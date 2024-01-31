Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: AK Parti belediyeciliği milletin huzur ve refahını temel alıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti'nin belediyecilik anlayışının temel gayesinin milletin huzur ve refahı olduğunu belirterek, "Toplumun her kesiminin ihtiyaçlarına odaklanarak huzurlu bir sosyal yapı inşa etmek için çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz." dedi.
Bakan Göktaş, AK Parti'nin Akyurt'taki seçim koordinasyon merkezine ziyarette bulundu, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatında belediyeciliğin yerinin ayrı olduğunu ve "İstanbul benim sevdam" dediğini hatırlatan Göktaş, tüm belediye başkanlarının da bu aşkı örnek aldığını söyledi.
AK Parti belediyeciliğinin artık bir markaya dönüştüğünü kaydeden Göktaş, Türkiye'de gerçek belediyeciliğin AK Parti belediyeciliği olduğunu ancak geride kalan 5 yılda Ankara'nın temel belediyecilik hizmetlerinden mahrum kaldığını ifade etti.
"Ankara'yı yeniden gerçek belediyecilikle tanıştıracağız"
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok ile yeni bir sayfa açacaklarını dile getiren Göktaş, Ankara'yı yeniden gerçek belediyecilikle tanıştıracaklarını kaydetti.
AK Parti'nin seçim beyannamesindeki "Duyarlı ve Kapsayıcı Sosyal Belediyecilik" başlığının Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çalışma alanına girdiğine işaret eden Göktaş, "22 yıldır AK Parti iktidarı süresince belediyecilik anlayışımızın temel gayesi milletimizin huzur ve refahı oldu. Toplumun her kesiminin ihtiyaçlarına odaklanarak huzurlu bir sosyal yapı inşa etmek için çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Kadınların güçlü perspektifle, sağduyulu yönetim anlayışıyla karar alma mekanizmalarında yer almalarını önemsediklerini vurgulayan Göktaş, kadın belediye başkanına sahip bir ilçe olan Akyurt'un kendileri için kıymetli olduğunu ve mevcut belediye başkanının özveriyle gece gündüz çalıştığını söyledi.
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, ziyaret öncesinde de Akyurt Belediyesi Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen "İş'te kadın" programında, esnaf kadınlarla bir araya gelerek, kendisinin de bir esnaf kızı olduğunu belirtti.
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