AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, terör saldırıları karşısında yılmayacaklarını ve daha çok çalışacaklarını söyledi.

03.11.2024 23:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, terör saldırıları karşısında yılmayacaklarını ve daha çok çalışacaklarını söyledi.

Karaaslan, Cemil Şensoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Çarşamba İlçe Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 3 Kasım 2002'de AK Parti'nin sadece bir seçim zaferi kazanmadığını, o günün Türkiye için bir milat olduğunu söyledi.

Daha gidecek çok yollarının, gerçekleştirecek çok hedeflerinin olduğunu vurgulayan Karaaslan, "İnşallah bunu gençlerimizin hayalleriyle başaracağız. Bugün bana 'kendini nereye ait hissediyorsun' diye sorsanız hiç düşünmeden AK Gençlik derim. Çünkü AK Gençlik bizim için yetiştiren bir okul oldu. AK Gençlik'te siyaset yapmak, siyasete başlamak bir ayrıcalıktır." dedi.

Ankara'da TUSAŞ'ta yaşanan terör saldırısına da değinen Karaaslan, şunları kaydetti:

"Ankara'da terör örgütlerinin hedefinde TUSAŞ vardı. TUSAŞ Türkiye'nin gözbebeği bir kurumdur. Havacılık ve uzay sanayisi konusunda çok önemli çalışmaları hayata geçiren bir kurumdur. TUSAŞ neler yaptı, neden hain teröristlerin korkulu rüyası oldu ve terör neden TUSAŞ'ı hedef aldı? Çünkü Atak taarruz taktik ve keşif helikopterinin altında TUSAŞ imzası var. Anka Aksungur İnsansız Hava Aracının (İHA) altında TUSAŞ'ın imzası var, milli muharip uçağımız Kaan'ın altında TUSAŞ imzası var, Hürkuş, Hürjet, Gökbey'in altında TUSAŞ'ın imzası var. Testleri devam eden insansız savaş uçağımız Anka-3'ün altında TUSAŞ'ın imzası var. İşte bu nedenle TUSAŞ teröristlerin hedefi oldu ama biz yılmayacağız ve daha çok çalışacağız."

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da 3 Kasım tarihinin, AK Parti'nin iktidara gelişinin 22. yıl dönümü olduğunun anımsatarak "3 Kasım'da gerçekleştirilen Anadolu ihtilalini, bugün biz AK Gençler olarak güçlenerek devam ettiriyoruz." dedi.

Kongrelerinde 'Özgür Filistin' demek için de bir araya geldiklerini belirten İnan, Yahya Sinvar'ın şehit edilmeden önceki vasiyetini okudu, İsrail'in yaptığı katliamların intikamlarını AK Gençlik'in takipçisi olacağını Netanyahu ve şebekesinin öldürdükleri çocukların hesabını vereceğini söyledi.

Tek liste ile seçime giren AK Parti Çarşamba İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yunus Emre Atsan, kullanılan tüm oyları alarak güven tazeledi.

Kongreye; Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Mücahit Yılmaz, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Ersin Sandıkcı ile çok sayıda partili katıldı.

Kaynak: AA

Çiğdem Karaaslan, AK Parti, Politika, Güncel, samsun, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:03 Lütfü Savaş, CHP’den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi Lütfü Savaş, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
21:11 Fenerbahçe, Trabzonspor’u deplasmanda 3-2 yendi Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi
18:56 Çorum’daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu Çorum'daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu
17:49 Yavaş’ın, “Yörüngesini şaşıran ben değilim“ çıkışına Özel’den net yanıt Yavaş'ın, "Yörüngesini şaşıran ben değilim" çıkışına Özel'den net yanıt
13:56 AK Partili Dağ: CHP ile DEM Parti arasında gizlenmeyen bir ittifak var AK Partili Dağ: CHP ile DEM Parti arasında gizlenmeyen bir ittifak var
13:18 Cadılar Bayramı şakası sanıp eline aldığı şey kesik baş çıktı Cadılar Bayramı şakası sanıp eline aldığı şey kesik baş çıktı
12:56 Samsun’da evde çıkan yangında yatalak adam hayatını kaybetti Samsun'da evde çıkan yangında yatalak adam hayatını kaybetti
12:25 Trabzonspor derbisine saatler kala Acun Ilıcalı’dan ortalığı karıştıracak hakem yorumu Trabzonspor derbisine saatler kala Acun Ilıcalı'dan ortalığı karıştıracak hakem yorumu
12:24 12 adrese eş zamanlı operasyonda fuhşa zorlanan 10 kadın kurtarıldı 12 adrese eş zamanlı operasyonda fuhşa zorlanan 10 kadın kurtarıldı
11:56 Eski MHK Başkanı Çulcu’dan hakemlerle ilgili gündem yaratacak iddia Eski MHK Başkanı Çulcu'dan hakemlerle ilgili gündem yaratacak iddia
11:47 Kredi derecelendirme kuruluşu SP, Türkiye için asgari ücret zam oranı beklentisini açıkladı Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye için asgari ücret zam oranı beklentisini açıkladı
10:47 İzmir polisinden akılalmaz taktik: Zehir evini bacadan tüten kokudan buldular İzmir polisinden akılalmaz taktik: Zehir evini bacadan tüten kokudan buldular
10:27 Dünyaca ünlü fast-food devi Wendy’s 140 şubesini kapatıyor Dünyaca ünlü fast-food devi Wendy's 140 şubesini kapatıyor
10:09 46. İstanbul Maratonu başladı Dünyada bir ilk yaşanıyor 46. İstanbul Maratonu başladı! Dünyada bir ilk yaşanıyor
09:46 Kağıt toplayıcısı cani, 6 yaşındaki Şirin’i 200 lira için öldürmüş Kağıt toplayıcısı cani, 6 yaşındaki Şirin'i 200 lira için öldürmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 00:09:09. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.