Aile Geleneği: Yangın Gözetleme Kulesinde 10 Yıl

ESKİŞEHİR'in Alpu ilçesinde anne ve babasının 35 yıl çalışıp emekli olduğu, kendisinin de çocukluğunu geçirdiği yangın gözetleme kulesinde görevini devralan Harun Gökçe (46), 10 yıldır aynı heyecanla çalışıyor. Üç kentin ortasındaki 2 bin 455 kilometrelik alanda gözetleme yapan Gökçe, "Babam ve annem burada çalışıyorlar diye ben devamlı gelip gidiyordum, onların yanına ziyarete de geliyordum devamlı, bu sayede işi de öğrendim. Ondan sonra da göreve başladım" dedi.

Alpu ilçesinde Hasan (76) ve Huriye Gökçe çifti, Çatacık Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Asartepe Yangın Gözetleme Kulesi'nde yaklaşık 35 yıl görev yaptıktan sonra 2016 yılında emekli oldu. Çiftin çocuklarından Harun Gökçe, çocukluğunun geçtiği kulede anne ve babasının bıraktığı görevi devralarak 10 yıldır aynı heyecanla çalışıyor. Gündüz annesinin, gece babasının görevli olduğu kulede çocukluğunu geçirdiğini ifade eden Gökçe, bu sayede kuledeki tüm görevleri öğrendiğini söyledi.

'ÇOCUKKEN ÖZENİYORDUM'

10 yıldır aynı heyecanla 'yeşil vatan' koruyuculuğunu sürdürdüğünü söyleyen Harun Gökçe, "Annem ve babam burada çalışıyorlardı. 2016 yılında emekli oldular, ben görevi onlardan teslim aldım. Bu ormanı bildiğim ve onların yanında yetiştiğim için en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyorum. Ben çocukluğumu burada, annem ve babamın yanında yaşadım. Çocukken özeniyordum hatta inşallah babamın yanına geçerim diye düşünüyordum. Allah'a şükür babamın yerine geçtik, babamın sayesinde etrafı, ormanı ve her yeri öğrendim. Babam ve annem burada çalışıyorlar diye ben devamlı gelip gidiyordum, onların yanına ziyarete de geliyordum. Bu sayede işi de öğrendim. Ondan sonra da göreve başladım. Çocukken babam dürbünü alıp baktığında merak ediyordum, ben de alıp bakıyordum, acaba nereye bakıyor diye düşünüyordum. O bana muhitleri söylüyordu. 'Yangın şurada çıkarsa, ilk olarak şuraları arayacaksın' diyerek tek tek öğretiyordu" diye konuştu.

'YEŞİL ALANI KORUMAK İSTİYORUM'

Yangın çıkmaması için bir an olsun gözetlemeyi bırakmadığını belirten Gökçe, "Buradan baktığımızda Ankara, Nallıhan, Bolu, Bilecik ve Eskişehir'in büyük bir bölümünü gördüğü için özverili çalışıyoruz. Çünkü Allah korusun bir yangın çıkmasın diye elimizden geleni yapıyoruz. Anne ve babamın yanında yetişmek güzeldi, o coşkuyu yaşamak güzel. Evimiz burasıydı, 5 ay devamlı buradasın ve hiçbir yere gitmiyorsun. Annen baban da yanında duruyor. Ben doğada yaşamayı seviyorum, devamlı ormanda durmak istiyorum. Bu binada, gözetim kulesinde durmak istiyorum. Etrafa bakmak ve yeşil alanı korumak istiyorum" dedi. Harun Gökçe yangın gözetleme kulesinde, mesai saatleri boyunca elinde dürbünle geniş bir alanı tararken; belli aralıklarla da telsizden merkeze ormanlardaki durum hakkında bilgi veriyor.

