AK Parti'den ABD'nin Maduro hamlesine ilk tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

AK Parti'den ABD'nin Maduro hamlesine ilk tepki

AK Parti\'den ABD\'nin Maduro hamlesine ilk tepki
04.01.2026 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasına AK Parti'den ilk tepki geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Siyasi meşruiyet ilkelerini hedef alan ve uluslararası hukuku ihlal eden hiçbir eylemi tasvip etmeyiz. Venezuela halkı, ülkelerindeki siyasi egemenliğin yegane sahibidir" dedi. Öte yandan Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirilerine de yanıt verdi.

Venezuela'da geniş çaplı operasyon düzenleyen ABD, Venezuela lideri Nicolas Maduro ve eşini kaçırarak New York'a getirdi. Maduro, burada DEA ajanlarınca gözaltına alındı.

Ülkeyi bir süre kendilerinin yöneteceğini söyleyen Trump, bölgedeki petrol yataklarının ise tam verimli işlenmesi için ABD'li şirketlerin çalışmaya başlayacağını belirtti. Öte yandan Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkacak.

AK PARTİ'DEN İLK TEPKİ GELDİ

Venezuela ile ilgili yaşanan gelişmeler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken AK Parti'den de yaşananlara yönelik ilk tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Partimiz her zaman uluslararası hukukun, ülkelerin meşru egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün savunucusu olmuştur. "YÖNETİMLERİN MEŞRUİYETİNİN HALK İRADESİNE DAYANDIĞI" ve "BİR ÜLKEDE MEŞRU YÖNETİM DEĞİŞİMİNİN SADECE O ÜLKENİN HALKINA AİT DEMOKRATİK BİR HAK OLDUĞU" ilkeleri, Cumhurbaşkanımızın ve Ak Partimizin siyasi hayatının eksenidir. Bu ilkeleri ihlal eden hiçbir gelişmeyi onaylamayız.Cumhurbaşkanımızın ve Ak Partimizin siyasi yolcuğunun en büyük yol arkadaşı siyasi meşruiyettir. Siyasi meşruiyet ilkelerini hedef alan ve uluslararası hukuku ihlal eden hiçbir eylemi tasvip etmeyiz.

"VENEZUELA HALKI SİYASİ EGEMENLİĞİN YEGANE SAHİBİDİR"

Venezuela'daki olaylarla ilgili olarak bakışımız bu ilkeleri esas almaktadır. Venezuela halkının ülkelerindeki siyasi egemenliğin yegane sahibi olduğunun altını çiziyoruz. Biz, "siyasi meşruiyet"e güç odaklarının gözünden değil, güç odaklarına "siyasi meşruiyet" merceğinden bakarız. Bir ülkenin halkına ait egemenliğin hedef alınması ve uluslararası hukukun ihlal edilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez. Bir ülkenin "SİYASİ TAPU"su sadece ve sadece o ülkenin halkına aittir. "Meşru egemenlik" sadece o ülkenin halkının inşa edeceği bir iradedir; dışardan dayatılamaz. Uluslararası düzenin ve uluslararası hukukun varlığı da bunun için gereklidir. Cumhurbaşkanımız bu prensiplerin en güçlü savunucusudur.

ÖZEL'İN SÖZLERİNE SERT YANIT

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ve muhalefetteki kimi genel başkanların dünyayı sarsan bir olay karşısında akıllarına ilk gelenin Cumhurbaşkanımıza dönük niteliksiz sözler söylemek olması son derece vahim ve sağlıksızdır. Bu muhalefet odakları dış politikada tek bir olayı bile yönetmemiştir, böyle bir tecrübeleri yoktur. Dış politikadan anladıkları tek şey Türkiye'yi şikayet etmek, gelişmeleri ancak iş işten geçtikten sonra anlamak ve kriz yönetmeyi retorik üretmek zannetmektir. Türkiye'de muhalefet niteliksiz ve dar siyaset koridorlarına sıkışmamalıdır. Dünyanın sarsıldığı bu zamanlarda herkes sağduyu ile hareket etmeli, sorumlu davranmalı ve söylenen sözlerin Türkiye'nin yoluna hizmet etmesine özen göstermelidir.

"CUMHURBAŞKANIMIZ HANGİ SÖZÜ NEREDE SÖYLEYECEĞİNİ İYİ BİLİR"

Sayın Cumhurbaşkanımız küresel krizlerin en usta yöneticilerinin başında gelmektedir. Hakkı söylemekten geri durduğu ya da haksızlığa göz yumduğu da görülmemiştir. Cumhurbaşkanımızın hangi sözü ne zaman ve nerde söyleyeceği siyasi tecrübesinin ve kriz yönetme ustalığının bir parçasıdır. Cumhurbaşkanımız "KENDİ SÖZÜNE HAKİM"dir ve bu özelliğe sahip dünya liderlerinin önde gelenlerindendir. Cumhurbaşkanımızın, siyasi meşruiyet kavramına zıt bir gelişmeyi onayladığı ya da mazur gördüğü görülmemiştir.

