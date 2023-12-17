 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AK Parti Mardin Kadın Kolları Başkanı Sancar'dan Gazze için düzenlenen kermese ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Mardin Kadın Kolları Başkanı Sancar'dan Gazze için düzenlenen kermese ziyaret

AK Parti Mardin Kadın Kolları Başkanı Esengül Aydın Sancar, Gazze için düzenlenen kermesi ziyaret etti.

AK Parti Mardin Kadın Kolları Başkanı Sancar\'dan Gazze için düzenlenen kermese ziyaret
17.12.2023 - 16:10,
Abone Ol

AK Parti Mardin Kadın Kolları Başkanı Esengül Aydın Sancar, Gazze için düzenlenen kermesi ziyaret etti.

İHH tarafından Vali Ozan Bulvarı Şakir Nuhoğlu Cami'si önünde, sağlanan gelirin Gazze'ye gönderilmesi amacıyla organize edilen kermesi ziyaret eden Sancar, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarını kınadıklarını söyledi.

Saldırıların insanlık dışı olduğunu ifade eden Sancar, "Saldırılarda şehit olan yüzlerce kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Hayırseverlerimizin desteği, dualarımız ve kalbimiz Gazzeli kardeşlerimizle birlikte." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Esengül, Mardin, Aydın, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Mardin Kadın Kolları Başkanı Sancar'dan Gazze için düzenlenen kermese ziyaret - Son Dakika


15:39
İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve 5 Meclis üyesi İYİ Parti'den istifa etti İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve 5 Meclis üyesi İYİ Parti'den istifa etti
15:36
Survivor Turabi ''Gitmeden sevişelim'' mesajına kayıtsız kalmadı: Evlenmeden olmaz Survivor Turabi ''Gitmeden sevişelim'' mesajına kayıtsız kalmadı: Evlenmeden olmaz
15:02
Hayatını kaybeden yönetmen Yılmaz Atadeniz'in ailesinden Zafer Algöz'e sert tepki Hayatını kaybeden yönetmen Yılmaz Atadeniz'in ailesinden Zafer Algöz'e sert tepki
14:54
AK Parti'de İstanbul hareketliliği! Cumhurbaşkanı Erdoğan temayül yoklaması için Sütlüce'de AK Parti'de İstanbul hareketliliği! Cumhurbaşkanı Erdoğan temayül yoklaması için Sütlüce'de
14:17
Survivor All Star 2024 tanıtımı yayınlandı! İddialı sloganlar fragmana damga vurdu Survivor All Star 2024 tanıtımı yayınlandı! İddialı sloganlar fragmana damga vurdu
14:09
Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Şirvan Hasan, Suriye'de etkisiz hale getirildi Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Şirvan Hasan, Suriye'de etkisiz hale getirildi
13:48
Sokak röportajına damga vuran kadın: Türkiye'nin asıl problemi iktisadi değil sosyal çürüme Sokak röportajına damga vuran kadın: Türkiye'nin asıl problemi iktisadi değil sosyal çürüme
13:39
3 yıl önce 12 metrelik kuyudan kurtarılan adam, arkadaşları ile yaktığı ateşe düşerek feci şekilde can verdi 3 yıl önce 12 metrelik kuyudan kurtarılan adam, arkadaşları ile yaktığı ateşe düşerek feci şekilde can verdi

Son Dakika
15:39 İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve 5 Meclis üyesi İYİ Parti'den istifa etti
15:36 Survivor Turabi ''Gitmeden sevişelim'' mesajına kayıtsız kalmadı: Evlenmeden olmaz
15:02 Hayatını kaybeden yönetmen Yılmaz Atadeniz'in ailesinden Zafer Algöz'e sert tepki
14:54 AK Parti'de İstanbul hareketliliği! Cumhurbaşkanı Erdoğan temayül yoklaması için Sütlüce'de
14:17 Survivor All Star 2024 tanıtımı yayınlandı! İddialı sloganlar fragmana damga vurdu
14:09 Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Şirvan Hasan, Suriye'de etkisiz hale getirildi
13:48 Sokak röportajına damga vuran kadın: Türkiye'nin asıl problemi iktisadi değil sosyal çürüme
13:39 3 yıl önce 12 metrelik kuyudan kurtarılan adam, arkadaşları ile yaktığı ateşe düşerek feci şekilde can verdi
13:03 ''Para sayma'' işareti tepki çekmişti! Bakan Koca görüntüleri bu sözlerle savundu
12:59 Tramvay direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 1 ölü, 3 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 16:10:53. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Mardin Kadın Kolları Başkanı Sancar'dan Gazze için düzenlenen kermese ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement