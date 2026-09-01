Afganistan ile Özbekistan arasında Kabil'de 267 milyon dolarlık 20 ticaret anlaşması imzalandı - Son Dakika
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Afganistan ile Özbekistan arasında Kabil'de 267 milyon dolarlık 20 ticaret anlaşması imzalandı

Afganistan ile Özbekistan arasında Kabil\'de 267 milyon dolarlık 20 ticaret anlaşması imzalandı
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Afgan ve Özbek şirketler, Afganistan'ın başkenti Kabil'de cumartesi günü toplam 267 milyon ABD doları değerinde 20 ticaret anlaşması imzaladı. Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre anlaşmalar; gıda ürünleri, tekstil, inşaat malzemeleri, hayvancılık, tüketici elektroniği ve mobilya sektörlerini kapsıyor.

KABİL, 1 Eylül (Xinhua) -- Afgan ve Özbek şirketler cumartesi günü Afganistan'ın başkenti Kabil'de toplam 267 milyon ABD doları değerinde 20 ticaret anlaşması imzaladı.

Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan pazar günü yapılan açıklamaya göre, söz konusu anlaşmalar gıda ürünleri, tekstil ve giyim, inşaat malzemeleri, hayvancılık, tüketici elektroniği ve mobilya gibi çeşitli sektörleri kapsıyor.

Anlaşmalar, iki komşu ülke arasında hızla genişleyen ekonomik ortaklığın dönüm noktası oldu. Bu yılın şubat, mart ve temmuz aylarında Afgan ve Özbek işletmeler, toplam değeri 1 milyar doları aşan bir dizi mutabakat zaptı imzalamıştı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Afganistan ile Özbekistan arasında Kabil'de 267 milyon dolarlık 20 ticaret anlaşması imzalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afganistan ile Özbekistan arasında Kabil'de 267 milyon dolarlık 20 ticaret anlaşması imzalandı - Son Dakika
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