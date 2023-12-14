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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: Cumhur İttifakı ülkeye hizmet etme gayesi ve derdinde - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: Cumhur İttifakı ülkeye hizmet etme gayesi ve derdinde

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı'nın ülkeye hizmet etme amacında olduğunu belirtti. Kandemir, adaylarını yılbaşından önce açıklayacaklarını da söyledi ve CHP'li belediyelerin ülkeye büyük bir badire atlattığını ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: Cumhur İttifakı ülkeye hizmet etme gayesi ve derdinde
14.12.2023 - 17:17,  Güncelleme: 17:17
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, yerel seçimlere ilişkin, "İki partideki kurullar, genel çalışmalarını yapıyor. En son genel başkanlar düzeyinde değerlendirmeler yapıldıktan sonra nihai anlamında Türkiye genelinde bir yaklaşım ortaya koyulacak. Burada bir şeyin altını çizmek isteriz. Cumhur İttifakı'nın paydaşları ülkeye hizmet etme gayesi ve derdinde" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partisinin Kırşehir İl Başkanlığı'nda istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Kandemir, "14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihinde Türkiye çok önemli 2 tercih yaptı. 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı çoğunluğunu Meclis'te sağlamış oldu. 28 Mayıs'ta da milletimiz çok açık net bir farkla Genel Başkanımızı, Cumhurbaşkanımızı bir kez daha milletimize hizmet etme yolunda görevlendirdi. Türkiye'nin her yerinde AK Parti'nin hizmeti, mücadelesi var. Bu şehirde 5 senedir aksamaları, aksattıklarını görüyoruz. İnanıyoruz ki bu seçimde başta merkez olmak üzere inşallah tüm belediyelerimizde başarılı bir netice alacağız. Tabi Cumhur İttifakı anlayışıyla Kırşehir'de hizmet etme heyecanını, mücadelesini vereceğiz" ifadelerini kullandı.

'ADAYLARI YILBAŞI GELMEDEN AÇIKLAYACAĞIZ'

Yılbaşına girmeden adaylarını açıklayacaklarını da belirten Kandemir, "3,5 aylık bir süreç kaldı önümüzde. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Kırşehir'de de çok iddialı bir şekilde seçime hazırlanmış olacağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı değer üzerinden siyaset yapan bir ittifak. Üst kurulumuz çalışıyor. Cumhurbaşkanımız ile birlikte genel merkezimizde değerlendirmeleri yapıyoruz. İki partideki kurullar genel çalışmalarını yapıyor. En son genel başkanlar düzeyinde değerlendirmeler yapıldıktan sonra nihai anlamında Türkiye genelinde bir yaklaşım ortaya koyulacak" diye konuştu.

'ÜLKEMİZ CHP ELİNDE BÜYÜK BİR BADİRE ATLATTI'

CHP'li belediyeleri de eleştiren Kandemir, "Cumhur İttifakı'nın paydaşları ülkeye hizmet etme gayesi ve derdinde. CHP elinde ülkemiz büyük bir badire atlattı. Görev aldıkları yerlerde maalesef yaşanan sıkıntıları görüyoruz. Başta İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Mersin, İzmir, Kırşehir'de de şöyle başımızı kaldırıp baktığımızda bu şehirlerin sadece 5'er sene değil, aslında 15 sene kaybettiğini görüyoruz. Buda bizim yüreğimizi acıtıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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