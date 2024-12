AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Kilis\'te konuştu Açıklaması

Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "" Şam'da bayram var, CHP'nin üst yönetimi bu kadar mı nasipsiz olur? Bir sevin be kardeşim, Suriyeliler bayram ediyor, ona bir sevin hiç olmazsa. Niye sevinemiyorsun, ağzını bıçak açmıyor." dedi.

Yavuz, Kilis Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kilis 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, siyaset yaptıkları süre içerisinde makama bakmadıklarını söyledi.

Türkiye'nin her yerini gezdiklerini ifade eden Yavuz, "Bir rekorum da var. 1,5 ayda 81 ilde program yaptım. Her ilde en az 6 saat programa katıldım ve emin olun her yerde ki ruh, aynı ruh. Bizler makamlara bağlı insanlar değiliz. Bizler davaya bağlıyız. Makamlar olur veya olmaz. Onlar birer hizmet aracı ama dava baki. Allah'ın izniyle davaya nefer olmak baki. Türkiye'de büyük ustamızın önderliğinde ve liderliğinde çok şeyler yapılırken sizler de sıra dağlar gibi arkasında durdunuz. " diye konuştu.

Konuşmasında, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesine değinen Yavuz, "Şam'da bayram var, CHP'nin üst yönetimi bu kadar mı nasipsiz olur? Bir sevin be kardeşim, Suriyeliler bayram ediyor, ona bir sevin hiç olmazsa. Niye sevinemiyorsun, ağzını bıçak açmıyor." ifadelerini kullandı.

Ali İhsan Yavuz, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın en önemli özelliği milletin rotasında siyaset yapmak. (Beşşar) Esed'e dedi ki 'milletin rotasında siyaset yap.' El uzattığında eğer masaya otursaydı da onu diyecekti. (Ebu Muhammed el) Culani'nin ağzından söylüyorum. ' Recep Tayyip Erdoğan, Esed'e gel oturalım dediğinde acayip korktuk' diyor. 'Ama yine de Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünün üstünde söz söylemeyecektik' diyor. Cumhurbaşkanımızın adaletinden eminler. (Donald) Trump ne diyor? Erdoğan için 'çok güçlü bir lider ve çok güçlü bir ordusu var, çok hazır' diyor. CHP ne diyor? CHP'nin bu son süreçte Suriye ile ilgili ne dediğini biliyor musunuz? CHP'nin bu anlamda düzgün bir beyanatta bulunduğunu gördünüz mü? Türkiye'nin ne dediği ve ne yaptığı da belli. YPG'liler, orada kafayı kaldırdı 12 tır mühimmat, 2 tank, 2 mühimmat deposu nerede? Bizim o İHA ve SİHA'lar geldi ve yerle bir etti. Teröre bu bölgede yer yok diyor. Suriye, Suriyelilerindir diyor, Suriye'nin üniter yapısı ve toprak bütünlüğü korunacak diyor. Çok net. Bu anlamda bu mücadeleye veren o halkın da yanındayım diyor. En son mektup yazdı. Dün olduğu gibi bugün de yarın da Suriye'nin ve Suriyelilerin yanındayım diyor. Ey CHP sen neredesin? Bizim yaptığımız belli bugüne kadar, ne yaptık niye yaptık belli."

Kongrede, mevcut başkan Zihni Serhan Diyarbakırlı'nın aday olduğu tek liste ile seçime gidildi.

Kongreye AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ile partililer katıldı.