AFAD Başkanı Erzurum'da sel uyarısında bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AFAD Başkanı Erzurum'da sel uyarısında bulundu

AFAD Başkanı Erzurum\'da sel uyarısında bulundu

AFAD Başkanı Okay Memiş, Erzurum'a gelerek sel ve su baskınlarıyla ilgili uyarılarda bulundu. Vatandaşları dere yatağından uzak durmaları konusunda uyararak, ani debi ve sert su akışının tehlikelerine dikkat çekti. Memiş, ayrıca AFAD'ın risk azaltma çalışmaları kapsamında Erzurum'a 111 ekskavatör gönderildiğini belirtti.

10.07.2024 01:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFAD Başkanı Okay Memiş, sel ve su baskınlarının yaşandığı, bir çobanın ise kaybolduğu Erzurum'a geldi. Vatandaşların dere yatağından uzak durup, sudan geçmemeleri uyarısında bulunan Memiş, "Bazen bütün ikazlarımıza rağmen vatandaş suyun debisini gördüğü halde 'karşıdan karşıya geçerim' zannediyor. 15 santimin üzerindeki sert su akışında debide insanın ayağı yerden kesiliyor. 35 santimin yüksekliğinden fazla ani debide araçların tekerleri yerden kesiliyor. Biz diyoruz ki bu şeylere dikkat edin ve ne olursunuz, zorlamayın. Birçok vefat bazen göz göre göre oluyor." dedi.

Karadeniz gezisinin ardından saat 22.30'da Palandöken ilçesindeki İl Afet ve Acil Durum Başkanlığı'na gelen AFAD Başkanı Okay Memiş, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve kurum müdürleri tarafından karşılandı. Son günlerde Türkiye'yi etkisi altına alan sel ve su baskınları ile ilgili açıklamalarda bulunan Okay Memiş, "Dünyanın kuruluşundan veya yaratılışından beri yapılan ölçümlerde en sıcak mevsimler son 10 yılda tespit edildi. İklim uzmanlarının 'Türkiye'de, Anadolu'da veya dünyanın herhangi bir yerinde ani yağışlar, ani seller, ani hava değişikleri olacak' yönünde ifadeleri var. Bu AFAD için beklenen bir durum. Bu anlamda risk azaltma çalışmalarımız var. Bunlardan en önemli bir tanesi Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ile yaptığımız protokolle AFAD'a 111 ekskavatör aldık. Bunlar Türkiye'nin riskli Karadeniz bölgesinde başlamak üzere Erzurum'a da girecekler. Şu anda o çalışmalar devam ediyor. Son haftalarda sadece Samsun ve Ordu için turuncu ikaz vardı. Diğer illerimiz için Erzurum'da dahil olmak üzere sarı ikaz vardı. Sarı ikazda çok olağanüstü bir durum beklemeyiz. Yani sarı yer yer şiddetli sağanağın olacağını ifade eder. Ancak bu bazen turuncuya da dönebilir. Tıpkı Erzurum'un Tekman ve Karayazı ilçelerinde olduğu gibi" diye konuştu.

'DERELERDEN VE DERE YATAKLARINDAN UZAK DURUN'

Turuncu ikazlarda vatandaşlara SMS ile mesaj gönderildiğini bununla yetinmeyip belediye ve camilerin anons sistemlerinden, valilikler, kaymakamlıklar ile muhtarlar tarafından da halkın derelerden ve dere yataklarından uzak durmaları konusunda uyarılarda bulunulduğunu ifade eden Memiş, "Bazen bütün ikazlarımıza rağmen vatandaş suyun debisini gördüğü halde 'karşıdan karşıya geçerim' zannediyor. 15 santimin üzerindeki sert su akışında debide insanın ayağı yerden kesiliyor. 35 santimin yüksekliğinden fazla ani debide araçların tekerleri yerden kesiliyor. Biz diyoruz ki bu şeylere dikkat edin ve ne olursunuz, zorlamayın. Birçok vefat bazen göz göre göre oluyor. Vatandaşımız gördüğü halde 'buradan geçerim' diye aracıyla ilerliyor. Maalesef suya kapılıyor. ya da 'Bu sudan bir şey olmaz' deyip yürüyerek karşıdan karşıya geçmek istiyor" dedi.

