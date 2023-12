Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadına yönelik şiddetle mücadele siyaset üstü bir meseledir. Biz bu konuya her zaman bu anlayışla yaklaştık. Bu soruna asla müsamaha göstermedik, göstermeyeceğiz. Şiddete maruz kalan, şiddet riski taşıyan herkesi koruma altına alıyoruz. 81 ilde avukatlarımızla kadın, çocuk ve aile bireylerine yönelik her türlü tehdit, şiddet, istismar ve ihmal vakalarının hukuki süreçlerini büyük bir titizlikle takip ediyor, davalarda mağdurların yanında yer alıyoruz. Şunu özellikle vurgulamak isterim ki, kadına yönelik şiddetle mücadele topyekün yürütülmesi gereken bir mücadeledir" dedi. Göktaş, bakanlığa yakın zamanda sözleşmeli personel alımı gerçekleştirileceğini de açıkladı.

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşmeleri devam ediyor. Genel Kurul'da, bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe üzerinde milletvekillerinin konuşmalarının tamamlanmasının ardından konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şunları söyledi:

"Depremin meydan geldiği ilk andan itibaren devletimiz sahada, milletimizin yanında oldu. Tüm kurumlarımızla üstün bir gayret göstererek gece gündüz demeden her türlü yardımı vatandaşlarımıza ulaştırdık. Daha ilk günden, kurumlarımızda olan engelli, yaşlı, çocuk ve kadınlardan oluşan 2 bin 610 kişiyi güvenli bölgelerdeki kuruluşlarımıza yerleştirdik. Bin 300 kişilik Afet Acil Sosyal Yardım ekibimizle bölgede canla başla çalıştık. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları kanalıyla vatandaşlarımıza 1,8 milyar lira nakdi bağış gönderdik. 88 ayni bağış deposu, 300 sosyal market, 27 giyim ve bebek bakım ünitesi, 14 mobil sosyal market tırı, tertip ettiğimiz 487 uçuş seferiyle vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşıladık. Bölgeye ulaştırılan 33 binden fazla yardım tırını ayni bağış depolarına yönlendirdik.

Hastanelerde, çadırlarda, konteynerkentlerde vatandaşlarımızın yaşadığı tüm alanlarda depremden etkilenen vatandaşlarımızla görüştük, ihtiyaçlarını tespit ettik. Sosyal destek hizmeti sunmak üzere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil, Türkiye'nin dört bir yanındaki depremden etkilenen 4 milyon kardeşimize ulaştık. 120 işaret dili tercümanımız sahada görev yaptı. Engelliler için 6 mola evini hizmete açtık. Rehabilitasyon amacıyla 'Kadın Kooperatifleri İş Atölyesi' adıyla sosyal alanlar oluşturduk. Tüm kurumlarımızla birlikte çocukların ailelerine ulaştırılması ve kimliklerinin tespit edilmesi için sıkı bir çalışma yürüttük. Ailesinden ayrı düşmüş, refakatçisi olmayan bin 912 çocuğa milletimiz adına biz sahip çıktık. Bin 872'sini ailelerine ve aile yakınlarına teslim ettik, 19'unu bakım ve koruma altına aldık, 5'inin aile odaklı hizmetlerden faydalanmasını sağladık, 1'inin devam eden tedavisini takip ediyoruz. 15 çocuğumuz ise maalesef hayatını kaybetmiştir.

Türkiye Yüzyılı, herkes için fırsat eşitliğinin ve hak temelli sosyal adalet anlayışının tesis edileceği bir yüzyıl olacaktır. Bu hedefin kök salacağı yer ise hiç kuşkusuz ailedir. Aile, bir asırlık devlet çınarının hem tohumu hem de toprağıdır. Güçlü Türkiye'yi inşa edecek güçlü nesillerin yetişeceği yer, ailedir. Şunu çok iyi biliyoruz ki, milletimizi var eden, ayakta tutan, şekillendiren ve en önemlisi ikamesi olmayan en temel kurum ailedir. Aileye yönelik her türlü tehdide karşı duruşumuz nettir. Bu anlamda aile değerlerimize her zamankinden daha fazla sahip çıkacağız. Aile bağlarımızı sarsacak yaklaşım ve uygulamalara karşı teyakkuzda olmaya devam edeceğiz.

