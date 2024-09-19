Afganistan, Özbekistan Büyükelçisini Kabul Etti

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Afganistan yönetimi, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) sonra Özbekistan'ın da büyükelçilerini resmi olarak kabul ettiğini ve Afgan büyükelçinin 21 Eylül'de Taşkent'teki görevine başlayacağını açıkladı.

Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Muttaki, son bir yılda Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve ABD de dahil olmak üzere birçok ülke ve uluslararası kurum ile diplomatik görüşmelerde bulunduklarını belirterek, çok sayıda ülkeye 50'ye yakın ziyaret gerçekleştirdiğini ifade etti.

Son bir yılda 14 ülkenin kendi yönetimlerinin atadığı diplomatları kabul ettiğini dile getiren Muttaki, Çin ve BAE'den sonra Özbekistan'ın da büyükelçilerini kabul ettiğini bildirdi.

Emirhan Muttaki, "Yeni büyükelçi (21 Eylül) Cumartesi günü Taşkent'e gidecek ve büyükelçi olarak görevine başlayacak. Bazı diğer ülkeler de diplomatik misyonlarımızı büyükelçi seviyesinde kabul etme hazırlığı yapıyor. Bu yıl başka büyükelçilerin de göreve başlamasını umuyorum." dedi.

Muttaki, toplamda 39 Afgan büyükelçiliği ve konsolosluğun kendi yönetimlerinin kontrolünde olduğunu ifade etti.

Afgan heyeti Moskova Formatı toplantısına katılacak

Muttaki, yönetimlerinin Rusya'da düzenlenecek Afganistan konulu Moskova Formatı toplantısına resmi olarak davet edildiğini belirterek, "Moskova Formatı toplantısının gelecek iki hafta içinde başlaması bekleniyor. Resmi davet bize ulaştı ve üst düzey heyetimiz toplantıya katılacak." diye konuştu.

Afganistan'da 15 Ağustos 2021'de meydana gelen yönetim değişikliği sonrası sadece Çin ve BAE yeni Afganistan yönetiminin atadığı büyükelçileri kabul etmişti.

Yeni Afgan büyükelçisinin Taşkent'te göreve başlaması halinde Özbekistan, yönetim değişikliği sonrası kurulan Afganistan geçici hükümetinin atadığı diplomatı büyükelçi seviyesinde kabul eden 3'üncü ülke olacak.

Şu ana kadar ağırlıklı bölge ülkeleri olmak üzere bazı ülkeler yeni Afgan yönetiminin atadığı diplomatları en fazla maslahatgüzar seviyesinde kabul etmişti.

Öte yandan, Afganistan'ın ülke dışında bulunan birçok misyonu halen cumhuriyet döneminde atanan diplomatlarca yönetiliyor.

Söz konusu misyonların bir kısmı yeni Afgan yönetimi ile işbirliği yaparken, bir kısmı da işbirliği yapmayı reddediyor.

Bu kapsamda, Afganistan yönetimi ağırlıklı Batı ülkelerinde olan ve cumhuriyet dönemi diplomatlarınca yönetilen 14 Afgan misyonuyla ilişkisini kesmiş, burada gerçekleştirilen işlemlerin Afganistan Dışişleri Bakanlığınca kabul edilmeyeceğini duyurmuştu.

Diğer yandan, Afgan basınına göre, ağustos ayında Afganistan'ı ziyaret eden Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, burada yaptığı görüşmelerde ülkesinin yeni Afgan büyükelçiyi resmi olarak kabul etmeye hazır olduğunu bildirmişti.