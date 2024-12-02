Aile Hekimlerinden Eziyet Yönetmeliğine Protesto

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(İSTANBUL) - "Eziyet yönetmeliği" olarak adlandırdıkları yeni yönetmeliğin geri çekilmesi için 5 günlüğüne iş bırakan aile hekimleri, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünden iktidara seslendi. Yağmur altında gerçekleştirilen eylemde "Bakan istifa", "Susma haykır, eziyete hayır" sloganları atan hekimler adına yapılan ortak açıklamada, "Birinci basamağa performans sisteminizi sokmaya çalışıyorsunuz. Yarattığınız performans sisteminin ölüm getirdiğini söylüyoruz anlamıyor musunuz? Biz size bu yönetmeliği çekin diyoruz. Siz hastalarımızın cebine elinizi daldırıp onlardan para almaya kalkıyorsunuz. Birinci basamağı ücretli hale getirmeye çalışıyorsunuz. Biz sizin köleniz değiliz mevcut maaşınızı kazanmanız için bilime göre iyi hekimliğe göre değil sağlığı ticaret haline getiren anlayışınıza göre çalışmak zorundasınız dayatmanızı asla kabul etmiyoruz" denildi.

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin geri çekilmesi için 5-7 Kasım 2024 tarihlerinde iş bırakan aile hekimleri ve aile hekimliğinde çalışan ebe ve hemşireler, yeniden iş bırakma eylemine başladı. 5 gün sürecek iş bırakma eylemi nedeniyle Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Genel Sağlık İş Sendikası, Hekimsen İstanbul Şubesi, Hekim Birliği Sendikası, Hürriyet Sağlık Sen, Tüm Aile Sağlığı Sağlık Memuru ATT Hemşire Ebe Derneği, İstanbul Aile Hekimliği Derneği, İstanbul Tabip Odası, SES İstanbul Şubeleri, Tabip- Sen ve Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği'nin katılımıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde açıklama yapıldı. Yoğun yağışa rağmen geniş katılımla gerçekleştirilen eylemde hekimler sık sık "Sağlıkta performans ölüm getirir", "Sağlık haktır satılamaz", "Bakan istifa", "Susma haykır, eziyete hayır" sloganları attı.

İstanbul Tabip Odası 2. Başkanı Pınar Saip tarafından okunan ortak açıklamada, "5 Kasım'da büyük bir kalabalıkla burada hep bir ağızdan 'Bu eziyet yönetmeliğini geri çekin, yoksa mücadelemiz devam edecek, iş bırakmalar devam edecek' diye haykırdık. 3 gün iş bıraktığımızı, bunun ilk uyarımız olduğunu, geri adım atılmazsa daha fazla iş bırakacağımızı deklare ettik. Sağlık Bakanlığına yönetmeliği geri çekmesi için üç hafta süre verdik. Bu makul sürenin sonuna geldiğimiz bugün görüyoruz ki Bakanlık çıkardığı bu yönetmelikle çok güzel bir iş yaptığını düşünüyor ve bunu bize kabullendirmek ve ikna etmek için müthiş bir çaba içinde. Tutturmuşlar size daha çok para vereceğiz. On laflarından dokuzu para. 'Daha ne istiyorsunuz bu kadar tepkiniz neden' diyorlar" ifadelerine yer verildi.

"Mesleğimize saygısızlığın dik alası"

Açıklamada şöyle denildi:

"Tüm Türkiye anladı Bakanlığımız anlayamamış hala neden bu kadar tepki verdiğimizi. Vereceğiz dediğiniz parayı bizim reçetemizde yazdığımız ilaca bağlarsanız bu bize hakarettir, bunu anlamıyor musunuz ? Hastaya müşteri gibi bakıp memnuniyet oranına göre size ek ödeme vereceğim demek bizim mesleğimize olan saygısızlığın dik alasıdır, bunu anlamıyor musunuz? Son 6 ayda gelmeyen kişiden dolayı bizim maaşımızı kesmenin, yapılması imkansız görevleri 'tamamlayamazsan yine kök maaşından yüzde 10 keserim' demenin aklımızla emeğimizle dalga geçmek olduğunu anlamıyor musunuz ? Dayattığınız sağlık sisteminin halkta güvensizlik yarattığını görmüyor musunuz?