Bu kapsamda aileyi koruma ve güçlendirme politikalarımıza yön verecek 8. Aile Şürası'nı geniş bir katılımla gerçekleştirdik. Şüra kararlarını da ocak ayı içerisinde milletimizle paylaşacağız. Ayrıca oluşturduğumuz Bilim Kurulu, tüm politikalarımızın hayata geçirilmesinde bizlere mihmandar olacak. Bunun yanı sıra kuracağımız Aile Enstitüsü ile bir yandan akademik çalışmalarla politikalarımıza yön verecek, diğer taraftan çalışanlarımızın mesleki bilgi ve becerilerini artıracak programlar yürüteceğiz. 2024'ün ilk çeyreğinde 'Ailenin Güçlenmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planını' açıklayacağız. Bu eylem planıyla aileyi; çevre, iklim değişikliği, dijitalleşme ve demografik değişimlerin olumsuz etkilerine karşı güçlendirmeye yönelik farkındalık çalışmaları yürüteceğiz. Sadece ülkemizde değil, yeni dönemde uluslararası bağlamda da aileyi güçlendirme çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu kapsamda Türk devletleriyle yapacağımız 'Türk Dünyası Aile Bakanları Zirvesi' ve 'Türk Dünyası Aile Çalıştayı' ile aile odaklı hizmet, eğitim ve araştırma konularında iş birliklerimizi geliştireceğiz.

Politikalarımızın güçlü bir uygulaması olan 'Aile Sosyal Destek Programımızla' ihtiyaçları yerinde tespit ederek hizmetlerimizi kişiye özel hale getirdik. Rehberlik ve önleyici tedbir faaliyetlerimizle sadece 1,4 milyonu bu yıl olmak üzere toplam 7 milyon haneye misafir olduk. Aile içi iletişimi geliştirmek amacıyla başlattığımız 'Aile Danışmanlığı' hizmetiyle vatandaşlarımıza ulaştık. 'Evlilik Öncesi Eğitim Programımızla' 1,7 milyon gencimize, 'Aile Eğitim Programımızla' 3,9 milyon kişiye eğitim verdik.

Bugün 'Sosyal ve Ekonomik Destek' programıyla aile bütünlüğünü koruyarak 164 bin çocuğun sağlıklı gelişimine katkı sunuyoruz. Psikososyal desteğe ihtiyacı olanlara sosyal hizmet, maddi zorluk yaşayan ailelere aylık 3 bin 571 lira maddi destek sağlıyoruz. Koruyucu Aile Programımızla 9 bin 655 çocuk bugün aile şefkatiyle büyüyor. Her bir çocuk için ailelere 5 bin 705 lira destek sağlıyoruz. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürüttüğümüz 'Gönül Elçileri Projesi' ile koruyucu aile programını daha da yaygınlaştırıyoruz. Bunun yanı sıra 'Evlat Edinme' hizmetiyle 19 bin 496 çocuğu sıcak bir yuvaya kavuşturduk. Gerçekleştirdiğimiz büyük dönüşümle 14 bin 325 çocuğun; bin 365 çocuk evi ve çocuk evleri sitelerinde aile sıcaklığında büyümelerini sağlıyoruz. Korumamız altındaki 2 bin 828 engelli çocuğa özel koruma ve bakım hizmeti veriyoruz.

Bugüne kadar devlet korumasında yetişmiş 61 bin 480 gencin kamuda istihdam edilmesini sağladık. Bu yıl sonuna kadar bin 44 gencimizin atamasını gerçekleştireceğiz. Bursa, Kahramanmaraş ve Hatay'da hizmete açtığımız gündüzlü çocuk hizmet birimi olan Çocuk Yaşam Merkezlerimizi yaygınlaştırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. 'Çocuklar Güvende' ekiplerimizle okulları ziyaret ediyor, onları karşılaşabilecekleri tehlikelerden uzak tutmaya gayret ediyoruz. 352 bin öksüz ve yetim çocuğa sosyal hizmetlerimizi ve yardımlarımızı ulaştırmaya devam ediyoruz. Ailesinden ayrı düşmüş, yabancı uyruklu çocuklara psikososyal destek ve sosyal uyum hizmeti sağlıyoruz. Yeşilay ile iş birliğinde aileleri, çocukları ve gençleri tehdit eden her türlü bağımlılığa karşı mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Rehberlik birimlerimiz aracılığıyla çocukları ve aileleri yakından takip ediyor, riskli durumları önceden tespit ederek erken müdahaleye yönelik çalışmalar yürütüyoruz.

