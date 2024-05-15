Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede ülkenin geleceği ve Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun çözümü için yol haritaları konuşuldu. Davutoğlu, seçim sonuçlarının Türkiye'de demokrasiyi güçlendirdiğini belirtti.

15.05.2024 18:33
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(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti. Dervişoğlu görüşmeye ilişkin, "Ülkeyi, milletimizi, devletimizin geleceğini konuştuk ve Türkiye'nin içinde bulunduğu bu durumdan çıkmasının temini noktasında izlenmesi gereken yol haritalarını görüştük" dedi. Davutoğlu ise "Yerel seçim sonrasında Türkiye için seçim sonuçları yeni bir dönemi başlatmıştır. Bu yeni dönem, bir yol ayrımıdır. Türkiye ya demokratik hukuk devleti doğrultusunda demokrasiyi derinleştirerek yoluna devam edecek ya da otokratik bir yapıya doğru evrilecekti. Seçim sonuçları Türkiye'de demokrasiyi güçlendiren etkiler yaptı" diye konuştu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, olağanüstü kurultayda seçilen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu. Davutoğlu, partisinin genel merkezinin İYİ Parti Genel Merkezi'ne yakın olması nedeniyle görüşmeye yürüyerek geldi. Davutoğlu, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Enver Yılmaz ve İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın tarafından karşılandı.

Yaklaşık olarak bir saat süren görüşme sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu kameralar karşısına geçerek açıklama yaptı.

"SİYASET HARİÇ HER ŞEYİ KONUŞTUK"

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, "Sık sık bir araya geldiğimiz, tecrübelerinden ve fikirlerinden istifade ettiğimiz, önemli devlet hizmetlerinde bulunmuş, Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı görevlerini yapmış Sayın Ahmet Davutoğlu bizi 5. Olağanüstü Kurultay'da genel başkan seçilmemiz münasebetiyle tebrik etmek için partimize geldiler. Biz de bu ziyaretten memnuniyet ve şeref duyduk. Kendilerinin tecrübelerinden istifade ettik. Uzunca bir görüşme yaptık. 'Ne konuştunuz' diye sorarsanız, öncelikle söyleyeyim; siyaset hariç her şeyi konuştuk. Ülkeyi, milletimizi, devletimizin geleceğini konuştuk ve Türkiye'nin içinde bulunduğu bu durumdan çıkmasının temini noktasında izlenmesi gereken yol haritalarını görüştük" dedi.

Dervişoğlu, en kısa zamanda yine fikirlerinden istifade edebilmek, karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak üzere Davutoğlu'na iade-i ziyarette bulunacağını da söyledi.

"AKŞENER'E MUTLULUK DİLİYORUM"

İYİ Parti'nin Türkiye'nin zor şartlarında önemli bedeller ödeyerek kurulmuş bir siyasi parti olduğunu söyleyen Davutoğlu, "İYİ Parti siyasi hayatımıza büyük katkılar yapmıştır. Bu süreç içerisinde İYİ Parti ile yakın diyalog içinde olmaya özen gösterdik. Sayın Akşener'e de yeni hayat döneminde sağlık, mutluluk, esenlik diliyorum. Mesaimiz oldu" dedi.

"GÖRÜŞMELERİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş paylaşımının yapıldığını söyleyen Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin son dönemde seçim sonrasında ortaya çıkan siyasi konjonktürü, son günlerde siyasi olarak tartışılan konuları ele aldık. Yerel seçim sonrasında Türkiye için seçim sonuçları yeni bir dönemi başlatmıştır. Bu yeni dönem, bir yol ayrımıdır. Türkiye ya demokratik hukuk devleti doğrultusunda demokrasiyi derinleştirerek yoluna devam edecek, devlet kurumsallaşmasını siyasi süreklilik içerisinde koruyacak ya da otokratik bir yapıya doğru evrilecekti. Seçim sonuçları Türkiye'de demokrasiyi güçlendiren etkiler yaptı. Demokrasinin güçlenmesi özellikle iktidar kadar muhalefetin de sorumluluğudur. Gruplarımızla birlikte sesimiz daha gür çıkıyor. Bundan sonra görüşmeleri sürdüreceğiz."

Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu\'nu ziyaret etti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

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