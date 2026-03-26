AK Parti Edirne İl Başkanı Toplantıda
26.03.2026 15:13
Belgin İba, AK Parti'nin hedeflerine kararlılıkla yürüdüğünü vurguladı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Daraltılmış İl Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba, AK Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş başkanlığında düzenlenen toplantıya katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, gücünü istişareden, enerjisini ise millet ve hizmet sevdasından alan AK Parti'nin hedeflerine kararlılıkla yürümeye devam ettiğini ifade etti.

Uzgaç köyünde meralara gübre atıldı

Edirne merkeze bağlı Uzgaç köyünde, mera ıslahı kapsamında 350 dekarlık alanda gübreleme çalışması gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü destekleriyle yürütülen çalışma kapsamında, mera alanına 6 ton suni gübre uygulandı.

Uygulamayla, meranın verimliliğinin artırılması ve ot kalitesinin iyileştirilmesi hedefleniyor.

Edirne Tarım ve Orman İl Müdürü İslam Köse, mera ıslah çalışmalarının sürdürülebilir hayvancılığın desteklenmesi amacıyla il genelinde devam edeceğini bildirdi.

Çalışmaya Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, Keşan Orman İşletme Müdür Yardımcısı Hüseyin Nas, İl Mera Komisyon Üyesi Haluk Altunalan, köy muhtarı ve hayvan yetiştiricileri katıldı.

-Enez'de fidan dikimi

Enez Kaymakamı Merve Ayık, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında Yenice Köyü Ortaokulunda düzenlenen programa katıldı.

"Türkiye'nin Gücü Orman" temasıyla gerçekleştirilen programın ardından düzenlenen etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu."

Yetkililer, etkinlikle öğrencilerde çevre bilincinin artırılmasının ve ormanların korunmasına yönelik farkındalık oluşturulmasının hedeflendiğini belirtti.

Bal Üreticilerinden il tarım müdürlüğüne ziyaret

Lalapaşa Bal Üreticileri Birliği Başkanı Cavit Göçmen, Edirne Tarım ve Orman İl Müdürü İslam Köse'yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Karaçalı balı üretimi, arı yetiştiriciliği, ana arı üretimi ve organik arıcılık uygulamaları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca Lalapaşa ilçesinde önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan ana arı yetiştiriciliği ve organik arıcılık çalışmalarına ilişkin planlamalar ele alındı.

-Kaymakam Tutar'dan köy ziyaretleri

Kaymakam Emin Cevat Tutar, beraberindeki heyetle Taşlısekban ve Sülecik köylerini ziyaret etti.

Ziyaretlerde köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Tutar, talepleri dinleyerek ilgili konuların yerine getirilmesi için gerekli talimatları verdi.

