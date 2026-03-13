AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Bartın\'da iftar programına katıldı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bu ateş çemberinin tam ortasında bir taraftan ülkemizin huzurunu, güvenini sağlamaya gayret ederken bir taraftan da zulme uğrayan masumların sesi olmaya, zulümlere ve soykırımlara karşı uluslararası hukuk alanında bütün diplomatik kanalları harekete geçirme, bütün dünya siyasetine yön verme gayretimizle devam ediyoruz." dedi.

Uygur, partisinin Bartın İl Başkanlığınca bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, ramazanın rahmet, mağfiret ve bereket ayı olduğunu belirterek, ramazanın manevi ikliminde aynı sofrada bulunmanın bahtiyarlığını yaşadıklarını söyledi.

AK Parti'nin bir refah hareketi olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi AK Parti teşkilatlarının sıradan bir araya gelen insanlar topluluğu olmadığını dile getiren Uygur, şöyle devam etti:

"Bütün teşkilatımızda yol yürüyen, Sayın Cumhurbaşkanımıza yol arkadaşlığı yapan neferleri, kardeşlerimiz, merkezine milletine hizmet sevdasını, vatanına, devletine sadakati alan, bir ülküsü, bir fikri yol arkadaşlığından ibaret bizim davamız. Bizim davamızda eski yeni yok. Bizim davamızda her daim bayrağı en yukarılara taşıma, emaneti hakkıyla, layıkıyla taşıyabilme, istikamet üzerinde yol yürüyebilme gayreti var. Görevler de devredilirken bayrağı en yukarılarda teslim edip, yine sonraki yol arkadaşlarına omuz vermek var. İşte AK Parti onun için 25 yıldan beri Türkiye'nin partisi, onun için 25 yıldan beri dünyanın neresinde, gönül coğrafyamızın neresinde bir mazlum varsa, o mazlumların umudunda, duasında."

Uygur, çatışmaların ve savaşların gölgesinde ramazanın geride kaldığını, o savaşların gölgesinde bayrama doğru yol yüründüğünü ifade etti.

"Sınırlarımızın dört bir tarafı maalesef ateş çemberi"

Yaklaşık 2,5 yıldır Gazze'de siyonist, katil İsrail'in devam ettirdiği soykırım, zulüm ve vahşetin yaşandığına dikkati çeken Uygur, şunları kaydetti:

"Bütün uluslararası hukuk kurallarını yok sayarak, görmezden gelerek orada büyük insanlık dramı yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Amerika ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla da yine sınırlarımızın yanı başında bir savaş gerçekleşiyor. Ukrayna, Rusya krizi derken yine sınırlarımızın dört bir tarafı maalesef ateş çemberi."

Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bu ateş çemberinin tam ortasında bir taraftan ülkemizin huzurunu, güvenini sağlamaya gayret ederken bir taraftan da zulme uğrayan masumların sesi olmaya, zulümlere ve soykırımlara karşı uluslararası hukuk alanında bütün diplomatik kanalları harekete geçirmeye, bütün dünya siyasetine yön verme gayretimizle devam ediyoruz. Bir taraftan da o zulümlerin son bulması noktasında uluslararası alanda, arenada ne yapılması gerekiyorsa Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bütün gayretimizle mücadele ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Türkiye artık eski Türkiye değil, herkes hesabını, kitabını buna göre yapsın." dediğini anımsatan Uygur, "Evet, Türkiye eski Türkiye değil. 25 yıllık kazanımlarımızla, ülkemiz içerisinde hayata geçirdiğimiz eserlerimizle, hizmetlerimizle vesayetle mücadelemizle, vesayeti tarihin sonsuz sayfalarına göndermemizle, artık terörün gölgesinde yaşayan Türkiye'ye son vermemizle, terörsüz Türkiye sürecimizle, iç cephemizi güçlendirerek, güçlü savunma sanayimizle, dünya siyasetindeki o güçlü Anadolucu yönümüzle, bütün kazanımlarımızla heybemiz dolu şekilde Türkiye Yüzyılı hedeflerimizle, güçlünün haklı olduğu bir dünya mümkün oluncaya kadar değil, haklının güçlü olduğu bir dünya mümkün oluncaya kadar 'Dünya 5'ten büyüktür.' demeye, 'Daha adil bir dünya mümkündür.' demeye devam edeceğiz." diye konuştu.

AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan'ın da konuşma yaptığı programda partililer, Uygur ve Tunç ile hatıra fotoğrafı çektirdi.