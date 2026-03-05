AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Başakşehir'de yetimlerle iftarda bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
05.03.2026 22:52
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, dünyanın dört bir tarafında ve Türkiye'nin yanı başında savaşlar yaşanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün diplomasi masalarında, dünya çocuklarının mutluluğu için çalıştığını söyledi.

Başakşehir Belediyesince, ilçe genelindeki yetim çocuklar için belediye binasında "Gülümseyen Yüzler" temasıyla iftar programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda konuşan Kaya, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve ekibine teşekkür etti.

Çocuklara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyleyen Kaya, "Cumhurbaşkanı dedeniz, Tayyip dedeniz sizleri çok seviyor ve inanın gece gündüz demeden, her birimizi seferberlik ruhuyla sizler için çalıştırıyor." diye konuştu.

Kaya, Başakşehir'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonuyla kurulduğunu belirterek, "Bugün çocuklarımız için en güvenli yaşam alanları, gençlerimiz için en güzel spor tesisleri, kadınlar için en güzel şekilde kendilerini geliştirecekleri eğitim imkanları var. Ben Başakşehir'in bugünlere gelmesi için bu vizyonu ortaya koyan Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve onun ardından emek veren tüm yol arkadaşlarına şükranlarımı sunuyorum. Yasin Başkan'ımı da bu vizyonu ileriye taşımak için verdiği emekten dolayı canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti olarak bu ramazanda 100 bin çocuğa bayramlık hediye etmeyi hedeflediklerini dile getiren Kaya, "Bayrama yakın bayramlık hediyelerimizi sizlere Yasin Başkan'ım ulaştıracak inşallah. Evlatlarımızın yüzünü güldürmek, onları tebessüm ettirmek bizim için mutlulukların en büyüğü. Biliyoruz ki çocuk gülerse dünya güler. Zulümlerin yaşandığı, her gün maalesef ki çocukların katledildiği bir dünyada, dünyanın bütün çocuklarının mutluluğu için çalışan bir Cumhurbaşkanı'nın yol arkadaşı olmaktan büyük onur duyuyorum." şeklinde konuştu.

Kaya, sadece Türkiye'deki çocukların değil, Gazze'deki, Arakan'daki, Somali'deki çocukların mutluluğu için de emek verip gayret ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız dünyanın bütün diplomasi masalarında, bütün dünya çocuklarının mutluluğu için çalışıyor. Maalesef bugün dünyanın dört bir tarafında ve ülkemizin yanı başında savaşlar var ama içiniz rahat olsun. Ülkemizin başında Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan var. Allah'ın izniyle, başımızda Cumhurbaşkanı'mız olduğu sürece bu topraklarda daha güçlü bir şekilde geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. Bütün gayemiz bu evlatlarımızın yüzünü güldürmek."

"Nerede bir çocuğun neye ihtiyacı varsa, o ihtiyacı gidermek bizim görevimiz"

Çocuklara okumaları, hayal kurmaları ve hayallerine ulaşmaları için çok çalışmalarını öğütleyen Kaya, şunları kaydetti:

"Hayal edip de elde edemeyeceğiniz hiçbir şey yok aslında. Sadece hayal kurun ve o hayalin arkasından gayret edin, emek verin. Devletiniz sizinle, hayırseverleriniz, belediyeleriniz sizinle. Nerede bir çocuğun neye ihtiyacı varsa, o ihtiyacı gidermek bizim görevimiz. Hayalleriniz gerçek olsun diye, gerçeğe dönsün diye belediye başkanımızla, bakanlarımızla, milletvekillerimizle, parti teşkilatlarımızla birlikte adeta seferberlik ruhuyla çalışıyoruz. İnanın, sizin yüzünüzü güldürmek için çalışıyoruz. İnanın, bu ülkenin çok daha güçlü olması için sizler için çalışıyoruz."

Programa, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yusuf Aslan ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

Fatma Betül Sayan Kaya, Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir, AK Parti, Türkiye, Güncel, Dünya, Son Dakika

