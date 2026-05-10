Ağıralioğlu: 'Anahtar Parti Milletin Partisidir'

10.05.2026 11:43
Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Kastamonu'da yaptığı konuşmada partinin önemini vurguladı.

(KASTAMONU) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin Kastamonu halk buluşmasında, "'Hangi ittifakta olacaksınız?' diyorlar. Geçen seçimi 'Öcalan'ın canına okuyacağız' diye kazandılar, bu seçimde ise Öcalan ile yol yürümeye karar verdiler. Artık ne Cumhur ne de Millet İttifakı vardır sadece millet vardır, biz varız. En büyük parti 'kararsızlar'dır ve biz kararsızların kararının Anahtar Parti olması için yürüyoruz" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kastamonu programı kapsamındaki halk buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi. Programa Anneler Günü nedeniyle de çok sayıda kadın katıldı. Kadınların Anneler Günü'nü kutlayan Ağıralioğlu, "Ay yıldızlı al bayrağı bağrına basan herkesin rahatlıkla geleceği ve oy vereceği parti Anahtar Parti'dir. Anahtar Parti, her rengiyle 86 milyonun, yani milletin partisidir" dedi.

Ağıralioğlu, Anahtar Parti'nin bir muhasebenin partisi olduğunu belirterek "Herkes susarken konuşan, herkes korkarken cesaretle ayağa kalkanlarız. Milletin hissesine bu kadar kudretli bir iktidar karşısında sessizlik düşmüşken, milletin dertlerini dert edinen ve haykırabilenleriz. Kavga etmeden eleştirebilen, çözümü içinde barındıran bir iradeyle yürüyebilen, memleketi kavgayla değil sevgiyle, parmak sallamayla değil kucaklaşarak, bölerek değil birleştirerek ayağa kalksın diye iktidarla rekabet hattını bir bayrak yarışına dönüştürenleriz" diye konuştu.

"SİZ MUTLULUK VADETTİNİZ FAKAT BİZİM HİSSEMİZE 23 NİSAN'DA ÇOCUKLARIMIZA TAZİYE VERMEK DÜŞTÜ"

Artık konuşarak ceplerin dolmadığı bir zamanda olunduğunu söyleyen Ağıralioğlu, şöyle devam etti:

"Hikmetli sözler söyleyerek çocuklarımızın hayallerine kavuşamadığı, sokakların güvenli hale gelmediği ve sadece güzel konuşmalar yaparak Türk milletinin zenginleşmediği gerçeği ortaya çıkmıştır. Siz çok güzel konuştunuz, mutluluk vadettiniz; okulun öneminden, eğitimin güvenliğinden ve çocuklarımızın özgürlüğünden bahsettiniz. Fakat bizim hissemize, 23 Nisan bayramında çocuklarımıza taziye vermek düştü.  Ben, cumhurbaşkanlığı makamı bölücülerin şantajına maruz kalmasın, bölücülüğün gölgesi o makama düşmesin diye altılı masadan kalktım. Şimdi de ben, teröristin 'kurucu önder' olarak kabul edilmeye çalışıldığı bir iradeye karşı duruyorum. Anahtar Parti, milletten başka hiçbir gölgenin altına sığınmasın diye kuruldu; ay yıldızlı al bayrağın gölgesinden başka bir gölge tanımadığı için yola koyuldu. Böylesine hassasiyetli bir partiyi ikbal hesaplarıyla töhmet altında bırakmaya çalışanların özür dileyeceği zamanlar gelecektir. Anahtar Parti, kirli sözlerle lekeleyebileceğiniz bir parti değildir. Şimdi Öcalan'a statü tartışmalarının yapıldığı, İmralı'da cezasını çekmekte olan PKK elebaşının 'kurucu önder' gibi laflarla anıldığı zamanlardayız. Eskiden Cumhur İttifakı tarafında en ağır küfürlerin konusu olanların, şimdi iktidar ortakları tarafından özgürlük vadedilen insanlar haline geldiğini görüyoruz. Sanki geçen seçimde 'Bizi seçerseniz Öcalan'a hürriyet vereceğiz, PKK ile masaya oturup bu işi çözeceğiz' demişler gibi konuşuyorlar. Biz bu tutarsızlıkların karşısında dimdik duruyoruz."