Son 21 yılda kamuda engelli memur sayısını tam 12 kat artırdık. 68 bin 108 engelli vatandaşımızı kendileri için uygun olan kadrolara atadık. Bu yıl şubat ayında 2 bin 323 engelli vatandaşımızın atamalarını gerçekleştirmiştik. Yeni yılın ilk ayında 2 bin 392 engelli atamasını da gerçekleştireceğimizin müjdesini milletimizle paylaşmak isterim. Bunun yanı sıra çalışma ortamlarını engellilerin ihtiyaçlarına göre düzenleyen korumalı iş yerlerine kaynak aktardık. Bugün engelli vatandaşların aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını önceliyoruz. 560 bin 647 engelli vatandaşın evde bakımları için ailelerine aylık 5 bin 97 lira ödeme yapıyoruz. Bu kapsamda toplam 113,4 milyar lira ödeme gerçekleştirdik. Bakıma ihtiyacı olan 7 bin 49 engelli için 107 Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizde gece gündüz demeden hizmet veriyoruz. 310 özel bakım merkezi, 136 Gündüzlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve 149 Umut Evi'yle, engelli vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz.

Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla şehir içi toplu taşıma imkanlarından ücretsiz bir biçimde yararlanmalarını sağlıyoruz. Bu kapsamda temmuz ayında ücretsiz seyahat için araç başına yaptığımız ödemeyi yüzde 100 oranında artırdık. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınları ile vazife malullerinin de aynı hizmetten faydalanmalarını sağladık. Onların da hem şehir içi toplu taşıma hem de demir yolları ve deniz yollarının şehir içi ve şehirler arası hatlardan ücretsiz yararlanmalarını sağlıyoruz.

Bugün toplumumuzun temel direği olan kadınların hak ve özgürlüklerinin genişletilmesi, refahının artırılması, her alanda etkin bir şekilde yer almaları için çok büyük atılımlar gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra 2002'den bugüne, genel istihdam oranı yüzde 12 artarken, kadın istihdamını yüzde 25 oranında artırdık. Kadın istihdamında çok büyük bir gelişme kaydetmiş olsak da elbette bunu yeterli görmüyoruz. Yeni çalışmalarımızla kadınları ekonomik, sosyal, sağlık ve eğitim başta olmak üzere her alanda daha da güçlü kılacağız. Uygulamaya koyacağımız 'Mahalle Odaklı Kreş Modeli' ile kadınların ev veya iş hayatı arasında bir tercih yapmak zorunda olmalarının önüne geçmek istiyoruz.

Bugün küresel bir sorun olan kadına yönelik şiddet fiziksel, psikolojik ve ekonomik boyutları olan can yakıcı bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm bu boyutlarını göz önünde bulundurarak mücadelemizi, 'şiddete sıfır tolerans' ilkesiyle büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kanunu ile bu konuda dünyada eşi benzeri az bulunan hukuki düzenlemeye sahibiz. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planı'nın 2024 yılı faaliyet programını 25 Kasım'da açıkladık. Bu faaliyet planı ile adalete erişim, mevzuat, politika, koordinasyon, koruyucu ve önleyici hizmetler ile toplumsal farkındalık başlıkları altında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Aynı gün yayımlanan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Koordinasyon Kurulu'nu yeniden yapılandırdık. Böylece kurumlarımızla daha güçlü bir iş birliği ile kadına yönelik şiddetle mücadelemizi etkin bir şekilde yürütmeye devam edeceğiz.

Kadına yönelik şiddetle mücadele siyaset üstü bir meseledir. Biz bu konuya her zaman bu anlayışla yaklaştık. Bu soruna asla müsamaha göstermedik, göstermeyeceğiz. Şiddete maruz kalan, şiddet riski taşıyan herkesi koruma altına alıyoruz. 81 ilde avukatlarımızla kadın, çocuk ve aile bireylerine yönelik her türlü tehdit, şiddet, istismar ve ihmal vakalarının hukuki süreçlerini büyük bir titizlikle takip ediyor, davalarda mağdurların yanında yer alıyoruz. Şunu özellikle vurgulamak isterim ki, kadına yönelik şiddetle mücadele topyekün yürütülmesi gereken bir mücadeledir. Bu, hepimizin sorumluluğundadır. Şiddeti ortadan kaldıracak değerler sevgi, saygı ve merhamettir. Bu değerleri, toplumun her alanında çarşıda, pazarda, okulda, ailede, iş yerlerinde, sporda, sanatta, doğada hakim kılabildiğimiz müddetçe şiddet asla hiçbir yerde barınamaz. Aksi takdirde de karşısında önce bizi bulacaktır. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın.

Yakın zamanda bakanlığımıza sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğiz. Aramıza katılacak yeni çalışma arkadaşlarımızla kurumlarımızın kapasitesini daha da güçlendirecek, sosyal hizmetlerin niteliğinin ve erişilebilirliğinin artırılmasını sağlayacağız. Gençlerimiz için, milletimiz için şimdiden hayırlı uğurlu olsun."