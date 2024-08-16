AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Ortada hukuk zemininde değerlendirilecek bir karar yok

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(TBMM)- AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de yapılacak Can Atalay oturumu öncesi açıklama yaptı. Güler, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına ilişkin, "Ortada hukuk zemininde değerlendirilecek bir karar yok" dedi. Güler, "Biz toplantı yeter sayısı oluşursa olağanüstü toplantıya gireceğiz ve bunları söyleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararına ilişkin genel görüşme önergesinin ön görüşmesini yapmak üzere saat 14.00'te olağanüstü toplanacak. Toplantı öncesi AK Partili Güler, açıklama yaptı. Güler, şunları söyledi:

"İki karar vermiş bulunuyor. İptal davası açanlar CHP Özgür Özel ve diğer vekillerin imzasıyla verilen dilekçe. Bazı kafa karışıklığı var. Talep konusu nedir? İptal davasını açanlar iptal davasının konusunu nasıl ifade etmişler. Can Atalay'ın vekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olmasının tespiti ile yürürlüğün durdurulması talebinde bulunulmuştur. Bu bir talep. AYM değerlendirmesini yapmış. Oy çokluğuyla AYM, 'Ben bu konuda yeniden bir karar vermiyorum' diyor. Ortada hukuk zemininde değerlendirilecek bir karar yok.

Geçmişte buna yönelik kararlar var, benzerdir, TBMM'de okunsun diye ileri sürdüler. AYM'nin aynı içerikli kararlarında karar verilmesine yer olmadığına dair hükmü ile geçmiş olaylarla ilgili bir sonuç yoktur. Bu şekliyle kararlar verildi. Bu ne ifade ediyor? Bu karar AYM'nin kendisinden buna benzer kararları ile kendi içtihatını yok saymış hem de Anayasa'nın 85. maddesine aykırı işlem tesis etmiştir. Bu açıkça Anayasa'nın 85. maddesine ve kendi içtihatlarına aykırıdır. AYM'nin muhalefet şerhi düşen üyeleri de bunu ifade ediyor.

"AYM'nin hükmüyle hiçbir işlem tesis edemezsiniz"

Ortada mahkumiyet hükmü var. Bu hüküm kaldırılmadan AYM'nin hükmüyle hiçbir işlem tesis edemezsiniz. Dolayısıyla kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, hukuk kuralları içerisinde yapılması için biz toplantı yeter sayısı oluşursa olağanüstü toplantıya gireceğiz ve bunları söyleyeceğiz.

Mahkumiyet hükmü 84. madde kapsamından 'TBMM'ye bildirilir' deniliyor. Parlamentonun oylamasına sunulmadığı için eylemli içtüzük ihlali gibi dolambaçlı yoldan tesis etmek mümkün değil. Keşke kendisi, geçmiş içtihatlarına doğrudan 'yetkili ve görevli değilim' diyerek reddetseydi."

"Anayasa'nın 84. ve 85. maddelerinde değişiklik yapılacak mı?"

Gürer açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gürer, "Anayasa'nın 84. ve 85. maddelerinde değişiklik yapılacak mı" sorusuna, "Kapsamlı Anayasa değişikliği konusunda görüş alışverişi yapıldı. Her bir maddesine vesayet ruhunun çöktüğü bir anayasa. Bütüncül olarak ele alınması, işbirliği ve hoşgörü çerçevesinde bir anlayışın yeni Anayasa'da olması gerekiyor" yanıtını verdi.

Güler'den Türkeş'in açıklamalarına yanıt: "Bazı şeyleri zorlayarak yol alamazsınız"

AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'in gezi davasına ilişkin sözlerininin hatırlatılması üzerine Gürer, "Bizim hukuk kurallarına sıkı sıkıya bağlı olmamız lazım. Siz bir mahkumiyet kararını, mahkeme kararını beğenmiyor olabilirsiniz. Adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini düşünebilirsiniz ama bunun için de yol ve yöntemlerimiz vardır. Yeniden yargılama talebiyle beraber başvurunuzu yapabilirsiniz. Yine Adalet Bakanlığı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı vasıtasıyla kanun yararına bozma şeklinde de bir hak talebinde de bulunabilirsiniz. Usul ve işlemler bazı şeyleri zorlayarak, arkasından dolanarak, oldu bittiye getirerek yol alamazsınız" diye konuştu.

MHP'nin Genel Kurul'a katılmayacağını açıkladğını hatırlatan Güler, AK Parti'nin de Genel Kurul'daki "yoklamaya" katılmayacağını belirterek, "Eğer toplantı yeter sayısı oluşursa söyleyeceklerimizi Genel Kurul'da ifade edeceğiz" dedi.