Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

12.02.2026 14:08
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin, "Çalışmalarımızı son aşamaya getirdik.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin, "Çalışmalarımızı son aşamaya getirdik. AK Parti Grubumuz yakın zamanda Meclis Başkanlığına bunu sevk edecektir." dedi.

Bakan Göktaş, NTV yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve açıklamalarda bulundu.

Göktaş, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin soru üzerine, Bakanlık olarak 2024-2028 yıllarını kapsayan "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı"nın en önemli başlıklarından birinin, dijital çağda aileyi güçlendirmek olduğunu hatırlattı.

Bu kapsamda gerçekleştirdikleri çalışmaları anlatan Göktaş, "Dünyada da pek çok gelişmeleri izlerken kendi ülkemizde bu sürecin bir parçası olmakla beraber bizler de ülkemizde 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesinin hayata geçirilmesini elzem olarak gördük. Çalışmalarımızı son aşamaya getirdik. AK Parti Grubumuz yakın zamanda Meclis Başkanlığına bunu sevk edecektir." açıklamasını yaptı.

"Amacımız çocuklarımızı korumak"

Göktaş, düzenlemenin yaş aralığına ilişkin değerlendirmesinde, amaçlarının sosyal medya platformlarına 15 yaş altındaki çocuklara hizmet sunmama yükümlülüğü getirmek olduğunu ifade etti.

Sosyal medya platformlarının kontrol mekanizmasının işleyişine yönelik soru üzerine Göktaş, "Biz sosyal medya platformlarının nasıl yapmaları gerektiğini söylemiyoruz. Çünkü onlar gerek yapay zeka destekli, gerek pek çok araçları kullanarak aslında kimin sosyal medyayı kullandıklarını çok net bir şekilde görebildiklerini, anlayabildiklerini bizlere söylediler. Dolayısıyla o tespiti de kendilerinin yapmalarını ve uygun bir modeli kendilerinin geliştirmelerini istiyoruz." yanıtını verdi.

Yasal düzenlemenin ardından bir uyum sürecinin olacağını aktaran Göktaş, "Burada amacımız çocuklarımızı korumak. Onları güçlendirmek, sosyal medya düzenlemesini hayata geçirirken ebeveynler de bizlerin aslında önemli bir paydaşı. Zira kendilerinin de bu konuda hem çocuklarında farkındalık oluşturmasını hem de kendi telefonlarını verdikleri takdirde tabii ki burada da istediğimiz başarıya elbette ulaşamayız." diye konuştu.

Bakan Göktaş, "Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı"na ilişkin soru üzerine, pek çok paydaşla yaklaşık 14 ay görüşüldüğünü belirterek, planın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsattı.

Çocukları çevrim içi her türlü zararlı içerikten korumayı amaçladıklarını vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Burada hem aileleri hem çocuklara bakım veren herkesi, çocuklara hizmet veren pedagojik formasyonu olsun, bakım hizmeti veren öğretmenlere, ebeveynlere bu farkındalık ve bilinçlendirme çalışmasını yürüteceğiz. Koruyucu ve önleyici mekanizmaların desteklenmesi ve güçlendirilmesi. Üçüncü temel stratejik hedefimiz ise dijital risklere karşı müdahale ve destek mekanizmalarımızın oluşturulması ve ayrıca güçlendirilmesi. Diğer bir stratejik hedefimiz ise yasal düzenlemelerimizin, kurumsal düzenlemelerin de güçlendirilmesi. 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi de bu sürecin bir parçası aslına baktığımız zaman."

Hedefimiz hem çocuklarda hem ebeveynlerde o farkındalığı, bilinçlendirmeyi oluşturmak aynı zamanda paydaş kurumları da bu alanda çalışmanın bir parçası haline getirmek. Burada Milli Eğitim'den tutun da TÜBİTAK'a kadar pek çok paydaşımız var, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı. Nihayetinde burada dijital okuryazarlıktan siber güvenliği, kişisel verilerin korunmasından teknolojiyi doğru kullanmaya kadar pek çok çalışmaları yürütmemiz devam edecek. Özellikle çocuklar şayet bir akran zorbalığına veya herhangi bir siber zorbalığa maruz kalıyorlarsa onlara da psikososyal destek süreçlerinde destek olmayı sürdüreceğiz."

"Buradaki tutum tamamen aileyi suçlamaya yönelik oldu"

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı bir çocuk etkinlik merkezindeki istismar ve şiddet iddialarına ilişkin soruyu da yanıtlayan Göktaş, AK Parti'li belediyelerin kreş, huzurevi ve yaşlı bakım merkezi gibi birçok sosyal hizmeti uzun yıllardır vatandaşa sunduğunu hatırlattı.

