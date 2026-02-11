Afyonkarahisar'da Feci Kaza: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Afyonkarahisar'da Feci Kaza: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

11.02.2026 19:29
Motosiklet bir minibüsle çarpıştı, sürücü hastanede kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü tutuklandı.

Afyonkarahisar'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsünün öldüğü kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı'nda Fehmi Y'nin (22) kullandığı 34 AL 1208 plakalı motosiklet, 9 Şubat'ta Z.T. (59) idaresindeki 03 S 0022 plakalı okul servis aracıyla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Z.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen kaza anında ise minibüsün ters yönde ilerlediği görüldü.

Kaynak: AA

