Afyonkarahisar'da biçerdöver alacağı anlaşmazlığında 8 kişiyi öldüren zanlı yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da biçerdöver alacağı anlaşmazlığında 8 kişiyi öldüren zanlı yakalandı

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Afyonkarahisar\'da biçerdöver alacağı anlaşmazlığında 8 kişiyi öldüren zanlı yakalandı
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Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladığı belirtilen Arif Sefa Özdemir, Eskişehir'de yakalanarak kente getirildi. Saldırıların biçerdöver alacağı yüzünden çıktığı iddia edilirken, hayatını kaybedenler arasında iki öğretmenin de olduğu belirtildi.

AFYONKARAHİSAR'da pompalı tüfekle 8 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan Arif Sefa Özdemir (30), dün gece Eskişehir'de yakalanıp, kente getirildi. Satın aldığı biçerdöverin parasını tahsil için gelen alacaklıları öldüren Özdemir'in, ilk saldırının ardından kaçış güzergahında araç gasbetmek için cinayet işlemeye devam ettiği belirtildi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Bozhüyük köyünde yaşayan Arif Sefa Özdemir, iddiaya göre Kırşehir'den satın aldığı biçerdöver yanınca ödemedi. Biçerdöveri satan Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50) ve Numan Toprak'ı (56) dün köye çağıran Özdemir, anlaşmazlık yaşadığı üç kişiye saat 15.00 sıralarında pompalı tüfekle ateş etti. 40 ND 574 plakalı araçtaki Uzel ile Bekir ve Numan Toprak yaşamını yitirdi.

ARACI VERMEYİNCE VURDU

Özdemir ardından Afyonkarahisar kent merkezine gitti. Osman Gazi Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında 03 AIU 814 plakalı otomobiline binmek üzere olan 3 çocuk annesi Sevgi Postalcı'nın yanına giden Özdemir, kadını tehdit edip aracı kendisine vermesini istedi. Özdemir, direnen Postalcı'ya tüfekle ateş edip ağır yaraladı. Çocuğunu okuldan almak üzere aracına bindiği sırada başından vurulan Postalcı, hastanede ameliyata alındı.

CİNAYETLERE DEVAM ETTİ

Daha sonra araçla Kıyır köyüne gelen Arif Sefa Özdemir, burada da 03 AGV 654 plakalı otomobildeki Seydi Ahmet Aydoğmuş (73) ile Satı Aydoğmuş'u (68) tüfekle vurup öldürdü. Bu araca yaklaşık 1 kilometre mesafede ise İsmail Şen'in (61) cesedi bulundu.

İKİ ÖĞRETMENİ ÖLDÜRDÜ, BİRİ SON ANDA KURTULDU

Daha sonra gasbettiği 54 ACC 723 plakalı otomobille Yukarıtandır köyüne giden saldırgan, 07 BZB 11 plakalı otomobildeki İhsaniye Yukarıtandır Ortaokulu'nda görevli Fen Bilimleri Öğretmeni Ayşe Sena Demir (46) ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Hilal Mete'ye (31) pompalı tüfekle ateş etti. Hilal Mete olay yerinde, Ayşe Sena Demir ise hastanede yaşamını yitirdi. Araçta bulunan Beden Eğitimi Öğretmeni Sultan Sema G. ise saldırıdan son anda kurtularak kaçtı. Sultan Sema G., Gazlıgöl beldesine giderek, durumu emniyet güçlerine bildirdi. Özdemir, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi istikametine kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen emniyet güçleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

'KENARA GEÇ BAK 8 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜM'

Arif Sema Özdemir'in elinde pompalı araçtan tüfekle çıktığı anlar ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Kırmızı renkli hafif ticari araçtan pompalı tüfekle çıktığı görüntülere yansıyan Özdemir'in, durdurduğu bir başka aracın sürücüsünü "Kenara geç bak 8 kişiyi öldürdüm, kenara geç" diye tehdit ettikten sonra 26 APL 557 plakalı otomobilini gasbettiği görüldü.

