AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Kastamonu'da konuştu Açıklaması

Büyükgümüş, Şerife Bacı Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen 3 Kademe İl Yönetimi ve 3 Kademe İlçe Başkanları Toplantısı'nda teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Büyükgümüş, ramazan ayında teşkilatlarla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, teşkilatların sahadaki çalışmalarına dikkati çekti.

Ramazan ayı boyunca vatandaşlarla dayanışma içinde olduklarını ifade eden Büyükgümüş, "AK Parti teşkilatları olarak ramazan ayını büyük bir bereket ve heyecanla geçiriyoruz. Türkiye'nin 81 ilinde nerede ramazan ruhu varsa orada teşkilatlarımız var. Nerede bir kardeşimizin ihtiyacı, bir yarası varsa orada olmaya, ramazanın paylaşma ve dayanışma iklimini vatandaşlarımızla birlikte yaşamaya gayret ediyoruz." dedi.

Türkiye Yüzyılı vizyonuna vurgu yapan Büyükgümüş, "Bizim mücadelemiz, milletimizi siyasetin yegane pusulası kabul eden anlayışımızla yolumuza devam etmektir. Türkiye Yüzyılı hedeflerini başararak ülkemizin büyük ve güçlü bir Türkiye olarak yoluna devam etmesini sağlamak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kadınların toplumdaki rolüne de değinen Büyükgümüş, AK Parti'nin kadınların toplumsal hayattaki etkinliğini artıran çalışmalar yürüttüğünü belirterek şöyle devam etti:

"Başta şehit annelerimiz olmak üzere Anadolu'nun bağımsızlığında, Anadolu'nun bugünlere ulaşmasında, devletimizin ve milletimizin bugünlere gelmesinde emek gösteren, gayret ortaya koyan, fedakarlığıyla ve cesaretiyle medeniyetimizin timsali olan tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. AK Parti olarak aynı zamanda bir kadın hareketiyiz. Kadın kollarımızla, parlamentoda, kabinede, bürokraside, akademi dünyasında ve kültür sanat alanında AK Parti'nin önemli icraatlarından biri Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz önemli sessiz devrimlerden biri kadınların tüm toplumsal alanlarda önünü açmak yaptıkları çalışmalarda yanlarında olmak ve kalkınmanın, mücadelenin ve siyasi serüvenimizin her zaman kadınlarla birlikte olduğunu vurgulamaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da defaatle ifade ederler, 'Kadının içerisinde yer almadığı bir hareket eksik kalır. Daha adil bir dünyanın ancak kadınlarla mümkün olduğu bilinciyle yolumuza devam edeceğiz."

Büyükgümüş, konuşmasında dünya gündemindeki gelişmelere de değinerek savaş ve çatışmalardan en çok kadınların etkilendiğine işaret etti.

Bu konuda Türkiye'nin duyarlılıkla hareket ettiğini vurgulayan Büyükgümüş, "Başta Gazze'de eşlerini ve çocuklarını kaybeden kadınlar olmak üzere dünyanın dört bir yanında zulüm altında yaşam mücadelesi veren kadınları görüyoruz. Türkistan'da, Afrika'da ve mazlum coğrafyalarda yaşanan acıları yakından takip ediyoruz. Türkiye olarak adalet ve insanlık temelinde bir duruş sergilemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Muhalefetin söylemlerine de değinen Büyükgümüş, 2023 seçimleri sürecinde "Eğer Erdoğan kazanırsa kadınlar sokağa çıkamayacak" gibi ifadelerle toplumda korku oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, bugün Türkiye'nin her yerinde kadınların siyasetin, ekonominin ve sosyal hayatın en güçlü aktörleri arasında yer almaya devam ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin büyüdüğünü ve geliştiğini söyleyen Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"Çok önemli bir zaman diliminde AK Parti teşkilatlarında görev alıyoruz, sorumluluk üstleniyoruz. Dünyada olup bitenleri gün gün takip ediyoruz. Gazze'de yaşanan soykırım, Türkistan'daki kardeşlerimizin çektiği acılar, Afrika'nın sömürülmeye devam edilmesi dünyada büyük bir adaletsizliğin hakkaniyetsizliğin hakim olduğu bir düzenle karşı karşıyayız. Türkiye'nin öncülüğünde Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde yürüttüğümüz güçlü, kararlı ve kendinden emin politikalarla inşallah bu adaletsizliğin hakim olduğu, çatışmaların yükseldiği, haksızlığın hukuksuzluğun sistemleştirilmeye kurumsallaştırılmaya çalıştığı bu dönemde Türkiye olarak duruşumuzla yürüttüğümüz siyasetle inşallah bunun karşısında yer almaya devam edeceğiz. Dünya 5'ten büyüktür söylemiyle biz sadece siyasi bir slogan ortaya koymuyoruz, aynı zamanda güvenlikten adalet sistemine kadar, finansal kaynakların bölüşülmesine kadar dünyada yeniden hakkaniyetin, insanlığın, adaletin hakim olduğu bir sistem için gayret ediyoruz. İşte büyük ve güçlü Türkiye derken bizim amacımız, idealimiz Türkiye Yüzyılı hedeflerini başarmak konusunda adım atarken bizim umudumuz, duamız tam da burası. "

Türkiye'nin uluslararası sistemde daha adil bir düzen için mücadele ettiğini anlatan belirten Büyükgümüş, "Bizim gayemiz dünyadaki güç dengelerinde bir taraf olmak değil. Biz dünyada adaletin, hakkaniyetin ve insanlığın hakim olduğu bir düzen için mücadele ediyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye hedefi de bu anlayışın bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci de Kastamonu'nun tarihin her döneminde kadın kahramanlarıyla ön plana çıktığını anlattı. Ekmekci, "Bizler de aynı ruhla, aynı bilinçle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonunda elimizden gelenin en iyisini yapmanın gayretini güdüyoruz. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanım Recep Tayyip Erdoğan sayesinde, AK Parti'miz sayesinde bugün ben bu kürsüde Kastamonu'nun çok partili sistemde seçilmiş ilk kadın milletvekili olarak hitap etme şansı elde ettim. Bütün kadınlar adına teşekkür etmek istiyorum, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'mize." diye konuştu.

Programa, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ve partililer katıldı.