AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Ortada hukuk zemininde değerlendirilecek bir karar yok - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Ortada hukuk zemininde değerlendirilecek bir karar yok

Geniş Video İzle

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Can Atalay oturumu öncesi yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesi kararının hukuki bir temele dayanmadığını belirtti. Güler, toplantı yeter sayısı oluşması durumunda olağanüstü toplantıya girerek görüşlerini dile getireceklerini söyledi.

16.08.2024 14:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM)- AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de yapılacak Can Atalay oturumu öncesi açıklama yaptı. Güler, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına ilişkin, "Ortada hukuk zemininde değerlendirilecek bir karar yok" dedi. Güler, "Biz toplantı yeter sayısı oluşursa olağanüstü toplantıya gireceğiz ve bunları söyleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararına ilişkin genel görüşme önergesinin ön görüşmesini yapmak üzere saat 14.00'te olağanüstü toplanacak. Toplantı öncesi AK Partili Güler, açıklama yaptı. Güler, şunları söyledi:

"İki karar vermiş bulunuyor. İptal davası açanlar CHP Özgür Özel ve diğer vekillerin imzasıyla verilen dilekçe. Bazı kafa karışıklığı var. Talep konusu nedir? İptal davasını açanlar iptal davasının konusunu nasıl ifade etmişler. Can Atalay'ın vekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olmasının tespiti ile yürürlüğün durdurulması talebinde bulunulmuştur. Bu bir talep. AYM değerlendirmesini yapmış. Oy çokluğuyla  AYM, 'Ben bu konuda yeniden bir karar vermiyorum' diyor. Ortada hukuk zemininde değerlendirilecek bir karar yok.

Geçmişte buna yönelik kararlar var, benzerdir, TBMM'de okunsun diye ileri sürdüler. AYM'nin aynı içerikli kararlarında karar verilmesine yer olmadığına dair hükmü ile geçmiş olaylarla ilgili bir sonuç yoktur. Bu şekliyle kararlar verildi. Bu ne ifade ediyor? Bu karar AYM'nin kendisinden buna benzer kararları ile kendi içtihatını yok saymış hem de Anayasa'nın 85. maddesine aykırı işlem tesis etmiştir. Bu açıkça Anayasa'nın 85.  maddesine ve kendi içtihatlarına aykırıdır. AYM'nin muhalefet şerhi düşen üyeleri de bunu ifade ediyor.

"AYM'nin hükmüyle hiçbir işlem tesis edemezsiniz"

Ortada mahkumiyet hükmü var. Bu hüküm kaldırılmadan AYM'nin hükmüyle hiçbir işlem tesis edemezsiniz. Dolayısıyla kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, hukuk kuralları içerisinde yapılması için biz toplantı yeter sayısı oluşursa olağanüstü toplantıya gireceğiz ve bunları söyleyeceğiz.

Mahkumiyet hükmü 84. madde kapsamından 'TBMM'ye bildirilir' deniliyor. Parlamentonun oylamasına sunulmadığı için eylemli içtüzük ihlali gibi dolambaçlı yoldan tesis etmek mümkün değil. Keşke kendisi, geçmiş içtihatlarına doğrudan 'yetkili ve görevli değilim' diyerek reddetseydi."

"Anayasa'nın 84. ve 85. maddelerinde değişiklik yapılacak mı?"

Gürer açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gürer, "Anayasa'nın 84. ve 85. maddelerinde değişiklik yapılacak mı" sorusuna, "Kapsamlı Anayasa değişikliği konusunda görüş alışverişi yapıldı. Her bir maddesine vesayet ruhunun çöktüğü bir anayasa. Bütüncül olarak ele alınması, işbirliği ve hoşgörü çerçevesinde bir anlayışın yeni Anayasa'da olması gerekiyor" yanıtını verdi.

Güler'den Türkeş'in açıklamalarına yanıt: "Bazı şeyleri zorlayarak yol alamazsınız"

AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'in gezi davasına ilişkin sözlerininin hatırlatılması üzerine Gürer, "Bizim hukuk kurallarına sıkı sıkıya bağlı olmamız lazım. Siz bir mahkumiyet kararını, mahkeme kararını beğenmiyor olabilirsiniz. Adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini düşünebilirsiniz ama bunun için de yol ve yöntemlerimiz vardır. Yeniden yargılama talebiyle beraber başvurunuzu yapabilirsiniz. Yine Adalet Bakanlığı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı vasıtasıyla kanun yararına bozma şeklinde de bir hak talebinde de bulunabilirsiniz. Usul ve işlemler bazı şeyleri zorlayarak, arkasından dolanarak, oldu bittiye getirerek yol alamazsınız" diye konuştu.

MHP'nin Genel Kurul'a katılmayacağını  açıkladğını hatırlatan Güler, AK Parti'nin de Genel Kurul'daki "yoklamaya" katılmayacağını belirterek, "Eğer toplantı yeter sayısı oluşursa söyleyeceklerimizi Genel Kurul'da ifade edeceğiz" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Ortada hukuk zemininde değerlendirilecek bir karar yok
Kaynak: ANKA

Anayasa Mahkemesi, Abdullah Güler, AK Parti, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Ortada hukuk zemininde değerlendirilecek bir karar yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:28 Alevlerin sardığı İzmir’den gelen görüntüler vahim Herkes kaçacak yer arıyor Alevlerin sardığı İzmir'den gelen görüntüler vahim! Herkes kaçacak yer arıyor
14:24 Can Atalay için toplanan Meclis’te gerginlik had safhada Kavga çıktı, oturuma iki kez ara verildi Can Atalay için toplanan Meclis'te gerginlik had safhada! Kavga çıktı, oturuma iki kez ara verildi
14:01 Bomba iddia Sakarya’da yabancı uyruklu şahıs, maymun çiçeği şüphesiyle karantina altına alındı Bomba iddia! Sakarya'da yabancı uyruklu şahıs, maymun çiçeği şüphesiyle karantina altına alındı
13:39 Suriye’de peş peşe depremler Sarsıntı 4 ilimizde de hissedildi Suriye'de peş peşe depremler! Sarsıntı 4 ilimizde de hissedildi
11:54 Yamanlar Dağı yangını evlere sıçradı Koca şehir duman altında Yamanlar Dağı yangını evlere sıçradı! Koca şehir duman altında
21:24 Erdoğan’dan terörle mücadelede kararlılık mesajı: Aman vermeyeceğiz Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı: Aman vermeyeceğiz
20:50 Rapid Wien’e 2-0 yenilen Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti Rapid Wien'e 2-0 yenilen Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
20:16 Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
20:12 Icardi, alacakları için kulübe ihtar çekti mi Galatasaray’dan resmi açıklama var Icardi, alacakları için kulübe ihtar çekti mi? Galatasaray'dan resmi açıklama var
19:57 4 ilde orman yangını Ekipler zamana karşı yarışıyor 4 ilde orman yangını! Ekipler zamana karşı yarışıyor
19:48 Emine Erdoğan’dan Abbas’ın TBMM’deki konuşmasının ardından çok konuşulacak sözler Emine Erdoğan'dan Abbas'ın TBMM'deki konuşmasının ardından çok konuşulacak sözler
19:15 Bakan Fidan: Irak ve Türkiye arasında güvenlik mutabakat zaptı imzalandı Bakan Fidan: Irak ve Türkiye arasında güvenlik mutabakat zaptı imzalandı
18:47 Rusya’ya ait Tu-22M3 bombardıman uçağı düştü Rusya'ya ait Tu-22M3 bombardıman uçağı düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 14:51:54. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Ortada hukuk zemininde değerlendirilecek bir karar yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement