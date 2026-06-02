Afgan Hükümeti 35.000 Arsa Tahsis Etti

KABİL, 2 Haziran (Xinhua) -- Afgan hükümeti, ülkeye geri dönen mültecilerin konut inşa edebilmesi için 35.000'den fazla arsa tahsis etti.

Yerel medya kuruluşu TOLOnews'in pazartesi gecesi bildirdiğine göre, Kentsel Gelişim ve Konut Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Kemal Afgan, toplam 35.719 arsanın ülkeye dönen mültecilere dağıtıldığını ve sürecin devam ettiğini belirtti.

Sözcü, konut inşası için tahsis edilen arsaların şu ana kadar ülkenin 34 vilayetinden 18'inde geri dönenlere verildiğini ifade ederek, programın tüm geri dönenleri kapsayacağını söyledi.

Her hafta binlerce Afgan mültecinin ülkeye döndüğünü kaydeden yetkililer, geri dönüşlerin istikrarlı şekilde arttığını ifade ediyor.

Haberde ayrıca, Afgan hükümetinin artan barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla bazı vilayetlerde geri dönenler için yeni yerleşim alanları inşa etmeye başladığı bildirildi.

Pakistan ve İran başta olmak üzere çeşitli ülkeler, yasal belgeleri bulunmayan Afgan mültecilerden ülkeden ayrılmalarını talep etti. Bu gelişmenin ardından, 2025'in başından bu yana 2,5 milyondan fazla Afgan mülteci ülkesine geri döndü.