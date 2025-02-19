Ak Parti Grup Toplantısı...Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Erdoğan'dan Tüsiad'a: Yeni Türkiye'de Haddinizi Bileceksiniz

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(TBMM) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜSİAD'ın açıklamlarına yanıt verdi. Erdoğan, "Eski Türkiye'nin karanlık ve kaotik ikliminde senelerce borunuzu öttürmüş olabilirsiniz. Hukukun kapsamı alanı dışında tutulduğunuz eski Türkiye'yi özlüyor da olabilirsiniz. Ama yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz. İş adamı derneğiyseniz iş adamı derneği gibi davranmayı öğreneceksiniz. Milleti kışkırtmayacak, devletin kurumlarını provoke etmeyecek, yargıyı baskı altına almaya kalkışmayacaksanız" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamlarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamaları özetle şöyle:

"Türkiye'de bir türlü kapanmayan bir muhalefet açığı vardır. Bu açığın günden güne daha da büyüdüğünü görüyoruz. Son 22 yılda tüm uğraşlarımıza rağmen bu açığın kapatılması noktasında arzu ettiğimiz neticeye ulaşamadık. Muhalefet siyasi rekabeti siyasi husumete dönüştürme alışkanlığından bir türlü vazgeçmiyor. Muhalefet yapıyoruz ambalajına sardıkları düşmanca eylemleriyle Türkiye'ye vakit kaybettirdiler. Telafisi mümkün olmayan zararlar verdiler. Gezi vandallığından, FETÖ'nün kumpasları ve darbe girişimlerine kadar demokrasimizi hedef alan tüm saldırıların hamiliğini üstlendiler.

Yeni Genel Başkan ile birlikte değişime dair umutlar ise yerini kısa sürede hayal kırıklığına bıraktı. CHP'de gelen gideni aratmaz geleneği Sayın Özel ile de bozulmadı. Sayın Özel söylemleri ile üslubu ile siyaset tarzıyla oturduğu koltuğun hakkını maalesef veremedi. CHP liderinin siyasi ciddiyetten ve olgunluktan yoksun trajikomik hallerine baktıkça, bu partiye oy veren vatandaşlarımız adına doğrusu biz üzülüyoruz. Sayın Özel son üç haftadır marjinal sol örgütlerin sloganını meşrulaştırmak için kendini paraladı. Adeta 40 dereden su getirdi. Grup kürsüsünde Almanca şiir okuma müsameresinden şahsımıza yönelik edepsizce hakaretlere kadar her türlü hünerini sergiledi. Peki Sonuçta ne oldu söyleyeyim 'motor su kaynattı'. Devreler yandı, hafıza error verdi. Sayın Özel 85 milyona rezil rüsva oldu. Bize 'şiir bilmez' derken asıl cahilin, asıl şiir bilmezin, asıl kültür bilmezin kendisi olduğu ortaya çıktı. Merhum Ziya Gökalp'ın şiirini okuyup caka satmak isterken tam anlamıyla bir şiir katliamına imza attı.

Sayın Özel de marjinal sol örgütlerin sloganını aklamaya çalışırken kendi cehaletini ifşa ediyor. Aslında şiir konusunda sayın Özel'e kendini geliştirmesi için bazı tüyolar verebiliriz. Ama kendisinin içler acısı halini gördükçe ona söyleyip zayi etmek istemiyoruz.

"Şikayet etme gibi bir lüksünüz yok"

Milletimiz sizleri buraya çalışmanız, üretmeniz, kendisi için gece gündüz demeden koşturmanız amacıyla göndermiştir. Milli iradenin temsilcileri olarak şikayet etme gibi bir lüksünüz yok. Biz hizmet ve eser siyasetini temel ilke olarak benimsemiş bir kadroyuz.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, inşallah sağlığına kavuşmasından duyduğumuz memnuniyeti özellikle ifade ediyorum.