Gelmeyen hastanın faturasının hekime kesilmesinin akıl dışı olduğunu, vatandaşın altı ayda bir aile hekimine başvuru yapması için gerekli düzenlemenin Bakanlıkça yapılması gerektiğini anlamıyor musunuz? Tereddütlerini gidermek için tek adım atmadığınız insanlara rağmen halk sağlığını korumanın tüm yükünü sadece biz hekim ebe ve hemşirelerin taşımasının imkansız olduğunu anlamıyor musunuz? Günde 70-80 hasta bakan bir hekim yine günde onlarca aşı izlem enjeksiyon pansuman yapan ebe hemşire aynı yoğunlukla çalışmaya devam etmesine rağmen %20-30 lara varan gelir kaybına uğrayacağı bir yönetmelik hazırlamışsınız sonra diyorsunuz ki neden tepki veriyorsunuz.

"Siz hastalarımızın cebine elinizi daldırıp onlardan para almaya kalkıyorsunuz"

Birinci basamağa performans sisteminizi sokmaya çalışıyorsunuz. Yarattığınız performans sisteminin ölüm getirdiğini söylüyoruz anlamıyor musunuz? Biz size 'Bu yönetmeliği çekin' diyoruz. Siz hastalarımızın cebine elinizi daldırıp onlardan para almaya kalkıyorsunuz. Birinci basamağı ücretli hale getirmeye çalışıyorsunuz. Biz sizin köleniz değiliz. 'Mevcut maaşınızı kazanmanız için bilime göre iyi hekimliğe göre değil sağlığı ticaret haline getiren anlayışınıza göre çalışmak zorundasınız' dayatmanızı asla kabul etmiyoruz. Biz zaten halihazırda çok çalışıyoruz, çok emek veriyoruz. Biz sizden onurumuzu ayaklar altına alan ek ödeme falan istemiyoruz. Bir de bunu iyi bir şey yapmış gibi çıkıp anlatmaktan vazgeçin."

"Meslek onurumuz da saygınlığımız da satılık değil, anlayın artık bunu"

Açıklamada, şu talepler dile getirildi:

"Meslek onurumuz da saygınlığımız da satılık değil. Anlayın artık bunu ve derhal bu saçma yönetmeliği geri çekin. Biz böyle ek ödeme istemiyoruz. Biz hastalarımızla aramızdaki güveni bozacak birinci basamağı ücretli hale getirecek çirkin tekliflerinizi istemiyoruz. Bizler tek kalem ve tamamının emekliliğimize yansıyacağı bir maaş istiyoruz. Bu da bizim en doğal ve en yasal hakkımız. Biz sizden bebeklerimiz için aşı getirmenizi istiyoruz. Biz sizden hastalarımız ve bizim için güvenli ASM binaları istiyoruz. Biz sizden iş güvencemizi istiyoruz.

İşi yapan biziz, emek bizim. Bize kulak verip tepkilerimizi dikkate almak zorundasınız. Oturduğunuz yerden yönetmelik yazıp bize bunu zorla ve bize rağmen dayatamazsınız. Tekrar toplanıp anlattık, artık umarız anlamışsınızdır. Size ikinci uyarımız olarak 2-6 Aralık'ta 5 gün iş bırakıyoruz. Bu eziyet yönetmeliği geri çekilene kadar mücadeleye devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini buradan tüm kamuoyuna ve Sağlık Bakanlığı'na bildiriyoruz. Karar Sağlık Bakanlığı'nındır.

İstanbul Tabip Odası/ Türk Tabipleri Birliği adına Pınar Saip, İstanbul Aile Hekimliği Derneği adına Esin Ayfer Çulha Dildök, Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası adına Ahmet Erdal Uğurlu, Birlik ve Dayanışma Sendikası adına Ahmet Taptuk Mahlepçi, Genel Sağlık İş Sendikası adına Ali Haydar Temel, Hekim Birliği Sendikası adına Helin Bağcı, Hekimsen adına Enes Dik, Hürriyet Sağlık Sen adına Erdoğan Çakmak, SES İstanbul Şubeleri adına Nezahat Altınsoy Özen'in de ayrı ayrı açıklama metinlerini okudu.