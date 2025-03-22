AK Parti Genel Sekreteri İnan, İzmir'de iftar programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Genel Sekreteri İnan, İzmir'de iftar programında konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yerel yönetimlerde belediyeciliğin kitabını yazmış bir partiyiz.

22.03.2025 21:16
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AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yerel yönetimlerde belediyeciliğin kitabını yazmış bir partiyiz. O nedenle bizim işimiz millete hizmet etmek. Milletimizle bir ve beraber oldukça milletimiz bize emrettikçe, milletimizle yan yana oldukça bizim karşımızda hiçbir güç duramaz." dedi.

İnan, partisinin Kemalpaşa İlçe Başkanlığı tarafından Dere Mesire Alanı'nda gerçekleştirdiği iftarda, partililerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını partililere ileten İnan, Kemalpaşa için milletvekilleriyle birlikte çok çalıştıklarını ve çalışmaya da devam edeceklerini belirterek, "31 Mart seçiminden sonra 1 sene geçti. Bu güzel ilçede, Afyon'da, Balıkesir'de, Bursa'da şu bir senenin muhasebesini yaptığımızda şöyle oturup baktığımızda bir sene içerisinde bu şehirler ileri mi gitti? Yoksa bir adım dahi atamadı, 5 sene geriye mi gitti? 5 sene geriye gittiğini bizler çok iyi görüyoruz." dedi.

Partililerden her zaman destek istediklerini ifade eden İnan, şöyle konuştu:

"Eksiğimiz, hatamız olabilir ama emin olun ki şu bir sene içerisinde bizler de eksiklerimizi, hatalarımızı yanlış yaptıklarımızı iyi bir şekilde muhasebesini yaptık. Partimiz güçlenerek büyük bir ivmeye de kavuştu. Sizlerden bu ivmeye en fazla Kemalpaşa'dan destek beklediğimizi de açıkça ifade etmek istiyorum. Biz 2028'e giderken her genel seçimde olduğu gibi bu seçimde de en fazla desteği Kemalpaşa'dan almak istiyoruz ve 2029'da 'yiğit düştüğü yerden kalkar' derler. Tekrardan Kemalpaşalı hemşehrilerimize, yerel yönetimlerde güçlü bir şekilde hizmet etmek istiyoruz. Milletvekilleri olarak daha fazla çalışacağız, koşturacağız ve bu şekilde İzmir'de çok daha kazanımı elde edeceğiz."

İnan, partilerinin yerel yönetimdeki başarısına dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yerel yönetimlerde belediyeciliğin kitabını yazmış bir partiyiz. O nedenle bizim işimiz millete hizmet etmek. Milletimizle bir ve beraber oldukça milletimiz bize emrettikçe, milletimizle yan yana oldukça bizim karşımızda hiçbir güç duramaz." diye konuştu.

"Siz siyasetinizin merkezine insanlarımızı değil ibanlarınızı aldınız"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin dua ve destekleriyle tarihini ve talihini değiştirdiğini söyledi.

İBB'deki soruşturmalara ilişkin de konuşan Saygılı, şunları kaydetti:

"Kendi kariyerlerini Türkiye'nin kaderinin üstünde görenler, kendi ikballerini Türkiye'nin istikbalinin önünde tutanlar, kendi menfaatleri için Türkiye'ye defaatle sırt dönenler bugün demokrasiden bahsedemezler. Bağımsız yargı, yolsuzluk, hırsızlık, arsızlık dosyalarını kapamaz ise sokaklara inin çağrısı yapan CHP'nin koltuk değnekçisi şunu iyi bilmelidir. Zamanında sokakları temizleyeceğiniz parayla kendi ceplerinizi haram yoldan doldurmasaydınız, bugün hukuksuz ve sorumsuzca sokaklara çıkın çağrısı yapmanıza gerek kalmazdı. Zamanında meydanlara eser ve hizmet kazandıracağınız paralarla kirli siyaset kavgalarınızı fonlamasaydınız, bugün şehirlerin meydanlarına teröristleri davet etme ahlaksızlığına düşmenize gerek kalmazdı ama siz şehirlere hizmet değil hezimet yaşattınız. Siz şehirlere eser değil hasar verdiniz. Siz siyasetinizin merkezine insanlarımızı değil ibanlarınızı aldınız."

AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Metin Yaşar ise partililerle her yıl iftarda bir araya geldiklerini belirterek, partililere teşekkür etti.

İftar programına, AK Parti İzmir milletvekilleri Yaşar Kırkpınar ve Ceyda Bölünmez Çankırı ile çok sayıda partili katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Genel Sekreteri İnan, İzmir'de iftar programında konuştu Açıklaması - Son Dakika

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