Lafa gelince şeffaflık, dürüstlüğü hiç kimseye bırakmayanların çevirdikleri dolaplar yavaş yavaş ortalığı saçılmaya başladı. Medyaya, sosyal medyaya, gazetelere yansıyan iddiaların yenilir yutulur bir tarafı yoktur. Türkiye Yüzyılı'nı konuştuğumuz bir dönemde Türk siyasetinin bu tür yüz kızartıcı ithamlarla gündeme gelmesinden onlar adına biz utanıyoruz. Ana muhalefet partisi de patlak veren iddiaların kendi seçmenlerinde de büyük bir taaccüp ve teessüfle takip ettiğine inanıyorum. Temennimiz, ortaya dökülen bu pisliklerin ana muhalefette bir arınmaya ve temizlenmeye vesile olmasıdır. Para kulelerinin temsil ettiği mülevves anlayışın önce ana muhalefetten sonra da siyaset kurumundan sökülüp atılması şarttır. İster ülke genelinde isterse siyasi parti bünyesinde olsun sandığın itibarına gölge düşüren her türlü gayrimeşru tasarrufun reddedilmesi Türk demokrasisinin saygınlığı adına önemli bir kazanım olacaktır.

"Kapanmamış bir hesapları varsa buna bizi alet etmesinler"

Eskisi ve yenisiyle CHP Genel Başkanlarının içinde debelendikleri gayya kuyusuna bizi de çekmelerine müsaade etmeyeceğiz. Onlara önerimiz şudur: Kapanmamış bir hesapları varsa buna bizi alet etmesinler. Konu yargıya da intikal ettiğine göre gitsinler kozlarını mahkemede paylaşsınlar. Ama bizim üzerimizden hesap görme yanlışına düşmesinler. Çünkü bizim onların hançer siyasetiyle oyalanacak ne vaktimiz var ne sabrımız var ne de bu rezaletleri kaldıracak midemiz var.

AK Parti'de kavga gerilim, çatışma ve tefrika bekleyenler bugüne kadar hep avuçlarını yaladılar. Bu gelenek inşallah 23 Şubat'ta gerçekleştireceğimiz 8. Olağan Büyük Kongremizde de bozulmayacak.

"Amerikan yönetiminin gayrimeşru planlarına asla izin vermeyeceğimizin altını kuvvetle çizdik"

Amerikan yönetiminin İsrail'in de kışkırtmasıyla Gazzeli kardeşlerimizi öz yurtlarından sürgün etmeyi hedefleyen gayriinsani, gayrimeşru planlarına asla izin vermeyeceğimizin altını kuvvetle çizdik. Ziyaretimizde muhataplarımızı ayrıca yeni Türkiye'nin sembollerinden biri haline gelen elektrikli otomobilimiz Togg'u hediye ettik. Kıymetli dava ve yol arkadaşlar liderlere lokum yerine Togg hediye etmemizin ülkemizdeki muhalefeti rahatsız ettiği görülüyor. Düşünün öyle bir ruh halindeler ki Türkiye'nin dünyadaki rolüne dair övgü dolu sözlere itiraz rakiplerimizden önce muhalefet partilerinden geliyor. Hele bir tanesinin cehaleti karşısında hayret etmemek inanın elde değil. Ne dünyadan haberi var, ne de yükselen Asya gerçeğine vakıf. Köhne mantığıyla 'geri kalmış' diyerek küçümsediği ülke dünyanın en büyük ekonomilerinin yer aldığı G-20 ülkesi.

Dış politikayı sadece Batı ile ilişkiler kurmak olarak algılayan çapsızlara sadece şunu hatırlatmak isterim. Bu işler her şeyden önce vizyon, tasavvur, irade ve ufuk meselesidir. Ufku dar olanlar bizi anlayamazlar. Ufku şahsi çıkarlarının ötesine geçemeyenler bizi anlayamaz. Milletimizin binlerce yıllık tarihini, kültürünü, serencamını bilmeyenler 10 bin kilometre ötede Türkiye'ye gösterilen muhabbeti anlayamaz. Şarap tatmak veya parti düzenlemek için Avrupa'ya gidenlerin bizim 360 derecelik dış politika vizyonumuzu anlamalarını zaten beklemiyorduk.

