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AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, yerel basına destek sözü verdi - Son Dakika
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AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, yerel basına destek sözü verdi

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, gazetecilerin gelirlerinin çok düşük olduğunu ifade ederek başkan seçilmesi durumunda yerel basına destek olacağını söyledi. Hatipoğlu, tüm basın mensuplarına belediyeden asgari ücret vereceklerini belirtti ve belediyede oluşturulacak komisyonlarda basın mensuplarının da değerlendirileceğini sözlerine ekledi.

10.01.2024 - 09:54,  Güncelleme: 09:58
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AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, gazetecilerin gelirlerinin çok düşük olduğunu ifade ederek başkan seçilmesi durumunda yerel basına destek olacağını söyledi.

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü öncesinde, kentte görev yapan basın mensuplarıyla balo salonunda bir araya geldi. Hatipoğlu'nun yanı sıra etkinlikte, Ak Parti Eskişehir milletvekili Fatih Dönmez, İl Başkanı Süleyman Reyhan ile kentte görev yapan gazeteciler yer aldı. Yerel basında görevli gazetecilerin çok düşük gelirlere sahip olduğunu ifade eden Hatipoğlu, başkan seçilmesi halinde yerel basına destek olacağını söyledi.

Tüm basın mensuplarına bir asgari ücret vereceklerini anlatan Hatipoğlu, 'Basın emekçi kardeşlerimizin gelirleri o kadar düşük ki bunları kendim görmesem inanmam. Organizede çalışan bir işçisi kadar maaşlar aldığını gördüm. Gelirlerin çok düşük olduğunu gördük. Eskişehir yerel basınının en büyük sorunudur. Basının özgür olabilmesi için ekonomik özgürlüğünün de olması çok önemlidir. Eskişehir'deki basın mensupları zor şartlara karşı yine de yalan haber yapmıyor. Ak Parti Belediyeciliğinde Belediye Başkanı olursam yerel basına büyük bir destek vereceğim. Belediyede oluşturulacak komisyonlarda belediyemizin ve Eskişehir'in lehine yapılacak çalışmalarda basında çalışan arkadaşlarımızı da değerlendirmeyi düşünüyoruz. O dönem için asgari ücret neyse tüm basın mensuplarına belediyeden, belediye imkanlarından, belediye şirketlerinden tüm basın mensuplarına bir asgari ücrette biz vereceğiz' şeklinde konuştu. (DHA)

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, yerel basına destek sözü verdi
Kaynak: DHA
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