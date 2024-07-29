Muhalefet Milletvekilleri Hayvanları Koruma Kanunu'na Tepki Gösterdi

Güncel

(TBMM) - Muhalefet milletvekilleri TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmekte olan Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne tepki göstermeye devam ediyor. TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, "Katliamların önünü açmak için çıkardığınız gürültüyü başıboş siyasetçi sorunu için çıkarmıyorsunuz" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeler içeren 17 maddelik Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor. Muhalefet milletvekilleri, teklifin komisyonda eksik ve hızlı kabul edilmesine tepki gösterirken teklifin kabul edildiği takdirde bir katliam yasası olarak tarihe geçeceğini ifade etti.

"Sorunun asıl sorumlusu olduğunuzu, bedelini canla ödetmek istediğinizi gizlemeye çalışıyorsunuz"

Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, yasa teklifiyle AKP'nin bir kez daha "kendi koyduğu yasaları bile uygulamadığının" görüldüğünü belirtirken asıl sorumluların yasayı uygulamayanlar olduğunu söyledi. Teklif sürecini İletişim Başkanlığı eliyle yürütülen kirli bir operasyon olarak niteleyen Karaca "Tehdit ve güvensizlik atmosferi yaratarak, uydurma rakamlarla, bilimle ilgisi olmayan yalan yanlış argümanlarla, trol operasyonlarıyla halkı bu vahşi çözümsüzlüğe ikna etme derdindesiniz. Yasayı uygulamadığınızı, hayvanları kısırlaştırmadığınızı, sorunun asıl sorumlusu olduğunuzu, bedelini canla ödetmek istediğinizi gizlemeye çalışıyorsunuz. Burada grup başkan vekiliniz aynı çarpıtmayı defaatle itiraf etti. Yahu sizin kendi Sağlık Bakanlığınız sizi yalanlıyor, diyor ki son iki yıldır kuduz vakası sadece iki. Son 10 yılda en yüksek rakam 2014'te dört vaka! Gerçeği siz de bal gibi biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Yaratmış olduğunuz sorunları konuşmaması için halkın bununla meşgul olmasını sağlıyorsunuz"

DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar, kendisini dindar olarak niteleyen iktidar partisi mensuplarının söylemlerinin aksine bu teklifin bir katliam yasası olduğuna dikkati çekti. Uçar'ın yaptığı konuşma şöyle:

"İktidar kanadı dünden beri yaptığı konuşmalarda bu yasayı getirmesindeki en büyük amacın aslında dindar bir yaklaşım olduğunu ortaya koymaya çalıştı ve dindar olmalarından kaynaklı aslında hayvanlara yönelik, sokak hayvanlarına yönelik asla bir katliam amacı gütmediklerini söylediler ama muhalefet de bu yasayla yapılmak isteneni çok net bir şekilde ortaya koydu. En başta söyleyelim: Bu bir katliam yasasıdır, katliam yasası derhal geri çekilmelidir.

İktidar kanadı hayvanları katletmeyi, onların canını almayı kendine bir hak olarak görebiliyor. Farkındalar mı bilmiyorum ama iktidar resmen, haşa, Allah'a had bildirmeye kalkıyor, Allah'ın yarattığı canı almaya kalkıyor. Bunu hiç sorguluyor musunuz? Allah'ın yarattığı canı alabilme hakkını kendinizde nasıl görebiliyorsunuz? Ülkeyi sokmuş olduğunuz sosyal, siyasal, ekonomik krizden çıkarmak için tefecilerin kapılarında Londra'da sırada bekliyorsunuz, kapının önünde bekliyorsunuz ve halkın bunları konuşmaması için, ülkede yaratmış olduğunuz sorunları konuşmaması için halkın önüne yeni bir yasa getiriyorsunuz, halkın bununla meşgul olmasını sağlıyorsunuz ve kimsenin yaptıklarınızı görmemesini sağlamaya çalışıyorsunuz. Biz bununla neyi amaçladığınızı çok net bir şekilde görmekle birlikte çok net söyleyelim: Siz doğaya da insana da hayvana da her canlıya düşmanca yaklaşıyorsunuz."

"Yaptığınız şey, nefret politikası üretmek, toplumu birbirine kırdırmak ve bundan nemalanmak"

Sorunun iktidar tarafından toplumsal bir travma haline getirildiğini belirten CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, belediyelerde çalışan veterinerlerin öldürme baskısı altında bırakıldığını söyledi. Ertuğrul'un açıkmalarından öne çıkanlar şunları:

"AKP Genel Başkanı geçen hafta, 'Taviz yok, bu işi Allah'ın izniyle bitireceğiz' dedi ve siz de hemen harekete geçtiniz, keşke her konuda bu kadar hazır ve hızlı olsanız. Mesela, çöplerden ekmek toplayan halkın haline çözüm bulmak konusunda, kadın cinayetleri konusunda, işsizlik, sefil durumdaki emekliler konusunda da bu kadar hızlı olsanız. Bu kanun teklifi görüşülürken iktidar, muhalefetin sokakta saldırıya maruz kalan kişilerin haklarını savunmadığına yönelik bir algı yaratmaya çalıştı. İnsanların acılarını kullanarak, onların acılarını istismar ederek yaptığınız yanlışın üzerini örtmeye çalıştınız. İtiraf edelim, nifak ekme ve kutuplaştırma konusunda gerçekten ustasınız. Yaptığınız şey, nefret politikası üretmek, toplumu birbirine kırdırmak ve bundan nemalanmak; bugüne kadar hep böyle idare ettiniz ama artık ülkeyi batırdığınız gerçeğini hiçbir gündem değiştiremiyor.

Bizler başıboş hayvanlar tarafından yaralananları da çocuğunu kaybedenlerin acılarını da anlıyoruz ve onları da savunuyoruz ama bunu sizin Komisyon görüşmelerinde yaptığınız gibi popülist söylemlerle, işinize geldiği şekliyle yapmıyoruz. Bu nedenle de sokağı hem hayvanlar için hem insanlar için birlikte, güvenli, yaşanılabilir bir yer haline getirmeye çalışıyoruz ve bunu da başarabiliriz diyoruz. Sadece, kısırlaştırma ve barınak şartlarının iyileştirilmesiyle çözülebilecek bir sorunu, maalesef, toplumsal bir travma haline getirdiniz. Belediye yöneticilerini öldürmek ya da hapis cezası almak arasında tercih yapmak zorunda bırakıyorsunuz, belediyelerde çalışan veteriner hekimlerin öldürme kararı verme konusunda idarenin baskısı altında kalmalarına neden oluyorsunuz."

"Sizi cennetine kabul edecek herhangi bir din yok"

Yaşatmanın çözüm olduğuna inanan herkesin elinden geleni yapması gereken bir yasa teklifiyle karşı karşıya olduklarına dikkati çeken TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, iktidarın insani çözümleri yok saydığını belirtti. Şık'ın yaptığı açıklamalar şöyle:

"İnsani çözümleri yok sayıp hayvanların rehabilitasyonu için etkin bir çözümden kaçıyor, en iyi bildiğinizde ısrar ederek 'Öldürelim gitsin' naraları atıyorsunuz. Kurduğunuz yağma düzeninin sonucu olan yoksullukla ilgili böyle ses çıkarmıyorsunuz çünkü yoksulları öldürmüyorsunuz ama açlıktan ölmelerini bekliyorsunuz. Katliamların önünü açmak için çıkardığınız gürültüyü başıboş siyasetçi sorunu için çıkarmıyorsunuz. Oysaki sahipli ama başıboş siyasetçiler bu ülkenin en büyük sorunu çünkü çok kalabalıklar, daha kötüsü ülke yönetiyorlar.

Her şeyden önce kirli bir geçmişin mirasçısıdırlar, güçlü olana söylemeye cesaret edemeyeceklerini haklı olana söylerler. Paraya ve güce taparlar. Memleketin dününü, bugününü, yarınını gözlerini kırpmadan satarlar; besmeleyle aldıkları rüşvet paralarını dualarla sayarlar. Siyasetle çözülecek bir sorunu iktidardaki ömürlerini uzatmak için yoksul çocukların kanına karşılık devam ettirirler. Hakka, adalete, iyiliğe, eşitliğe, öldürmenin değil, yaşatmanın çözüm olduğuna inanan herkesin elinden geleni yapması gereken bir yasa teklifiyle karşı karşıyayız. Kitabı olan olmayan bütün dinlerin yasakları ve haliyle en büyük günahları aynıdır: Kul hakkı yemeyecek, hırsızlık yapmayacaksınız, rüşvet almayacak, öldürmeyeceksiniz ancak kendine dindar diyen sizlerin yaptıklarını ve şu an halinizi düşününce şu tespiti yapmak yanlış olmaz: Bu kainatta sizi cennetine kabul edecek herhangi bir din yok."