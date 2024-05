AK Parti İstanbul Kadın Kolları üyeleri hayatını kaybeden Filistinli anneler için fidan dikti

Güncel

AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanlığınca "Anneler Günü" etkinlikleri kapsamında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden kadınların isimlerinin yer aldığı fidanlar dikildi.

İstanbul Havalimanı bölgesindeki Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı alanda oluşturulan "Filistinli Anneler Hatıra Ormanı"nı fidanlarının dikim etkinliğine, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, AK Parti İstanbul milletvekilleri Şengül Karslı, Rabia İlhan, Derya Ayaydın ve Büşra Paker ile partili kadınlar katıldı.

Basın açıklaması yapan Saliha Demirer, İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de kadınların yaşadığı ağır şartlara dikkati çekerek, "Gönül isterdi ki bugün burada Anneler Günümüzü çocuklarımızla şenlik havasında kutlayalım. Hayat bayram havasında geçsin. Oysa dünyanın orta yerinde, yanı başımızda Filistin'de, Gazze'de, Refah'ta yaşanan soykırım nedeniyle anne olmak belki hiç bu kadar zor olmamıştı." ifadelerini kullandı.

Gazzeli annelerin çocuklarına verecek bir lokma ekmeği bile bulamadığını dile getiren Demirer, şöyle devam etti:

"Bizler karışmasın diye çocuklarımızın defterlerine, kitaplarına isim yazarken, Gazzeli anneler eğer şehit olurlarsa tanıyabilsinler diye çocuklarının kollarına isimlerini yazıyor. Bir kadın, bir anne olarak çok net ifade ediyorum. Her can tek, her can biriciktir ve bir cana kıyan tüm insanlığa kıymış gibidir. Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 35 bine yakın insanı kadın, çocuk, yaşlı sivil demeden katliama, soykırıma maruz bıraktı, 78 binden fazla Gazzeli ise yaralı ve tedavi bekliyor."

Engellenen insani yardımlardan en çok kadınlar ve çocuklar etkileniyor

Demirer, Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin raporuna göre Gazze'de 9 bin kadının hayatını kaybettiğini, her gün canından olan ortalama 63 kadının 37'sinin anne olduğunu, bunların yanında kayıp ve akıbeti bilinmeyen pek çok kadın da bulunduğunu aktardı.

Filistin'de sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle yaklaşık 60 bin hamile kadının risk altında olduğunu, her gün 180 annenin ölümle burun buruna gelerek doğum yapmak zorunda kaldığını anlatan Demirer, İsrail'in Gazze'ye yönelik yapılacak insani yardımları engellemesinden en çok kadınlar ve çocukların etkilendiğini kaydetti.

Demirer, Gazze'de çocukların annelerinin gözünün önünde eridiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Tüm bunlar dünyanın gözü önünde olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler ve pek çok uluslararası platformda ifade ettiği gibi savaşın da bir ahlakı, hukuku vardır. Sivillerin hedef alındığı saldırıyı haklı gösterecek tek bir neden dahi olamaz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Hanımefendinin çocuk ve kadınlar başta olmak üzere sivilleri korumak için yaptığı pek çok girişim dünyaya örnek oluyor. Hamas'ın ateşkes masasına oturmayı kabul etmesi gelecek için bir umuttur. Ancak çağrıya rağmen özellikle Gazze ve Refah'ta artarak devam eden saldırılar İsrail'in niyetini ortaya koymuştur."

Saliha Demirer, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı, partinin teşkilatları, kadın milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla böyle bir etkinlik düzenlendiğini belirterek, "Şu anda 81 ilde AK Partili kadınlar olarak Gazzeli anneler için dimdik ayaktayız, onların yanındayız. Yaşanan tüm zulme, acıya rağmen eşini, evladını, ailesini kaybetmesine rağmen çocukları için ülkesi için dimdik ayakta duran Filistinli, Gazzeli anneler, er ya da geç kazanacak. Anneler bitmeden bu direniş bitmez. Kalbi Gazzeli anneler için çarpan kadınlar olarak haykırıyoruz. Yeter artık İsrail, kanlı ellerini sivillerin, annelerin, çocukların üzerinden çek." diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından kadınlar, "Filistinli Anneler Hatıra Ormanı" olarak adlandırılan bölgeye İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden kadınların adlarını taşıyan fidanları dikti.