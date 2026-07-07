Afganistan'da Çocuk Felci Aşısı Kampanyası - Son Dakika
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Afganistan'da Çocuk Felci Aşısı Kampanyası

Afganistan\'da Çocuk Felci Aşısı Kampanyası
07.07.2026 15:55
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Kandahar ve Helmand'da 5 yaş altı çocuklara yönelik aşı kampanyası başlatıldı.

KABİL, 7 Temmuz (Xinhua) -- Afganistan, ülkenin güneyindeki Kandahar ve Helmand vilayetlerinde 5 yaş altı çocuklara yönelik çocuk felci aşısı kampanyası başlattı.

Salı günü yapılan açıklamaya göre kampanya, Kandahar kent merkezi ve Helmand'ın Leşkergah bölgesinin yanı sıra her iki vilayetin diğer ilçelerinde yürütülüyor.

Sağlık yetkilileri, ailelere 5 yaşından küçük çocuklarını hastalıktan korumak amacıyla çocuk felcine karşı aşılatmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Afganistan'da Çocuk Felci Aşısı Kampanyası - Son Dakika

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