"Demokrasilerde hiç kimse layüsel değildir"

Demokrasilerde hiç kimse layüsel değildir, hiç kimse eleştiriden azade değildir. Tutarlı, yapıcı, iyi niyetli olması halinde biz de eleştirilere kulağımızı hiçbir zaman tıkamadık ve tıkamayız. Bugün konuşan Türkiye diye bir olgudan bahsediliyorsa bunu mümkün hale getiren hiç şüphesiz AK Parti'dir, hükümetlerimizdir. Demokrasimizin standardını yükselten, baskılara son veren, yasakları kaldıran bizim iktidarlarımızdır. Terörü ve şiddeti övmediği, hakaret içermediği, vesayet girişimlerine davetiye çıkarmadığı müddetçe her türlü fikrin rahatça tartışılmasını biz sağladık. Bütün bunları da CHP'nin ve vesayet odaklarının engellemelerine rağmen yaptık.

TÜSİAD yönetimin açıklamaları sonrasında emre amade uşak misali sıraya dizilen muhalefet figürlerini nazarı dikkate almıyoruz. Kraldan çok kralcı davrananların ederi, onlara sahiplerinin biçtiği değer kadardır. Kuklalarla bizim işimiz olmaz. Bizim muhatabamız kuklacılardır.

TÜSİAD zihniyeti siyasetin zayıf ve devletin onların tasallutu altında olduğu dönemlerin sembolüdür. Bu yapı kamunun kesesinden ve milletin sırtından elde edilen haksız kazançların yerli-milli üretim yerine distribütörluk yoluyla elde edilen imtiyazların gölgesinde büyümüş ve büyütülmüş iş adamlarıyla maruftur. 2022 öncesinde TÜSİAD zihniyetinin neye tekabül ettiğini hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. Bunlar eski Türkiye'de sadece paraya hükmediyorlar, aynı zamanda siyaseti de istedikleri gibi dizayn ediyorlardı.

"Milletin kaynaklarını bir avuç komprador burjuvazinin zenginleşmesi için kullanmadık"

Milletin kaynaklarını kerameti kendinden menkul bir avuç komprador burjuvazinin zenginleşmesi için değil, tüm kesimiyle milletin huzuru, refahı, kalkınması ve esenliği için kullandık. İktidarlarımız döneminde kişi başına gelir 3 bin 600 dolardan bu sene 15 bin doların üzerine çıktı. Ey TÜSİAD, 3 bin 600'den 15 bin doların üzerine çıkan bir süreç var. Bu AK Parti iktidarının döneminde oldu. ya siz ya hesap bilmiyorsunuz ya da hesabınız bozuk. İhracatımız 36 milyar dolardan 2024 senesinde 262 milyar doları buldu.

"TÜSİAD'ın eski zihniyetinin yeniden tedavüle sokulmaya çalıştığının farkındayız"

Türkiye'nin gerçek anlamdaki her demokrasi ve kalkınma hamlesi açık söylüyorum, TÜSİAD zihniyetini daima rahatsız etmiştir. Nitekim bu kuruluşun darbeciler, cuntacılar, emperyalistler ve onların etki ajanlarının safında ülkemize ve milletimize karşı sergilediği üstenci, faşizan, nobran tavırlar toplumsal hafıza kayıtlarımızda vardır. Şu noktaya da özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Türkiye'nin bölgesinde siyasi, askeri ve sosyal gücünü genişletip tahkim ettiği dünyada küresel sistemin yeniden inşası çağrılarına öncülük ettiği içeride hayat pahalılığı ve enflasyona karşı kararlı bir program uyguladığı, tüm zorluklara rağmen yatırım, üretim, istihdam, ihracat hedefinden taviz vermediği, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda her türlü riski alarak önemli adımlar attığı velhasıl Türkiye Yüzyılı için gece gündüz çalıştığı bir dönemde TÜSİAD'ın eski zihniyetinin yeniden tedavüle sokulmaya çalıştığının farkındayız.

