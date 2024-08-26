Afganistan, 2024 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na Katılmak İçin Azerbaycan'dan Destek İstedi - Son Dakika
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Afganistan, 2024 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na Katılmak İçin Azerbaycan'dan Destek İstedi

Afganistan yönetimi, Azerbaycan'da düzenlenecek olan 2024 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na katılmak için Azerbaycan'dan destek talep etti. Afganistan Ulusal Çevre Koruma Ajansı Genel Müdürü, Azerbaycan Büyükelçisi ile bir görüşme gerçekleştirerek Azerbaycan'ın desteğini ve kolaylaştırıcı adımların atılmasını istedi.

26.08.2024 18:47
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Afganistan yönetimi, bu yıl Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek 2024 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP29) katılmak için Azerbaycan'dan destek istedi.

Afganistan Ulusal Çevre Koruma Ajansı Genel Müdürü Matiul Hak Halis, başkent Kabil'de Azerbaycan'ın Kabil Büyükelçisi İlham Muhammedov ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Uluslararası toplumun çevre konulu meselelerde Afganistan ile yeteri kadar işbirliği yapmadığını kaydeden Halis, görüşmede Afganistan'ın COP29'a katılımının kabulüne yönelik Azerbaycan'ın desteğini ve bu konuda kolaylaştırıcı adımların atılmasını istedi.

Azerbaycan'ın Kabil Büyükelçiliğinden AA muhabirine yapılan açıklamada, Afgan tarafının talebinin Bakü'ye iletileceği bildirildi.

Azerbaycan, 11-22 Kasım'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na (COP 29) ev sahipliği yapacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afganistan, 2024 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na Katılmak İçin Azerbaycan'dan Destek İstedi - Son Dakika

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