Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Türkiye Aile Destek Programı'na 3,8 milyar TL ödeme yapılacak

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda yaklaşık 3,8 milyar TL ödeme yapacağız" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Göktaş, ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımları sürdürdüklerini ve bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Türkiye Aile Destek Programı'nın bu yılın sonuna kadar uzatıldığını kaydetti. Sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan hanelerin gelir kriteri üzerinden Türkiye Aile Destek Programı'na dahil edildiğini hatırlatan Göktaş, "Bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programı'nda bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 92,1 milyar TL destek sağladık" ifadelerini kullandı.

'SOSYAL YARDIMLARI BÜTÜNCÜL BİR ŞEKİLDE UYGULUYORUZ'

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağlandığını belirten Bakan Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda Aile Desteği Bileşeni kapsamında yaklaşık 3,2 milyon hanemize 2,9 milyar TL, Çocuk Desteği Bileşeni kapsamında yaklaşık 2,2 milyon hanemize 5,4 milyon çocuk için yaklaşık 900 milyon TL olmak üzere toplamda yaklaşık 3,8 milyar TL ödeme yapacağız" dedi.

Bakan Göktaş ayrıca bakanlığın gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırdığını vurgulayarak, "Bu kapsamda sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.