"Morali bozuk olan TÜSİAD demirbaşlarıdır"

TÜSİAD'ın Türkiye'de güven iklimini bozan örnekler olarak verdiği her konu hukukun, adaletin, savcıların, hakimlerin yetki alanındadır. Hukuk devletine yürekten inananların safı terör yardakçılarını, hırsızların, edep adap tanımaz provaktörlerin, disiplinsizlerin, sanat dünyasını esir alan marjinallerin, yargı mensuplarını ve ailelerini tehdit eden kibir abidelerinin değil, hukuku uygulayanların yanı olmak zorundadır. Çöken TÜSİAD'ın iddia ettiği gibi sistem değil, devletin zayıf, milletin fakir, bireylerin bezgin olduğu, buna karşılık kendilerinin altın devirlerini yaşadığı dönemlere ilişkin hayalleridir. Morali bozuk olan ülke değil, TÜSİAD buraya dikkat et, morali bozuk olan ülke değil, imtiyazla büyüdükleri devirlerin ardından devlet hazinesini istedikleri gibi paylaşamadıkları için iç sıkıntılar yaşayan TÜSİAD demirbaşlarıdır.

"Ey TÜSİAD, deprem afetinde siz ne yaptınız?"

Çıkmışlar bir de utanmadan doğal afetler üzerinden hükümetimize bühtan ediyorlar. Yurt dışındaki afetlerde bırakın zararın tüm boyutlaırnı, can kayıplarının bile tam olarak açıklanmadığını bildikleri halde ileri geri konuşuyorlar. Oysa, afetzedelerimizin yaralarını sarma konusunda Türkiye'nin başarısını sadece evi barkı yıkılan, düzeni bozulan kardeşlerimiz değil bütün dünya çok iyi biliyor ve çabalarımızı takdir ediyor. Acaba, ey TÜSİAD, şu deprem afetinde siz ne yaptınız? Acaba siz AFAD'ın yanında ne kadar destek verdiniz, ne ile oralarda bulundunuz? Ta Azerbaycan, bütün buralar yardıma koşarken siz neredeydiniz? Zerre kadar vicdanları varsa çıkıp söylesinler.

Mesele hesap vermekse, TÜSİAD'ın bu ülkede yarım yüzyıldan fazladır sebep olduğu siyasi, sosyal ekonomik maliyetlerin hesabını vermekle işe başlanması gerekiyor.

Eski Türkiye'nin karanlık ve kaotik ikliminde senelerce borunuzu öttürmüş olabilirsiniz. Hukukun kapsamı alanı dışında tutulduğunuz eski Türkiye'yi özlüyor da olabilirsiniz. Ama yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz. İş adamı derneğiyseniz iş adamı derneği gibi davranmayı öğreneceksiniz. Milleti kışkırtmayacak, devletin kurumlarını provoke etmeyecek, yargıyı baskı altına almaya kalkışmayacaksanız. Siyaset yapmaya çok hevesliyseniz ya parti kurarsanız ya da ağzınızdan çıkacak iki çift söze bakan muhalefet partilerinden birini seçersiniz. Kusura bakmayın, bu ülkeyi tekrar istikrarsızlık bataklığına sürüklemenize göz yummayız."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından partisine Suvarlı Belediye Başkanı Haydar Sert (DEVA Partisi), Hasankeyf Belediye Başkanı Hamit Tutuş (CHP), Yaylakent Belediye Başkanı Ayhan Çavuş (Yeniden Refah Partisi), Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak (Yeniden Refah Partisi), Beyhan Belediye Başkanı Bayram Öztürk (bağımsız), Kargın Belediye Başkanı Adem Gümüş (Yeniden Refah Partisi), Yenikent Belediye Başkanı Cumali Öztürk (İYİ Parti), Selendi Belediye Başkanı Murat Daban (Yeniden Refah Partisi), Karaağaç Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Salur (Yeniden Refah Partisi) ve Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat'a (Yeniden Refah Partisi) rozetlerini taktı.