Afrika, Toksik Yakıt İthalatında 90 Milyar Dolar Kaybediyor - Son Dakika
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Afrika, Toksik Yakıt İthalatında 90 Milyar Dolar Kaybediyor

23.07.2025 13:11
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Dangote, Afrika'nın düşük kaliteli yakıt ithalatı nedeniyle her yıl 90 milyar dolar kaybettiğini belirtti.

Nijerya'da, Batı Afrika Rafine Yakıt Konferansı'nda konuşan Dangote Industries Limited Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Aliko Dangote, Afrika'nın, düşük kaliteli ve çoğu zaman toksik petrol ürünlerinin hedef pazarı haline geldiğini ve her yıl kalitesiz yakıt ithalatı nedeniyle yaklaşık 90 milyar dolar kaybettiğini belirtti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Nijerya Orta ve Aşağı Akım Petrol Düzenleme Kurumu ile S&P Global Commodity Insights işbirliğinde düzenlenen etkinlikte konuşan Dangote, Afrika'nın, sınırlı rafineri kapasitesi nedeniyle her yıl yaklaşık 120 milyon ton rafine petrol ürünü ithal ettiğini ve bunun yaklaşık 90 milyar dolara mal olduğunu söyledi.

Afrika'nın günde yaklaşık 7 milyon varil ham petrol ürettiğini ancak rafine ürün tüketiminin yalnızca yüzde 40'ını yerel olarak işlediğini vurgulayan Dangote, buna karşın Avrupa ve Asya'nın tükettikleri ürünlerin yüzde 95'inden fazlasını kendilerinin rafine ettiğini söyledi.

Dangote, "Afrika'da bol miktarda ham petrol üretiyoruz ama yine de yılda 120 milyon tonun üzerinde rafine petrol ürünü ithal ediyoruz. Yani işleri dışarıya aktarıyor, yoksulluğu ise içeri ithal ediyoruz. Bu 90 milyar dolarlık bir pazar fırsatı demek. Kıta ülkelerinin yalnızca yüzde 15'inin Gayrisafi Yurt İçi Hasılası (GSYH) 90 milyar doları aşıyor. Her yıl kıtanın ekonomik potansiyelini başkalarına teslim ediyoruz." dedi.

Serbest piyasa ve uluslararası işbirliğine inancını ifade eden Dangote, "Ham petrolü ihraç edip ardından rafine ürünleri ithal etmemiz, hem mantığa hem de ekonomik gerçekliğe aykırıdır." diye konuştu.

Dangote, lojistik ve düzenleyici engellerin de maliyetleri artırdığının altını çizerek " Hindistan'daki rafineriler bile bizden daha uzak mesafelerden ham petrol alıyor ancak bizden daha düşük navlun maliyetleri ödüyorlar çünkü onlar bu tür yüksek liman ücretlerinden muaf." açıklamasında bulundu.

Afrika genelinde yakıt standartlarının uyumlaştırılmamasını da eleştiren Dangote, bunun bölgesel ticareti engellediğini belirterek "Nijerya için ürettiğimiz yakıtı Kamerun, Gana veya Togo'da satamıyoruz. Hepimiz aynı araçları kullanıyoruz ama farklı yakıt standartlarımız var." ifadelerini kullandı.

Rusya menşeli ucuz ve düşük kaliteli yakıtların Afrika'ya artan şekilde yönlendirildiğini vurgulayan Dangote, "Şimdi de Avrupa veya Kuzey Amerika'da asla kabul edilmeyecek kalitesiz ve çoğu zaman toksik yakıtlar Afrika pazarına yığılıyor." dedi.

Dangote, Afrika hükümetlerine, yerli rafinerileri korumak için ABD, Kanada ve Avrupa Birliği'nin uyguladığı koruyucu önlemleri örnek alması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Nijerya, Ekonomi, Enerji, Finans, Güncel, Afrika, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afrika, Toksik Yakıt İthalatında 90 Milyar Dolar Kaybediyor - Son Dakika

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