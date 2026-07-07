Afganistan\'da Çocuk Felci Aşısı Kampanyası

KABİL, 7 Temmuz (Xinhua) -- Afganistan, ülkenin güneyindeki Kandahar ve Helmand vilayetlerinde 5 yaş altı çocuklara yönelik çocuk felci aşısı kampanyası başlattı.

Salı günü yapılan açıklamaya göre kampanya, Kandahar kent merkezi ve Helmand'ın Leşkergah bölgesinin yanı sıra her iki vilayetin diğer ilçelerinde yürütülüyor.

Sağlık yetkilileri, ailelere 5 yaşından küçük çocuklarını hastalıktan korumak amacıyla çocuk felcine karşı aşılatmaları çağrısında bulundu.