'35 YILLIK EMEK'

Kulede 35 yıl çalıştıktan sonra eşiyle birlikte emekli olan Hasan Gökçe ise büyük bir yangın olmadan görevi tamamladıkları için mutlu olduklarını söyledi. Oğlu Harun'un kuledeki tüm görevleri annesi ve kendisinden öğrendiğini ifade eden Gökçe, "Ben haberleşme memuruydum, emekli oldum. 25 sene boyunca çalıştım. 10 sene de Kızıltepe'de çalışmıştım, emekli oldum ve köydeyim. Burada hanım ile beraber gece gündüz görev yaptık. Çocuk da burada büyüdü. Benden sonra oğlumu işletmeye koyduk, o devam ediyor. Evet, bizim ailede gelenek oldu. Biz oğlanı yetiştirdik, büyüttük öğrettik bunları, işte şimdi o devam ettiriyor. Mutluyum, Allah'a şükür. Burada haberleşme yapıyorduk, göreve devam ediyorduk. Çevreye dikkat ediyorduk. Dürbünle devamlı etrafı gözetliyorduk ve bir yerden şüphe ettiğimizde devamlı olarak orayı takip ediyorduk. 25 sene durduk da hiç büyük bir yangın çıkarttırmadık. Biz görev yaparken çocuğumuz da sürekli yanımızdaydı" diye konuştu. Anne Huriye Gökçe de oğullarını kulede çalıştıkları dönemde iyi yetiştirdiklerini belirterek, emekli olmalarının ardından kendi yerlerine geçmesine çok sevindiklerini söyledi.

'2 BİN 455 KİLOMETRELİK ALANI GÖZETLEME İMKANINA SAHİBİZ'

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Çatacık Orman İşletme Müdürü Güray Gün, Afyonkarahisar tarafından Türkmen Dağı'ndan gelerek, Bolu'ya bağlanan Sündiken silsilesinin devamı olan ormanları kapsayan 1769 metre rakımda 17 metre yüksekliğindeki kulenin, 2 bin 455 kilometrelik alanda gözetleme görevini olduğunu söyledi. Gün, "Şu anda bulunduğumuz alanda Bolu-Göynük, Ankara-Nallıhan ile Beypazarı, Eskişehir'den de özellikle Alpu, Beylikova ve Mihalıççık ilçelerini kapsayan ormanlık alanlarda takibi 2 bin 455 kilometrelik alanı gözetleme imkanına sahibiz ve personellerimizin özverili çalışmalarıyla 7/24 esasına göre bu gözlem faaliyetlerimizde orman yangınlarıyla ilgili erken haber alma ve bu koordinasyonu sağlamada bu kulede arkadaşlarımızın çalışmalarıyla görevlerine devam etmekteyiz" dedi.

'KULEDE DOĞMUŞ'

Güray Gün, "Buranın bizim için ayrı bir özelliği daha var. Babadan oğula hatta aile devamı şeklinde. Anne babanın birlikte yıllarca hizmet vermiş olduğu ve bu gözetlemelere devam etmiş olduğu kulemizde çocukları görevi onlardan devralmış ve aynı özveriyle, geçmişteki ailelerinin yanında devam etmiş olduğu başlangıç faaliyetlerine burada personelimiz olarak devam etmekte. Hatta şöyle özel bir durum da var, kendisinin de ailesinin görevi sebebiyle, doğumu bu yörede bulunan başka bir kulede gerçekleşmiş. Kulede doğmuş, hizmetlerine de ailesinden sonra yine orman teşkilatına, ormanlık alanlara, yeşil vatanın korunmasına yönelik olmak üzere bu kulede devam ediyor" diye konuştu.

2009'DA ÇEKİLMİŞ LARINI HEDİYE ETTİ

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü Basın ve İletişim Şube Müdürlüğü'nde görevli Serdar Aksoy ise Gökçe ailesine 2009 yılında çalıştıkları dönem çektiği fotoğrafları hediye etti. Fotoğrafları görünce çalıştığı dönemlerin aklına geldiğini ifade eden Hasan ve Huriye Gökçe çifti, çok duygulandıklarını ifade etti.