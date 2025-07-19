Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Elazığ'da

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Her zaman 'ailemiz geleceğimiz' diyoruz. Ailemiz dünümüz, bugünümüz ve yarınımız. Bu minvalde aileyi çağın tehlikelerine karşı korumak ve güçlendirmek, her türlü tehdide karşı güçlendirmek, aynı zamanda dirençli kılmak, birlik ve beraberliğimizi korumak adına çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Elazığ'da temaslarını sürdüren Bakan Göktaş, Valiliği ziyaret etti.

Vali Numan Hatipoğlu ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Göktaş'a, çiçek takdim edildi.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Göktaş, daha sonra Vali Hatipoğlu ile görüştü, kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Göktaş, yaptığı açıklamada, yerelde hizmetlerin nasıl yansıdığını gözlemlediklerini, "Aile Yılı" kapsamında faaliyetleri değerlendirdiklerini ve şehrin dinamiklerine uygun çalışmaları ele aldıklarını söyledi.

Bağlı kuruluşlardaki hizmet süreçlerini hem yerinde tespit etmek hem de ihtiyaçlarını takip etmek amacıyla bu ziyaretlerin kıymetli olduğunu belirten Göktaş, Bakanlık olarak kimseyi geride bırakmama anlayışıyla hareket ettiklerini kaydetti.

"Çocukların sağlıklı, güvenli bir ortamda büyümelerini özellikle önemsiyoruz"

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde insanı merkeze alan sosyal politikaları hayata geçirmeye devam ettiklerini dile getirerek, toplumun her ferdinin refahı ve huzurunun kendileri için çok değerli olduğunu vurguladı.

"Kadın, çocuk, engelli yaşlı, şehit ve gazilerimiz, aileler ve ihtiyaç sahibi her bir vatandaşımızın dün olduğu gibi bugün de yarın da yanlarında olmaya devam edeceğiz." diyen Göktaş, Elazığ'da son 23 yılda pek çok hizmete imza attıklarını aktardı.

Göktaş, şunları kaydetti:

"Son 23 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Elazığ'da 137,2 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bakanlık olarak da yatırım ve desteklerimiz 11,8 milyar lira. İki sosyal hizmet merkezimizle vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. ASDEP ile 2017'den bu yana 123 bin 295 haneye ziyaretler gerçekleştirdik. 8 kadın kooperatifimiz ve 5 Aile Destek Merkezimizle beraber kadınlara destek oluyoruz. Eğitim ve danışmanlıkla aileleri güçlendiriyoruz. Çocukların sağlıklı, güvenli bir ortamda büyümelerini özellikle önemsiyoruz. Kuruluş bakımında Elazığ'da 84 çocuğumuz bulunmakta. Ailesi yanında destek verdiğimiz 1425 çocuğumuz bulunmakta. 2012'den bu yana sosyoekonomik destek kapsamında Elazığ'a 295,1 milyon liralık kaynak aktardık."

Engelli ve yaşlıların hayata tam ve aktif katılımını önemsediklerini ifade eden Göktaş, 2 bakım ve rehabilitasyon merkezinde 179 engelli vatandaşa, 1 huzur evi ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde ise 95 yaşlı vatandaşa hizmet sunduklarını belirtti.

"Failleri önleyici, tedbirleri artırıcı çalışmalarımıza hız kazandırdık"

Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2006'dan bugüne evde bakım yardımına aktarılan kaynak 1,89 milyar lira Elazığ için. Kentte 5 bin 262 ailemiz bu desteğimizden evde bakım yardımından faydalanıyor. Sistematik ve sürdürülebilir sosyal hizmeti oldukça önemsiyoruz. 11 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızla beraber ihtiyaç duyan her vatandaşımızın yanındayız. 2025'te sosyal yardımlardan faydalanan hane sayımız 47 bin 113'tür. 2003-2025 yıllarında sosyal yardımlara 9,63 milyar lira kaynak aktardık. 2002-2025 yılları arasında Elazığ'da 4 yatırım projemizi tamamladık. Bugünkü ziyaretimizde Sayın Valimizin hayata geçirdiği çok kıymetli bir projeyi de yerinde incelemeye geldik. Beyaz Ev Merkezi'ni de ziyaret edeceğiz. Bu merkezi Bakanlık olarak çok önemsiyoruz. Bir yandan kadına yönelik şiddetle mücadele ederken bir yandan önleyici faaliyetlerimizi kazandırmamız, hızlandırmamız, genişletmemiz ve yaygınlaştırmamız çok kıymetli. Bu çalışmalar 81 ilde bulunan 84 Şiddet Önleme ve İzleme Merkezinin (ŞÖNİM) çalışmalarını da güçlendirdi."