Karadeniz ve Doğu Anadolu'da selle ilgili farklılıklar olabileceğine dikkati çeken Memiş, "Bulunduğunuz yerde yağış dahi olmayabiliyor ama Erzurum 2000 rakımda kurulmuş bir şehir. Türkiye'nin zirvesi diyoruz. Bulunduğumuz yerde yağış yok ama yaylalarda, başka yerlerde yağış devam ediyor. Yağış birike birike geliyor. 5 Metre belki 10 metrelik kütleler halinde ani şekilde bastırıp geçiyor. Siz o sırada dere yatağındaysanız ve o ikazlara riayet etmezseniz maalesef can kaybıyla karşı karşıya kalınabiliyor. Biz can kaybı yaşanmasın istiyoruz. Biz 81 vilayetin, 85 milyonun emrindeyiz yeter ki can kaybı olmasın. Alt yapı, konut veya iş yerlerinde olan hasarlar giderilir ama can kaybının önüne geçmek bizim en büyük vazifemiz. Bütün vatandaşlarımıza bizim ikazlarımıza AFAD'ın, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, valiliklerimizin, kaymakamlıklarımızın, kamunun ikazlarına riayet etmelerini istiyoruz" diye konuştu.

'KEŞKE BÖYLE KAYIPTAN DOLAYI BURAYA GELMİŞ OLMASAYDIM'

Karayazı ilçesinde hayvanlarını otlatan bir kişinin debisi yükselen dereyi geçerken sel sularına kapılarak kaybolduğu haberi üzerine 5 yıl vali olarak görev yaptığı Erzurum'a geldiğini vurgulayan Vali Memiş, "Keşke böyle kayıptan dolayı buraya gelmiş olmasaydım" dedi.

Kaynak: DHA

Okay Memiş, Erzurum, AFAD, Çevre, Doğal Afetler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFAD Başkanı Erzurum'da sel uyarısında bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 5 ilin valisi değişti Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 5 ilin valisi değişti
22:42 CHP lideri Özel’in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu Türkiye’nin birçok kentinden görüntüler geldi CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi
21:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi İçin ABD’de Dünyanın sustuğu konuyu liderlerin gündemine taşıyacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi İçin ABD'de! Dünyanın sustuğu konuyu liderlerin gündemine taşıyacak
19:21 Şiddetli sağanak sele neden oldu Derelerin taşıp köylerin su bastığı ilde 1 kişi kayıp Şiddetli sağanak sele neden oldu! Derelerin taşıp köylerin su bastığı ilde 1 kişi kayıp
17:06 Depremde 44 kişiye mezar olan binanın müteahhidinden skandal savunma: Tutuklu olmamın hiç kimseye faydası yok Depremde 44 kişiye mezar olan binanın müteahhidinden skandal savunma: Tutuklu olmamın hiç kimseye faydası yok
00:54 Malatya’da 4.2 büyüklüğünde deprem Çevre illerde de hissedildi Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi
23:46 Geriye düştüğü maçta Fransa’yı 2-1 yenen İspanya, EURO 2024’te finale çıktı Geriye düştüğü maçta Fransa'yı 2-1 yenen İspanya, EURO 2024'te finale çıktı
23:30 Canlı yayında sert tartışma Gazeteci Buket Aydın programı terk etti Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti
22:58 Hakan Çalhanoğlu, eleştirilerin hedefindeki Kenan Yıldız’a sahip çıktı Hakan Çalhanoğlu, eleştirilerin hedefindeki Kenan Yıldız'a sahip çıktı
22:16 Cübbeli Ahmet Hoca hayat pahalılığından yakındı: Sadece emekli maaşıyla geçinmek imkansız Cübbeli Ahmet Hoca hayat pahalılığından yakındı: Sadece emekli maaşıyla geçinmek imkansız
22:08 Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan adamın imdadına, yoldan geçen bir otomobil yetişti Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan adamın imdadına, yoldan geçen bir otomobil yetişti
21:00 Arda Güler’e sürpriz talip Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi
20:07 Kendi katilini topluma kazandırmak için yıllarca uğraşmış Kendi katilini topluma kazandırmak için yıllarca uğraşmış
19:27 Yeni sezonda olmayacaklar Okan Buruk, 5 yıldızın birden biletini kesti Yeni sezonda olmayacaklar! Okan Buruk, 5 yıldızın birden biletini kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 01:32:13. #1.13#
SON DAKİKA: AFAD Başkanı Erzurum'da sel uyarısında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement