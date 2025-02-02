Ahmet Davutoğlu: "Bir Devlet 691 Bin Vatandaşını Konteynera Muhtaç Bırakmışsa, O Devlet Devletliğini Yapmıyor Demektir" - Son Dakika
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Ahmet Davutoğlu: "Bir Devlet 691 Bin Vatandaşını Konteynera Muhtaç Bırakmışsa, O Devlet Devletliğini Yapmıyor Demektir"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yılında hala 691 bin vatandaşın konteyner kentte yaşadığını belirterek, "Bir devlet deprem felaketinden 2 yıl sonra dahi 691 bin vatandaşını konteynera muhtaç bırakmışsa arkadaş, o devlet devletliğini yapmıyor demektir" dedi.

02.02.2025 15:34
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(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yılında hala 691 bin vatandaşın konteyner kentte yaşadığını belirterek, "Bir devlet deprem felaketinden 2 yıl sonra dahi 691 bin vatandaşını konteynera muhtaç bırakmışsa arkadaş, o devlet devletliğini yapmıyor demektir" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Malatya'da partisinin bölge toplantısında konuştu. Toplantıya Gelecek Partisi il başkanları da katıldı.

Davutoğlu, asrın felaketi sayılan depremlerde büyük bir acı yaşandığını, herkesin omuz omuza verdiğini belirterek, afeti sonrasında nasıl bir değişim yaşadığını görmek için, ilk gününden itibaren depremden etkilenen illeri ziyaret ettiğini kaydetti.

Ahmet Davutoğlu, "O zaman deprem üzerinden siyaset olmaz dendi. Acılarımızı paylaştık, sustuk. Ama 2 yıl geçti. Şimdi muhasebe vakti. Şimdi hesap sorma ve hesap verme vakti. Anlı şanlı törenlerle, kura çekimleriyle sanki dertlerin bittiği intibanı dünyaya vermek için yapılan propaganda makinelerinin aksine benim şu birkaç saat içinde Malatyalı kardeşlerimden dinlediğim şu ki maalesef depremzede vatandaşlarımız kaderlerine terk edilmiş." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İlk 1 yıl içinde 319 bin konutu teslim edeceğiz" dediğini aktaran Davutoğlu, "2 yılda şu ana kadar 202 bin konut teslim edilebildi. Toplam ihale yapılan ise 358 bin. Yani bir yılda teslim edilecek konut 319 bin iken 2 yılda ihalesi yapılabilen 358 bin. Söz veriyorlar 2025'te 452 bine çıkaracaklarmış. Halbuki bu konutlar ne kadar teslim edildi? Altyapısı var mı? Bunlar ayrı konu." ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, hala 691 bin vatandaşın konteyner kentte yaşadığını belirterek, şunları söyledi:

"Düşünebiliyor musunuz? Şimdi İstanbul'da rahat köşesinde oturan biri için bu rakamı duyduğunda rakamlardan bir rakam. 691 bin kişi konteyner kentte yaşıyor bunun 120 bini de Malatya'da. Malatya'nın, imkanları ve hasar itibarıyla Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'dan daha az hasar gördüğü var sayılır. Halbuki Malatya'nın durumu çok daha vahim, ona ayrıca geleceğim. 120 bin insan konteynerda yaşıyor. Rahat köşesinde oturan, banyosu, şartları iyi olan birisi için bu sıradan bir söz olabilir. Bir devlet deprem felaketinden 2 yıl sonra dahi 691 bin vatandaşını konteynera muhtaç bırakmışsa arkadaş, o devlet devletliğini yapmıyor demektir."

"Çok açık bir şekilde hesap sormak üzere buralardayız, soracağız"

Türkiye'de, depremler, seller gibi birçok felaket yaşandığını aktaran Davutoğlu, son yaşanan Bolu Grand Kartal Otel yangın faciasına ilişkin denetimsizlikleri eleştirerek, "Biraz ders alınmaz mı? Bir afeti nasıl yönetirsiniz? Üç aşamalıdır. Önce tedbir alacaksınız sonra deprem, sel, yangın anında müdahale edeceksiniz. Üçüncüsünde rehabilitasyon döneminde gerekli tedbirler alacaksınız. Şimdi baktığımızda çok açık bir şekilde hesap sormak üzere buralardayız, soracağız." görüşlerine yer verdi.

Kaynak: ANKA

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