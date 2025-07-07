AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı'dan orman yangını mağdurlarına destek açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı'dan orman yangını mağdurlarına destek açıklaması Açıklaması

07.07.2025 16:47
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AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir'deki orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara kira, taşınma ve eşya yardımı yapıldığını bildirdi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir'deki orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara kira, taşınma ve eşya yardımı yapıldığını bildirdi.

Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada, Gaziemir, Ödemiş, Çeşme, Seferihisar, Buca ve Bornova ilçelerinde 25 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında meydana gelen orman yangınlarının tüm İzmirlilerin yüreğini yaktığını belirtti.

Yangınlara 3 bin 558 personel, 892 kara ve 73 hava aracıyla müdahale edildiğini vurgulayan Saygılı, alevlere maruz kalan 13 mahalle ile toplam 713 birimde detaylı incelemeler yapıldığını kaydetti.

Devletin ilk andan itibaren tüm imkanlarıyla sahada olduğunu aktaran Saygılı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"228'i konut, 13'ü işyeri ve 15'i ahır olmak üzere toplam 256 bağımsız birimin yıkık veya ağır hasarlı olduğu tespit edilmiştir. AFAD tarafından şehrimize 30 milyon lira acil ödenek aktarılmış, yangından etkilenen vatandaşlarımızın hesaplarına yaklaşık 16 milyon lira hızlıca yatırılmıştır. Yangında zarar gören vatandaşlarımıza kira ve taşınma yardımı yapılmış, eşya zararları karşılanmıştır. İhtiyaç halinde ek ödeneklerin gönderileceği net olarak açıklanmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan İzmir'deki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlarımızın hiçbir şekilde mağdur edilmemesi talimatını vermiştir."

TOKİ'nin en kısa sürede inşaat çalışmalarına başlayacağını müjdeleyen Saygılı, modern, güvenli ve dayanıklı konutların, iş yerlerinin ve ahırların afetzedelere teslim edileceğini belirtti.

Geçici barınma ihtiyacını karşılamak üzere içinde klima, mini buzdolabı, elektrikli ocak, ranza ve yatak bulunan 56 konteynerin Ödemiş'e gönderildiği bilgisini paylaşan Saygılı, "Karadoğan Mahallesi'nde 10'u toplu, 6'sı bireysel olmak üzere 16 konteyner kuruldu. Kalan konteynerlerin de kurulumu için yer belirleme çalışmalarına AFAD tarafından devam ediliyor. Telef olan 42 büyükbaş ve küçükbaş hayvan, 110 kanatlı hayvan ve 4 bin 175 kovan arısı ile birlikte, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan çiftçilerimize gerekli destekler verilecektir. Devletimiz her afet bölgesinde olduğu gibi İzmir'imizde de kimseyi yalnız bırakmamıştır, bırakmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Konteyner alan vatandaşlara 72 bin lira, almayanlara ise 162 bin lira ödeme yapılacağını açıklayan Saygılı, Karadoğan ve Suçıktı arasındaki 14 kilometrelik kara yolundaki onarım çalışmalarının bu hafta içinde tamamlanacağını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı'dan orman yangını mağdurlarına destek açıklaması Açıklaması - Son Dakika

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