AĞIRALİOĞLU'NDAN CHP ELEŞTİRİSİ

Ağıralioğlu, CHP'nin de iktidarın tahterevallisi olduğunu kaydederek "CHP'nin varlığı, AK Parti'nin bunca maharetsizliğine rağmen iktidarda kalabilme imkanı haline getirilmiş. Hep aynı şeyi tekrarlayan başarısızlık beraberinde AK Parti'yi tembelleştirmiş; nasıl olsa seçimi kazanıyorum diye ne adaylara özenmiş ne programa özenmiş ne de yaptığının hesabını vermiş. Üstüne de Devlet Bey eklenmiş, Devlet Bey de hudutsuz ve sınırsız destek vermiş. Nasıl olsa iktidardayız diye millet unutulmuş; iktidarda kalmanın, memleketin sorunlarını çözme fırsatı olduğu unutulmuş ve iktidarda kalmak sadece devlet olmak zannedilmiş" dedi.

"PARTİLENMİŞ VE PARSELLENMİŞ SİYASİ ALANINI ALTÜST EDECEĞİZ"

Artık memlekette AK Parti'nin galibiyetine ihtiyaç olmadığını belirten Ağıralioğlu, şöyle konuştu:

"Bugün ittifaklar ve yüzde 50+1 sistemiyle ilgili çok soru soruluyor. 'Hangi ittifakta olacaksınız?' diyorlar. Millet İttifakı dağıldı; Cumhur İttifakı'nın ise millet nezdindeki meşruiyet kolonları yıkıldı. Geçen seçimi 'Öcalan'ın canına okuyacağız' diye kazandılar, bu seçimde ise Öcalan ile yol yürümeye karar verdiler. Dolayısıyla artık ne Cumhur ne de Millet İttifakı vardır; sadece millet vardır, biz varız. En büyük parti 'kararsızlar'dır ve biz kararsızların kararının Anahtar Parti olması için yürüyoruz. İktidardan memnun olmayıp kararsız hale gelen seçmen, Anahtar Parti ile birleşerek bizi iktidar yapabilecek güce ulaştırabilir. İttifak yapmaya çok hevesliyseniz Anahtar Parti lokomotif olarak yoluna devam edecek ve size koordinat çizecektir. O koordinatları tutturanlar gelsin bizimle ittifak yapsın."

PARTİSİNİN "İTTİFAK KOORDİNATLARI"NI AÇIKLADI

Ağıralioğlu, Anahtar Parti ile ittifak yapma "koordinatlarını" şöyle açıkladı:

"Devletini devlet bilenler, vatanını vatan bilenler, teröriste terörist diyebilenler, resmi dili, üniter yapıyı koruyabilenler, Anayasa'dan taviz vermeyenler, memlekette devleti kendi malı zannetmeyenler, haram yemeyenler, yalan demeyenler, bölücülere selam vermeyenler, bölücüleri ağırlayıp uğurlamayanlar, devletin imkanlarına namusu gibi bakabilenler, kamunun kaynaklarını koruyabilenler, sınırlarımızı bekleyebilenler, sınırlarımızı kevgire çeviren, sonra da çocuklarımızın hayatlarını kabusa çeviren bu uyuşturucu trafiğine engel olabilenler, demografimizi yönetebilenler, aileyi koruyabilenler, adaleti tecelli ettirebilenler…"

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, halk buluşmasının ardından Kastamonu sokaklarında esnafla sohbet etti. Kadınların Anneler Günü'nü çiçeklerle kutladı. Ağıralioğlu, program kapsamında partisinin Kastamonu İl Başkanlığı açılışına da katıldı.

Kaynak: ANKA

