 59'unun yerel, 14'ünün bölgesel ve 1'inin de ulusal düzeyde olduğunu kaydetti.

Pehlivan, Türkiye Afet Yönetim Strateji Planı'nın üçüncü sacayağının ise iki hafta önce yürürlüğe giren Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı (TASİP) olduğuna değinerek, "Bu da afetin yaşandığı şehirlerin yeniden ayağa kaldırılmasını, altyapı ve üst yapı çalışmalarının etkin şekilde yapılmasını kapsıyor." ifadesini kullandı.

6 Şubat 2023'te Türkiye'nin çok büyük depremler yaşadığını anımsatan Pehlivan, "Asrın Felaketi" olarak adlandırılan bu depremlerin eşine az rastlanılır büyüklükte bir afet olduğunu söyledi.

AFAD Başkanı Pehlivan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Depremlerden 14 milyon vatandaşımız etkilendi. Birinci derecede 11, toplamda 18 ilimiz etkilendi. Bu deprem, 120 bin kilometrekare alanda etkisini gösterdi. 3,5 milyon vatandaşımızı tahliye etmek durumunda kaldık, 3,7 milyon vatandaşımızı da ilk etapta dağıttığımız 1 milyon çadır, 325 çadır kent ve hemen sonrasında konteyner kentler kurmak suretiyle toplamda 428 konteyner kentte, yaklaşık 220 bin konteynerde 707 bin vatandaşımızı barındırdık. Evlerin inşaat süreçleri devam ettiği için konteyner kentlerimizde vatandaşlarımız barınmakla birlikte anahtarlarını teslim alanlar yeni evlerine taşınmaktadır."

Depremin hemen ardından İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığının tamamlamış olduğu hak sahipliği işlemlerinin akabinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde TOKİ, Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce kalıcı konutların yapılmaya başlandığını aktaran Pehlivan, depremden sonra geçen ilk bir yıl içinde 100 bine yakın konutun teslim edildiğini bildirdi.

-? ?"Türkiye olarak dünyanın en büyük iyileştirme operasyonunu gerçekleştiriyoruz"

Pehlivan, şu değerlendirmede bulundu:

"6 Şubat depremlerinin ikinci yılında 201 binin üzerinde bağımsız konut vatandaşlarımıza teslim edildi. Şu an itibarıyla 452 bin konutun, iş yerlerinin ihaleleri yapılmış ve inşaatı başlamış durumda. İnşallah yıl sonunda bu konutlar da teslim edilecek ve vatandaşlarımız yeni yuvalarına kavuşmuş olacak. Türkiye olarak dünyanın en büyük iyileştirme operasyonunu gerçekleştiriyoruz. Afetlere karşı mücadelede sacayağı olarak saydığımız hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamalarında atılan her adım, yapılan her iş afetlere karşı direncimizi artırıyor. Bütün bu çalışmalar şehirlerimizin ve toplumumuzun direncini artırıyor."

AFAD'ın çalışmalarının da ele alındığı Birleşmiş Milletler Afet Riski Azaltma Ofisinin (UNDRR) Afet Riskini Azaltmaya Yönelik Küresel Platformu'na katıldığını söyleyen Pehlivan, buradaki toplantılarda 6 Şubat'la ilgili olarak ülkenin deneyimlerini paylaştıklarını belirtti.

Pehlivan, AFAD'ın görev ve sorumluluklarını yerine getirirken, BM gibi uluslararası organizasyonlar nezdinde çalışmalar yürüttüğünü ve ülkelerin ilgili kuruluşlarıyla ikili anlaşmalar yapıldığının altını çizdi.

-? ?"AFAD olarak 15 uluslararası organizasyon bünyesindeyiz"

Bugün itibarıyla 50 ülkeyle 55 mutabakat zaptlarının mevcut olduğunu aktaran Pehlivan, "Bu çerçevede tecrübe paylaşımları, afetlere karşı etkin planlama, muhtelif eğitim faaliyetleri ve müşterek tatbikatlar yapıyoruz." diye konuştu.

Pehlivan, AFAD olarak 15 uluslararası organizasyonun da bünyesinde olduklarını, işbirliği içinde çeşitli müşterek ve münferit çalışmalar yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"AFAD'ımız bu yönüyle afet ve acil durum yönetimine, insani yardım konularına uluslararası boyutta bakan, bu doğrultuda adımlar atan çalışmalar yapıyor. Bu çalışmaları yaparken devletimizin ilgili kurumlarıyla iletişim içindeyiz. Başta Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere iletişim koordinasyonu içinde gerekli çalışmaları yürütmekteyiz. Katıldığımız toplantılarda risk azaltma, afetlere hazırlık, müdahale ve iyileştirme konularını ele almış alıyoruz. Yaptığımız çalışmaları, gerçekleştirdiğimiz hizmetleri, sahip olduğumuz bilgi birikimi ve tecrübelerimizi sadece kendimize saklamak gibi bir düşüncemiz yok. Elde etmiş olduğumuz tecrübeleri dünyayla paylaşmaya hazırız diyoruz ve paylaşıyoruz."