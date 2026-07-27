Avukat Feyza Altun, Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İşte ilk sözleri - Son Dakika
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Avukat Feyza Altun, Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İşte ilk sözleri

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında avukat Feyza Altun ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına geldi. Altun, ifade vermek için savcılık makamına geçmeden önce, "Bu rezaletin içinde ismimizin geçmesi çok üzücü" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında avukat Feyza Altun, ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen ve derneğin kurucusu olan Haluk Levent ile sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur dahil 28 şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında ünlü isimler ifade vermeye devam ediyor.

İLK ÇAĞRILAN ÜNLÜ İSİMLERİN TAMAMI İFADE VERDİ

Avukat Feyza Altun da daha önce adliyeye gelerek ifade veren Ece Üner, Fatih Portakal, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter ile birlikte ifadeye çağrılmıştı. 

Avukat Feyza Altun, Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İşte ilk sözleri

"BU REZALETİN İÇİNDE ADIMIZIN GEÇMESİ ÜZÜCÜ"

Avukat Altun, bugün İstanbul Adliyesi'ne gelerek 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifade verdi.

Altun, ifade vermek üzere savcılığa doğru ilerlediği sırada gazetecilerin sorusu üzerine, "Bu rezaletin içinde ismimizin geçmesi çok üzücü. Şimdi savcı bey ne soracaksa cevaplayacağız. Dilerim yardımcı olabileceğim bir şey olur" dedi.

TEK TEK ADLİYEYE GELDİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteciler Fatih Altaylı, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır ile komedyen Şahan Gökbakar, oyuncu Hazal Kaya, ve sosyal medya fenomeni Fatih Koparan'ı da "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadeye çağırmıştı. Bu isimlerin tamamı, geçtiğimiz hafta adliyeye gelerek savcılığa ifade verdi.

Avukat Feyza Altun, Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İşte ilk sözleri
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Avukat Feyza Altun, Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İşte ilk sözleri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avukat Feyza Altun, Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İşte ilk sözleri - Son Dakika
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