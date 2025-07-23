Kırılan ağaç dalının altında kalan Seda da hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Değirmendere Yalı Mahallesi'nde yer alan Çınarlık Meydan'da 6 Temmuz Pazar günü saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda, kırılan çınar ağacının dalının altında kalan 3 kişi yaralandı. Kazada Erdem Ulak (59) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KAZADA YARALANAN SEDA KURTARILAMADI

Aynı olayda beli kırılan, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde ameliyat edilen ve bir süre önce taburcu olan Seda Karakol da (21) fenalaşınca yeniden hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Karakol, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Karakol'un cenazesinin memleketi Giresun'da toprağa verileceği öğrenildi.