Bakan Göktaş, şöyle devam etti:

"Yerel yönetimlerin vatandaşlarımıza sosyal hizmet sunmasından memnuniyetimi özellikle ifade etmek istiyorum. Burada tabii ki bizim dikkatimizi çeken konu bu özellikle kreş adı altında açılan ama aslında çocuk etkinlik merkezi olan fakat kamuoyuna açıkladıklarında bunu kreş olarak ifade ediyor İBB. Buradaki ikircikli bir yaklaşım var. Öncelikle kreş adı altında açsaydı bunu gerek Aile Bakanlığından ya da Milli Eğitim Bakanlığından bir izin sürecinden tutulması ve denetim mekanizmasına tutulması gerekiyordu, pek çok belediyelerimizin yaptığı gibi. Fakat burada özellikle denetim dışında tutulmak için böyle bir çocuk etkinlik merkezi adı altında aslında bir nevi ruhsatsız kreş işlettiklerini üzülerek gördük. Nihayetinde bizim amacımız burada çocuklarımızın özellikle güvenli ortamlarda yetişmesini sağlamak, belli standartlar altında yetişmesini sağlamak, pedagojik formasyonu yeterli olan personeller tarafından destek sağlanması, çocuk oranında sınıf odaklı oranlarda yeterli sayıda olması, gerekli hijyen tertiplerinin olması, güvenliğin yeterince sağlanması bunlar bizim için çok önemli."

Olayın ardından aileyi ziyaret ettiklerini belirten Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"3 yaşındaki bir çocuğun İBB kreşinde istismara maruz kaldıklarını iddia ettiler ve bu süreçte yalnız bırakıldıklarını söylüyorlar. ve aileyi dinlediğimde maalesef yeterince destek göremediklerini gördüm. Aile özellikle dedi ki 'Biz bu kreşin Bakanlık denetiminde olduğunu düşünüyorduk.' Aslında bu vaka bize İBB tarafından iletilmedi. Bakanlık denetimi altında olan veya Bakanlık ruhsatlı bir kreş olsaydı böyle bir vakada öncelikle ilgili kurumlara bilgi vermekle yükümlü. Özel kreşler bu şekilde çalışıyor. Belediye kreşlerimiz bu şekilde çalışıyor. Fakat burada ruhsatsız ve denetim dışı işletilen bir sistem olduğu için tamamen kendi içinde bir denetim mekanizmasını oluşturduklarını İBB iddia ediyor."

Bunu biz aslında tamamen hukuk çerçevesi içerisinde yapmaları gerektiğini ifade ediyoruz. Gerek Milli Eğitim Bakanlığından gerek bizden gerekli izinleri aldıktan sonra da benzer süreçlerin tekrar yaşanmaması için gerçekten önemsiyoruz. Nitekim bu vakanın münferit olmadığını da gördük. Benzer şekilde başka vakaların olduğunu da gördük. Biz bu konuyu özellikle siyaset üstü bir bakış açısıyla ele almak istedik. Fakat ne yazık ki görüyoruz ki buradaki tutum tamamen aileyi suçlamaya yönelik oldu. Nihayetinde burada mağdur olan bir aile, bir çocuk var. İlk başta onların yanında olabilselerdi özellikle yetkililer, bu süreç bu şekilde olmazdı. Tamamen bir savunmacı pozisyonla burada hareket ederek bizlere saldırılarını sürdürdüler."

Bakan Göktaş, 2025 Aile Yılı kapsamında yürüttükleri çalışmaları anlatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2026-2035 döneminin "Aile ve Nüfus 10 Yılı" ilan edildiğini, bu kapsamda aileyi merkeze alan çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi.

Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin ilgili soru üzerine de Göktaş, başvuru sayısının 199 bin 879 olduğunu, 76 bin 736 çiftin evlendirildiğini, 9 milyar 386 milyon lira kaynak ödediklerini ve 2 bin 46 firmada Türkiye genelinde indirim sağladıklarını bildirdi.

Göktaş, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi ile ilgili soru üzerine, 14 farklı kurumla uzun zamandır model üzerine çalıştıklarını kaydederek, "Bu çalışmamızın son aşamasına aslında geldik. Geçtiğimiz yıl simülasyon çalışmaları yürüttük. Hane içerisinde yaşayan fertlerin özelliklerini de dahil ederek hanenin gelirini belli bir gelir seviyesine getirecek şekilde bir destek sunacağız. Bu yıl pilot çalışmalarımızı başlattık. Önümüzdeki yıl inşallah bütün Türkiye'ye yaygınlaştıracağımız 2.0 yeni nesil bir sosyal destek sistemini hayata geçirmiş olacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