Göktaş, şiddet mağduru kadınlara, çocuklara ve aile fertlerine güvenli ve güçlü bir destek noktası olmakla beraber faillere veya şiddet uygulayanlara özgü öfke kontrolü, aile içi iletişim, iletişim becerileri ve sağlıklı ilişki kurma becerilerini destekleyecek çok önemli faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirtti.

"Ocak ayından bu yana şiddet uygulayanlara yönelik 100'den fazla çalışma gerçekleştiriliyor. Bu çalışmayı tüm Türkiye'de yaygınlaştırmayı önemsiyoruz." diyen Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadelede 4. Ulusal Eylem Planı'nın bu hizmetleri yaygınlaştırmada oldukça önemli olduğunu aktardı.

Göktaş, 81 ilde uyguladıkları aile içi şiddetle mücadele ve farkındalık seminerlerinde, kadına yönelik şiddetle mücadelede bütüncül bir yaklaşımı ele aldıklarını anlatarak, "Şiddet uygulayanlara yönelik psikososyal müdahale gerçekleştirdik. Bugüne kadar 3 bin 958 şiddet uygulayana ulaştık. Bir üniversitemizle beraber benzer bir çalışmaya, failleri önleyici, tedbirleri de artırıcı çalışmalarımıza hız kazandırdık. Yıl sonuna kadar şiddet önleme ve izleme merkezi sayımızı da 90'a ulaştırmayı önemsiyoruz." diye konuştu.

"Aile Yılı faaliyetlerimiz toplum nezdinde büyük bir teveccüh ile karşılandı"

2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini anımsatan Göktaş, şöyle konuştu:

"Her zaman 'ailemiz geleceğimiz' diyoruz. Ailemiz dünümüz, bugünümüz ve yarınımız. Bu minvalde aileyi çağın tehlikelerine karşı korumak ve güçlendirmek, her türlü tehdide karşı güçlendirmek, aynı zamanda dirençli kılmak, birlik ve beraberliğimizi korumak adına çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Aile Yılı'nda paydaşlarımızla beraber belediyelerimiz, özel sektör, üniversiteler ve medya kuruluşlarıyla çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Türkiye genelinde 7 bin 848, Elazığ'da 60'tan fazla faaliyet gerçekleştirdik. Bu faaliyetleri üç kategoride toplamak mümkün. Birincisi ekonomik faaliyet, ailelere ekonomik katkı sağlayacak indirimler ve avantajlar sunuyoruz. Farkındalık oluşturmada çok kıymetli. Ailenin korunması ve güçlendirilmesine ilişkin çeşitli farkındalık çalışmalarımız var. Aile kurumunun öneminin işleneceği çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. 'Aile Yılı' faaliyetlerimiz toplum nezdinde büyük bir teveccüh ile karşılandı."

"Aile Yılı"na özel çeşitli indirim kampanyaları başlattıklarını anlatan Göktaş, iki önemli politikayı hayata geçirdiklerini ve bu politikaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediğini hatırlattı.

"Hem kadın hem erkek memurlar bu destekten faydalanacak"

Bunlardan ilkinin evlenecek gençleri destekleme projesi olan Aile ve Gençlik Fonu'nu 81 ile yaygınlaştırdıklarını ifade eden Göktaş, Elazığ'da bu fondan faydalanan 300'e yakın genç çiftin bulunduğunu kaydetti.

Doğum desteği sistemlerini güçlendirdiklerini anlatan Göktaş, şöyle dedi:

"1 Ocak itibarıyla doğan her çocuğun ve her ailenin yanında olmaya devam edeceğiz. İlk çocuğa sunduğumuz bir seferlik 5 bin liralık destek, 2. ve 3. çocuk için aylık düzenli destek modelimizi hayata geçirdik. Bu minvalde Elazığ'da da 1746 anneye toplam 13,3 milyon liralık ödeme gerçekleştirdik. Bu desteğimiz 2. ve 3. çocuk ve sonraki çocuklar için de 5 yıl boyunca devam edecek. 'Aile Yılı'nda ailelerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Önceki gün kabine çıkışı Sayın Cumhurbaşkanımız bir müjdeyi daha paylaştı, kadın ve erkek memurlara yönelik doğum sonrası yarı zamanlı çalışmayı hayata geçirdik. Bu da özellikle aileleri destekleme adına çok kıymetli bir adım. Yönetmeliğimiz yayınlandı. Hem yeni çocuk sahibi olan ailelere hem de evlatlık süreçlerinde olan ailelere de bu imkanı tanımış oluyoruz. Hem kadınlar hem de erkek memurlar bu destekten faydalanacak."

Aile Yılı'nda ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Göktaş, ilerleyen haftalarda aileye yönelik destek ve müjdeleri paylaşmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan, AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım da yer aldı.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Göktaş, burada partililerle bir araya geldi.