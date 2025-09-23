13 yaşındaki çocuk, uçağın iniş takımlarına saklanarak Hindistan'a gitti - Son Dakika
13 yaşındaki çocuk, uçağın iniş takımlarına saklanarak Hindistan'a gitti

23.09.2025 13:23
Afganistan'da yolcu uçağının iniş takımı yuvasına fark edilmeden giren çocuk, başkent Kabil'den Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye kadar gitti. Aslında İran'ın başkenti Tahran'a seyahat etmek istediğini ve meraktan bu işe giriştiğini belirten çocuk yerel güvenlik görevlilerince gözaltına alındı.

Afganistan'da 13 yaşında bir çocuk, yolcu uçağının iniş takımları yuvasında saklanarak başkent Kabil'den Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye kadar gitti.

UÇAĞIN ARKA TEKERLEK YUVASINA SAKLANDI

Indian Express gazetesinin haberine göre, adı paylaşılmayan Afgan çocuk, Kabil Havalimanı'na gizlice girerek yolcuların arasına karıştı. Kam Air'e ait RQ-4401 sefer sayılı yolcu uçağının iniş takımı yuvasına fark edilmeden giren çocuk, uçağın arka tekerlek yuvasına saklandı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ GÖZALTINA ALDI

Burada tehlikeli bir yolculuk yapan 13 yaşındaki çocuk, Yeni Delhi Uluslararası Havalimanı'na kadar geldi. Uçağın inişi sonrası "pistte yalnız başına ortalıkta dolaştığı" belirlenen çocuk, yerel güvenlik görevlilerince gözaltına alınarak sorgulandı. Sorgusunda "meraktan bu işe giriştiğini" belirten çocuk, bindiği yolcu uçağının arka iniş takımı yuvasına saklandığını söyledi.

TAHRAN'A GİTTİĞİNİ SANMIŞ

Afganistan kuzeyindeki Kunduz kentinden olduğu tespit edilen çocuk, aslında İran'ın başkenti Tahran'a seyahat etmek istediğini ve bindiği uçuşun Yeni Delhi'ye gittiğini bilmediğini anlattı. Hindistan Merkezi Endüstriyel Güvenlik Gücünden (CISF) yapılan açıklamaya göre, çocuk, sorgusunun ardından geldiği uçakla Kabil'e geri gönderildi.

Kaynak: AA