"DÜNYANIN ZOR ZAMANLARINDAYIZ"

Sayın Cumhurbaşkanımızın hangi krizi nasıl yönettiği, hangi sözü ne zaman ve ne şekilde söylediği, dünyanın her yerinde en dikkatli şekilde izlenir. Bunun sebebi, siyasi ezberlerin dışında nitelikli ve özgün bir siyasi çizgiyi inşa etme kabiliyetindendir. Dünyanın zor zamanlarındayız. Giderek daha da zorlaşacak bir küresel ortamla karşı karşıya kalacak tüm dünya. Bu zor zamanlarda en büyük dayanağımızın siyasi ilkelerimize daha çok sahip çıkmak olduğunu biliyoruz. Siyasi meşruiyet ilkelerimizden zerre kadar taviz vermiyoruz. Ülkemizdeki tüm siyasi odakların dış dünyadaki kaotik gelişmeler karşısında Türkiye için sorumlulukla ve sağduyu ile hareket etmesi gerektiğinin altını çiziyoruz. Siyasi aklın gereği dünyadaki kaosa karşı iç cephemizi sağlam tutmaktır. Devlet aklının ve diplomasinin tüm imkanlarını değerlendirerek, istikametimizi daha da güçlendireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük tecrübesi ve siyasi iradesiyle krizlerin yönetiminde inşa edeceği siyasi hatlar, Türkiye'nin yolunu açık tutmaya devam edecektir."

AK Parti'den ABD'nin Maduro hamlesine ilk tepki
AK Parti'den ABD'nin Maduro hamlesine ilk tepki
AK Parti'den ABD'nin Maduro hamlesine ilk tepki

Nicolas Maduro, Özgür Özel, Ömer Çelik, Venezuela, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'den ABD'nin Maduro hamlesine ilk tepki - Son Dakika

Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı
Venezuela’da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump’a karşı harekete geçti Venezuela'da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump'a karşı harekete geçti
ABD’de binlerce kişi Venezuela’da için sokağa indi: Petrol için savaşma ABD'de binlerce kişi Venezuela'da için sokağa indi: Petrol için savaşma
Trump işi şova döktü Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu Trump işi şova döktü! Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu
Zelenski’den Maduro’yu yakalayan Trump’a üstü kapalı mesaj Zelenski'den Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj
Maduro New York’ta Uçaktan böyle indirildi Maduro New York'ta! Uçaktan böyle indirildi
Maduro New York’a böyle getirildi Görüntülerdeki detay dikkat çekti Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Maduro operasyonunda ağır bilanço Siviller de dahil 40 kişiyi öldürdüler Maduro operasyonunda ağır bilanço! Siviller de dahil 40 kişiyi öldürdüler
Maduro sonrası Venezuela’yı neler bekliyor ABD Savunma Bakanı Hegseth yanıtladı Maduro sonrası Venezuela'yı neler bekliyor? ABD Savunma Bakanı Hegseth yanıtladı
ABD’nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı Herkes aynı detaya takıldı ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu

23:42
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
23:34
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe’ye geri döndü
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe'ye geri döndü
23:25
Trump, şimdi de Grönland’ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
23:23
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye’nin aleyhine işliyor
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye'nin aleyhine işliyor
23:00
Galatasaray, Berkan Kutlu’ya veda etti
Galatasaray, Berkan Kutlu'ya veda etti
22:53
Beşiktaş bu sezon ilk kez kaybetti Dev derbiyi kazanan Fenerbahçe Beko
Beşiktaş bu sezon ilk kez kaybetti! Dev derbiyi kazanan Fenerbahçe Beko
22:02
Sergen Yalçın turnayı gözünden vuruyor İki dünya yıldızı birden
Sergen Yalçın turnayı gözünden vuruyor! İki dünya yıldızı birden
21:02
Trump’tan Maduro’nun yerine gelen Rodriguez’e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
20:51
Okan Buruk iki ayrılığı açıkladı
Okan Buruk iki ayrılığı açıkladı
20:21
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
19:35
8 gündür aranan Elif Kumal’ın cansız bedenine ulaşıldı
8 gündür aranan Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 04:58:23. #7.11#
SON DAKİKA: AK Parti'den ABD'nin Maduro hamlesine ilk tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.