ARACIN LASTİKLERİNE ATEŞ EDİLEREK DURDURULDU

Özdemir'in, gasbettiği araç, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinin kırsal Taşlık Mahallesi'ndeki arazide çamura saplanmış halde bulundu. Silahlı saldırganın aracı bırakıp, yaya olarak kaçtığı, bu kez Taşlık Mahallesi'nde süt satan bir kişinin 26 NZ 187 plakalı otomobilini gasbettiği tespit edildi. Ana yola çıkarak kaçmak isteyen Özdemir, ihbar üzerine harekete geçen polis ve jandarma ekiplerinin kurduğu uygulama noktasına geldi. Burada ekipler, otomobilin lastiklerine ateş ederek durdurdu. Ateş ederek karşılık veren Özdemir, yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve araçta çok sayıda fişek ele geçirildi.

1 JANDARMA HAFİF YARALANDI

Çatışma sırasında Astsubay Onur Ş.'nin (29) de sol kulağından hafif yaralandığı belirtildi. Eskişehir Odunpazarı İlçe Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Özdemir, ilk işlemleri için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Arif Sefa Özdemir, işlemlerinin ardından gece yarısı Afyonkarahisar'a getirildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Arif Sefa Özdemir'in ilk ifadesinde geçen yıl Ahmet Uzel'den 40 bin avro karşılığında biçerdöver satın aldığını ve bu biçerdöverle Manisa ve İzmir çevresinde çalışmaya başladığını anlattı. Ancak biçerdöverin İzmir'de tarlada çalıştığı sırada yandığını, bu olayın ardından Uzel ile aralarında anlaşmazlık yaşandığını ifade etti.

TELEFONDA TARTIŞMIŞLAR

Özdemir'in ifadesine göre Uzel, geçen hafta kendisiyle görüşerek biçerdöverden kalan 11 bin avro alacağını istedi. Özdemir ise borcunun 4 bin avro olduğunu ve kısa süre içerisinde ödeme yapacağını söyledi. Taraflar arasında borç miktarı konusunda başlayan anlaşmazlığın büyüdüğü, telefonda karşılıklı küfür ve tehditlerin yaşandığı öne sürüldü.

OKULDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Saldırıda yaşamını yitiren Fen Bilimleri Öğretmeni Ayşe Sena Demir ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Hilal Mete'nin görev yaptığı Yukarıtandır Ortaokulu'nda, eğitime bugün ara verildi. Hilal Mete'nin okulda 2 yıldır, Ayşe Sena Demir'in ise 7 yıldır görev yaptığı kaydedildi. İki öğretmenin haziran ayında mezun ettikleri öğrencilerle birlikte okul önünde çektikleri fotoğrafı ise sanal medya hesaplarından paylaştıkları görüldü.

'ORTADA BİR VAHŞET VAR'

Arif Sefa Özdemir'i çocukluğundan bu yana tanıdığını kaydeden Bozhüyük köyünden Mehmet Özdemir, "Ortada bir vahşet var. Ancak bu kişinin psikolojik sıkıntısı olabilir. Ben küçüklüğünden beri tanıyorum" dedi. Olayın üzerinden saatler geçtikten sonra öğrendiklerini kaydeden Özdemir, "Bizim çok sonraları haberimiz oldu. Çünkü köyde işimizin başındaydık" diye konuştu.

Saldırganı en son 2 hafta önce gördüğünü belirten Mehmet Özdemir, "Yeni bir biçerdöver aldılar, biçerdöverler devamlı arızalanıyor zaten. En son iki hafta önce görmüştüm. Babasıyla beraberdi. Onun haricinde köyde gördüm burada. Genelde yaz sezonlarında buralarda, kış sezonlarında şehir merkezlerinde duruyor, ikamet ediyordu. Eşinden boşandı, geçimsizlik oldu. Burada da yaşamadı, ailesinin yanında da kalmıyordu bildiğim kadarıyla, vinç operatörlüğü yapıyordu. Afyon'un Sandıklı ilçesinde operatörlük yapıyor diye biliyordum. Allah kimseye göstermesin" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan saldırılarda yaşamını yitiren Ahmet Uzel, Bekir Toprak ve Numan Toprak'ın cenazeleri Kırşehir'de; Seydi Ahmet Aydoğmuş, Satı Aydoğmuş, İsmail Şen ve Hilal Mete'nin cenazeleri Afyonkarahisar'da, Ayşe Sena Demir'in cenazesi ise Antalya'da toprağa verilecek.

Kaynak: DHA
Sefa ÖzdemirEskişehir3. SayfaGüncelAfyonSon Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da biçerdöver alacağı anlaşmazlığında 8 kişiyi öldüren zanlı yakalandı - Son Dakika
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